Desalojan a alumnos de la Prepa 6 de la UNAM por presunta amenaza de explosivos

Los alumnos fueron desalojados de las instalaciones. Crédito: Cuartoscuro

Este miércoles se realizó el desalojo de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria No. 6 “Antonio Caso” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por presuntas amenazas de la presencia de explosivos en las instalaciones.

De acuerdo con reportes de alumnos, las autoridades comenzaron a desalojarlos alrededor de las 14:00 horas y la puerta del plantel fue cerrada para evitar el ingreso de más estudiantes.

En redes sociales la comunidad estudiantil comenzó a reportar que presuntamente se encontró un cártel en los baños de hombres con una amenaza de la presencia de explosivos al interior del plantel, por lo que se habría procedido con el desalojo.

Chats grupales de estudiantes han comenzado a compartir una segunda versión de los hechos, en la que circulan capturas de pantallas en los que se amenaza a los alumnos con un presunto ataque para realizarse este miércoles alrededor de las 15:00 horas.

Crédito: Cuartoscuro

Infobae México consultó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para corroborar el reporte de la presunta presencia de explosivos, sin embargo, detallaron que hasta el momento no cuentan con ningún reporte.

Además, detalló que se encuentran elementos de la Secretaría en la zona para la seguridad.

Alumnos han comenzado a compartir el mensaje de un presunto profesor en el que se asegura que las clases fueron suspendidas para atender el bienestar de la comunidad estudiantil y que en las próximas horas se emitirá un comunicado oficial.

Autoridades no localizaron objetos que pongan en peligro a la comunidad

Luego de que se realizara el desalojo de los estudiantes, autoridades de la UNAM informaron a Infobae México que el personal de la Prepa 6 recibió a través de redes sociales una imagen de amenaza, por lo que decidieron suspender las clases para el turno vespertino.

Además, detalló que en las inmediaciones del plantel se encuentra personal de la Dirección de Seguridad Escolar y policías sectoriales.

Tras evacuar y llevar a cabo una revisión en las instalaciones, las autoridades informaron que no se hallaron objetos que pongan en riesgo a la comunidad.

Crédito: Cuartoscuro

Hasta el momento las autoridades de la Preparatoria No.6 no se han pronunciado respecto a las acciones que llevaron a cabo esta tarde para evitar mantener la seguridad en la comunidad.

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado en el que detallen si las actividades serán reanudadas a partir de mañana en el turno matutino.