¿Manchas en la piel? Estos son los beneficios de lavar tu cara con agua de arroz, así puedes preparar la mezcla

El arroz se destaca entre los alimentos más completos por su aporte nutricional, dado que tiene un alto valor nutricional pues contiene vitaminas D, B3 y B1, así como minerales entre los que destacan el calcio y hierro, por lo que tradicionalmente está vinculado a una dieta equilibrada.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, su consumo podría ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades cardiacas, así como a prevenir ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, sus beneficios van más allá de una sana alimentación, ya que también ayuda en el cuidado de la piel.

Esto último es posible con el agua de arroz, la cual es una receta de origen taiwanés que se utiliza como tónico de belleza desde hace siglos, cuyo uso para el cuidado facial ha despertado interés por sus efectos en la piel.

Su principal virtud reside en las propiedades antioxidantes que pueden reducir manchas, proteger contra el envejecimiento prematuro y atenuar líneas de expresión, por lo que usarlo regularmente genera una piel más tersa.

Vinagre de manzana, un remedio natural utilizado para reducir manchas, eliminar acné, exfoliar y aportar brillo a la piel – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se suma el beneficio de mejorar el aspecto de los poros, ya que el agua de arroz posee cualidades antisépticas que favorecen una limpieza en profundidad y ayudan a controlar imperfecciones relacionadas con el exceso de sebo.

Un atributo adicional es la estimulación de la microcirculación, lo que prolonga el aspecto saludable de la piel e incide en su estado general.

En la rutina facial, el agua de arroz presenta múltiples ventajas que pueden experimentarse con una preparación casera sencilla.

¿Cómo se puede preparar el agua de arroz?

Para obtener este tónico casero es necesario:

  • Lavar el arroz, esperar a que se seque, y ponerlo en un recipiente de cerámica o vidrio. Es importante elegir un arroz lo más natural posible, y que no haya sido tratado con productos químicos.
  • Agrega una taza y media o dos de agua hervida (la suficiente como para cubrir el arroz y que sobrepase dos dedos)
  • Posteriormente, cúbrelo con un paño seco y dejarlo en remojo 30 minutos, sin cocinar ni hervir.
  • Guárdalo en un recipiente de vidrio limpio en lugar fresco y donde no se pueda contaminar. Utilizar durante seis o siete días máximo.

A medida que avancen los días, su color será más blanco, ya que estará fermentado, solo significa que sus propiedades son aún mayores.

¿Cómo se debe usar el agua de arroz?

La forma de aplicación recomendada consiste en distribuir el tónico sobre la piel limpia, empleando un algodón o tela reutilizable, y extendiéndolo sobre rostro, cuello y escote. Se aconseja su uso tanto en la rutina diurna como nocturna.

Vinagre de manzana, un remedio natural utilizado para reducir manchas, eliminar acné, exfoliar y aportar brillo a la piel – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tónico concentrado para manchas en la piel

Existe también una variante más concentrada en forma de mascarilla, especialmente destinada a las manchas. Esta mascarilla es el complemento perfecto para llevar los beneficios del arroz a su máxima expresión y darle un boost al efecto anti-manchas que nos ofrece el tónico de agua de arroz.

No obstante, a diferencia del tónico, esta preparación solo se puede usar una vez por semana y únicamente de noche.

La receta es distinta a la anterior y para su preparación, se requiere una taza de arroz blanco más una de agua filtrada.

  • Lavar el arroz y apartarlo en un recipiente de vidrio o cerámica.
  • Agrega agua embotellada o filtrada al arroz y deja reposar la mezcla durante toda una noche.
  • Una vez pasado el tiempo de reposo, pasar por licuadora o procesador por 5 min. y colar.
  • Calentar la mezcla a fuego lento revolviendo constantemente hasta que la mezcla se haga espesa. Agregar agua si se forman grumos.
  • Dejar la mezcla reposar hasta que enfríe y guardarla en la heladera tapada en un recipiente de vidrio o cerámica.

Antes de incorporar nuevos productos o remedios caseros en la rutina, es fundamental realizar pruebas de alergia y consultar al especialista en caso de dudas, especialmente en el tratamiento de manchas.

El uso de protector solar constante y la protección frente a la exposición directa al sol resultan imprescindibles para cualquier cuidado facial complementario.

