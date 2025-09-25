México

En esta fecha se resolverá la solicitud de desafuero contra Alito Moreno

El exgobernador de Campeche ha sido señalado por la Fiscalía del estado por delitos relacionados con el desvío de recursos

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
Alejandro Moreno fue gobernador de
Alejandro Moreno fue gobernador de Campeche (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Después de la reincorporación de diputados a sus actividades legislativas en el segundo año de actividades, la Sección Instructora se perfila para retomar el caso relacionado con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche. Cabe recordar que la Fiscalía de dicho estado solicitó el retiro de su fuero para enfrentar cargos en la entidad.

Durante una breve comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente de la Sección Instructora (SI), Hugo Eric Flores, dio a conocer detalles sobre el estado de la solicitud emitida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Campeche.

Cabe recordar que, con el arranque del segundo año de la LXVI Legislatura, la Sección Instructora sufrió cambios en su integración. Al ser nombrado como vicepresidente, Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tuvo que separarse como miembro del organismo presidido por Hugo Eric Flores.

En esta fecha se resolverá la solicitud de desafuero contra Alito Moreno

Según mencionó Hugo Eric Flores en una breve comparecencia ante medios de comunicación, durante la primera semana del mes de octubre de 2025 será convocada la Sección Instructora para discutir la declaración de procedencia de Alejandro Moreno Cárdenas.

Información en desarrollo*

Temas Relacionados

Alito MorenoDesafueroSección InstructoraHugo Eric FloresCampechemexico-noticias

Más Noticias

Esto sí es despecho’ tendrá segundo concierto en CDMX tras exitosa primera presentación: fecha y sede

El elenco estará de regreso luego del show musical de julio pasado que registró un lleno total

Esto sí es despecho’ tendrá

Habitantes de El Ocotito en Chilpancingo bloquean Autopista del Sol y carretera México-Acapulco, exigen seguridad

Tras los ataques armados en dos localidades de Chilpancingo, habitantes de El Ocotito salieron a las carreteras para exigir seguridad

Habitantes de El Ocotito en

Calzada Flotante en Tlalpan pondría en riesgo a la Línea 2 del Metro, denuncia sindicato del STC

El proyecto contempla que la calzada se construya encima de las instalaciones del Metro CDMX

Calzada Flotante en Tlalpan pondría

Grupo Pachuca en apuros: Real Oviedo pierde con Barcelona y se acerca al abismo

La derrota frente al poderoso conjunto blaugrana en La Liga deja al equipo asturiano en zona de descenso

Grupo Pachuca en apuros: Real

Aseguran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Los agentes extrajeron 290 envoltorios con la sustancia

Aseguran más de 300 kilos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 300 kilos

Aseguran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Médicos Sin Fronteras anuncian fin de su misión en Reynosa y Matamoros tras incremento de violencia y omisiones del Estado

Detienen a dos hombres por el asesinato de un policía municipal de Uruapan, Michoacán

Vinculan a proceso a “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos detenido en Edomex

Detienen a ocho personas vinculadas a la extorsión tras cateos en CDMX, Morelos y Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris se defiende

Poncho de Nigris se defiende de acusaciones de vender su cuerpo a empresarios para volverse famoso

Samuel Sarmiento, ex vocal de Los Recoditos, llora la muerte de su bebé: “Es un dolor terrible”

Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

Remind GNP 2025: fecha y preventa para ver a Beach Boys, KC and The Sunshine Band y más en el festival retro

La millonaria fortuna que ganó la película más taquillera de Hollywood dirigida por un mexicano

DEPORTES

Grupo Pachuca en apuros: Real

Grupo Pachuca en apuros: Real Oviedo pierde con Barcelona y se acerca al abismo

Presentaron a las mascotas del Mundial del 2026 y los memes no se hicieron esperar

“Turco” Mohamed predice cómo iba a cobrar el penal Sergio Ramos y celebra la falla del defensa español

David Faitelson defiende a Kevin Mier tras su nuevo error con Cruz Azul: “Tiene que tomar ciertos riesgos”

Puebla vs Chivas, IA predice al ganador del encuentro