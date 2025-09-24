México

Desalojan a alumnos de la Prepa 6 de la UNAM por presunta amenaza de explosivos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó a Infobae México que se encuentran sus elementos en la zona

Por Ale Huitron

Guardar
Los alumnos fueron desalojados de
Los alumnos fueron desalojados de las instalaciones. Crédito: Cuartoscuro

Este miércoles se realizó el desalojo de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria No. 6Antonio Caso” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por presuntas amenazas de la presencia de explosivos en las instalaciones.

De acuerdo con reportes de alumnos, las autoridades comenzaron a desalojarlos alrededor de las 14:00 horas y la puerta del plantel fue cerrada para evitar el ingreso de más estudiantes.

En redes sociales la comunidad estudiantil comenzó a reportar que presuntamente se encontró un cártel en los baños de hombres con una amenaza de la presencia de explosivos al interior del plantel, por lo que se habría procedido con el desalojo.

Chats grupales de estudiantes han comenzado a compartir una segunda versión de los hechos, en la que circulan capturas de pantallas en los que se amenaza a los alumnos con un presunto ataque para realizarse este miércoles alrededor de las 15:00 horas.

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

Infobae México consultó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para corroborar el reporte de la presunta presencia de explosivos, sin embargo, detallaron que hasta el momento no cuentan con ningún reporte.

Además, detalló que se encuentran elementos de la Secretaría en la zona para la seguridad.

Alumnos han comenzado a compartir el mensaje de un presunto profesor en el que se asegura que las clases fueron suspendidas para atender el bienestar de la comunidad estudiantil y que en las próximas horas se emitirá un comunicado oficial.

Autoridades no localizaron objetos que pongan en peligro a la comunidad

Luego de que se realizara el desalojo de los estudiantes, autoridades de la UNAM informaron a Infobae México que el personal de la Prepa 6 recibió a través de redes sociales una imagen de amenaza, por lo que decidieron suspender las clases para el turno vespertino.

Además, detalló que en las inmediaciones del plantel se encuentra personal de la Dirección de Seguridad Escolar y policías sectoriales.

Tras evacuar y llevar a cabo una revisión en las instalaciones, las autoridades informaron que no se hallaron objetos que pongan en riesgo a la comunidad.

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

Hasta el momento las autoridades de la Preparatoria No.6 no se han pronunciado respecto a las acciones que llevaron a cabo esta tarde para evitar mantener la seguridad en la comunidad.

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado en el que detallen si las actividades serán reanudadas a partir de mañana en el turno matutino.

Temas Relacionados

Prepa 6 UNAMCoyoacánexplosivosdesalojoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: sigue la tarde de miércoles de nominación

Este día se define quiénes son los habitantes en riesgo de salir el próximo domingo

La Casa de los Famosos

Esta es la marca que podría romper Cruz Azul y cambiar la historia en el Olímpico Universitario

La Máquina Cementera acumula una racha invicta como local en CU que lo pone a un paso de hacer historia

Esta es la marca que

Azela Robinson explota contra gobierno por inacción en desaparición de su sobrino hace cuatro meses: “Dejen de robar”

La reconocida actriz británico-mexicana denuncia la falta de apoyo de las autoridades estatales de Querétaro tras cuatro meses sin noticias de José Ramón Pérez Ponzanelli, sumando su voz a la de miles de familias que buscan respuestas en México

Azela Robinson explota contra gobierno

Carlos Rivera habría cancelado su visita a La Casa de los Famosos 3 tras ataques en su contra por apoyar a Dalílah Polanco

La entrada del cantante al reality show estaría programada como parte de la promoción de la nueva temporada de “¿Quién es la máscara?

Carlos Rivera habría cancelado su

IMSS niega hackeo a base de datos de pensionados: acusa uso indebido por parte de personal

Aunque el Instituto no dio una cifra sobre las personas afectadas, reportes periodísticos indican que podrían ser los datos de alrededor de 20 millones de personas

IMSS niega hackeo a base
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que privó

Detienen a hombre que privó de la libertad a 17 personas extranjeras en Chihuahua

Actividades del Cártel de Sinaloa son para financiar terrorismo en EEUU, acusa fiscal Pam Bondi

Procesan a hombre que transportaba más de una tonelada de metanfetamina oculta en un tractocamión en Mazatlán, Sinaloa

Aseguramiento de “narcocampamento” y vehículos desencadena bloqueos en Zirahuén, en Michoacán

Autoridades confirman rescate de seis nayaritas en Quintana Roo, continúan búsqueda de tres personas más

ENTRETENIMIENTO

Ex amigo de Guana lo

Ex amigo de Guana lo expone tras salir de La Casa de los Famosos: “Traidor, así eres en la vida real”

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: sigue la tarde de miércoles de nominación

Azela Robinson explota contra gobierno por inacción en desaparición de su sobrino hace cuatro meses: “Dejen de robar”

Carlos Rivera habría cancelado su visita a La Casa de los Famosos 3 tras ataques en su contra por apoyar a Dalílah Polanco

Esto cuesta el “insignificante” regalo que Nodal le habría dado a su hija Inti por su cumpleaños

DEPORTES

Esta es la marca que

Esta es la marca que podría romper Cruz Azul y cambiar la historia en el Olímpico Universitario

Gonzalo Piovi revela a qué portero de la Liga MX le quiere hacer un gol

¿Chivas se saltó la norma? El uniforme de Samir Inda desata controversia

Roy Jones Jr. aconseja a Canelo Álvarez retirarse tras derrota con Crawford

Selección Mexicana se enfrentará a Messi y Argentina antes de comenzar el Mundial 2026