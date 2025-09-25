México

Cierran estación Merced de Línea 1 del Metro de CDMX hasta nuevo aviso: cuál es la razón

El transporte público capitalino dio a conocer a los usuarios algunas alternativas para su traslado

Por Omar Martínez

La estación Merced del Metro
La estación Merced del Metro de la CDMX estará cerrada hasta nuevo aviso. Karina Hernández / Infobae México.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que la estación Merced de la Línea 1 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Fue a través de redes sociales oficiales que el transporte público capitalino notificó sobre el cierre de esta estación, de la ruta que va de Observatorio a Pantitlán.

Mencionó que se encuentra sin servicio desde este miércoles 24 de septiembre hasta nuevo aviso.

Asimismo, dio a conocer otras alternativas para los usuarios que fueron afectados por el cierre de estación Merced de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

El Metro de la Ciudad
El Metro de la Ciudad de México dio a conocer alternativas ante el cierre de la estación Merced. Foto: Karina Hernández / Infobae

Explicó que, tras el cierre de la estación Merced de la Línea 1, se pueden utilizar diferentes opciones de este medio de transporte público para llegar a sus respectivos destinos:

- Pino Suárez de las Líneas 1 y 2

- Candelaria, que se encuentra en las Líneas 1 y 4.

Pese a que el Metro capitalino no dio a conocer las razones por las que cerraría esta estación de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, se conoce la razón por la que suspendió operaciones en este sitio del transporte público local.

¿Por qué cerró la estación Candelaria del Metro de la CDMX este jueves 24 de septiembre?

La estación Merced de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México cerró operaciones la tarde de este jueves 24 de septiembre.

Aunque el transporte público no dio a conocer la razón, el hecho es que actualmente se están llevando a cabo los 68 años del Mercado de la Merced.

Debido a los distintos festejos y celebraciones que se están llevando a cabo en los alrededores de este sitio, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Colaboradores y fans entregaron una placa conmemorativa al histórico rudo en el marco del 68 Aniversario del Mercado de Sonora. Crédito: Cortesía Fuerza Guerrera

Por lo tanto y para tener un control de la situación, la estación Merced de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México estará cerrada hasta nuevo aviso.

Será el transporte público quien notifique el momento en que se reabra la estación, por lo que es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Mercado de la Merced

El Mercado de la Merced es uno de los centros de abasto más grandes y tradicionales de la Ciudad de México.

Se localiza en la zona oriente del Centro Histórico y opera desde mediados del siglo XX, aunque en la zona han existido mercados desde épocas anteriores.

En este mercado se comercializa una amplia variedad de productos, incluidos alimentos frescos, frutas, verduras, carnes, especias, flores, artículos de abarrotes, productos para fiestas y utensilios domésticos.

El Mercado de la Merced
El Mercado de la Merced es uno de los centros de abasto más grandes y tradicionales de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.

Es un punto de referencia importante para mayoristas, minoristas y consumidores por la diversidad de mercancías y precios bajos.

El Mercado de la Merced desempeña un papel central en la distribución de alimentos de la ciudad y forma parte de la vida cotidiana para miles de personas.

Además, es reconocido por su dinamismo, su amplia oferta gastronómica y por ser reflejo de la cultura popular de la capital mexicana.

