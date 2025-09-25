Línea 3 del Cablebús en CDMX cumple un año de ofrecer servicio de Vasco de Quiroga a Los Pinos en Chapultepec

La Línea 3 del Cablebús está cumpliendo un año de servicio. Foto: X/@turismocdmx.

La Línea 3 del Cablebús de la Ciudad de México está celebrando su primer aniversario.

En redes sociales, distintas dependencias de la capital del país destacaron el primer año de funcionamiento de este medio de transporte público. También lo hicieron algunos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.

La Línea 3 del Cablebús corre de la zona de Vasco de Quiroga en Constituyente hasta Los Pinos, por lo que atraviesa el Bosque de Chapultepec de la capital del país.

Esta ruta del transporte público atraviesa dos alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. De igual manera, también tiene conexión con la estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro de la capital del país.

La Línea 3 del Cablebús de CDMX corre de la zona de Vasco de Quiroga hasta Los Pinos. Foto: X/@turismocdmx.

Hace un año, el proyecto fue inaugurado por autoridades federales y locales. En dicho lugar estuvo presente el entonces presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, así como la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

También asistieron la entonces jefa de Gobierno de la capital del país electa, Clara Brugada, y el entonces mandatario local, Martí Batres.

Es importante mencionar que Claudia Sheinbaum, durante su administración al frente de la capital del país, planeó este proyecto de movilidad.

Autoridades capitalinas destacaron el primer aniversario de este medio de transporte público. Crédito: X/@DirectorSTE.

Ante esto, este miércoles 24 de septiembre se celebra el aniversario de la Línea 3 del Cablebús, que ha transportado casi 6 millones de usuarios, de acuerdo con lo informado por el propio medio de transporte público en el marco del primer año de funcionamiento.

El Cablebús en la CDMX

El Cablebús es un sistema de transporte público por teleférico que opera en la Ciudad de México. Inició funciones en 2021 como una alternativa de movilidad para zonas con difícil acceso y alta demanda de transporte.

El sistema cuenta con dos líneas: la Línea 1, que conecta Cuautepec y Indios Verdes en la alcaldía Gustavo A. Madero, y la Línea 2, que va de Santa Marta a Constitución de 1917 en la alcaldía Iztapalapa.

Funcionarios de la CDMX y del Gobierno de México en la inauguración de la Línea 3 del Cablebús. Foto: Tomada de X/@DanielaCordAre.

Cada cabina puede transportar hasta 10 personas y el servicio busca reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad y ofrecer un viaje seguro y eficiente para los habitantes.

El Cablebús también promueve la inclusión social al beneficiar a comunidades tradicionalmente marginadas.

Su funcionamiento es eléctrico y tiene un bajo impacto ambiental en comparación con otros medios de transporte público. Desde su apertura, ha sido reconocido por usuarios y especialistas en movilidad urbana.