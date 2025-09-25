México

Channel One Sound System llega a la CDMX como parte del Festival Cervantino 2025 con concierto gratis

El icónico colectivo británico se presentará en CDMX, ofreciendo una experiencia única de vinilos y sonido artesanal

Por Aura Reyna

El icónico sistema de sonido
El icónico sistema de sonido Channel One llega al CENART con entrada gratuita y vinilos exclusivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los sistemas de sonido más emblemáticos del reggae mundial, Channel One Sound System, se presentará en la Ciudad de México como parte del 53 Festival Internacional Cervantino.

Con más de cuatro décadas de historia, Channel One es un pilar de la escena reggae internacional.

Su propuesta se basa en el uso de vinilos y un sistema de sonido artesanal diseñado para transmitir, más allá de la música, un mensaje de unidad, resistencia y amor, inspirado en la filosofía rastafari.

¿Cuándo y dónde será?

El artista es conocido por
El artista es conocido por su selección exclusiva de vinilos (ig/ @cervantino)

El Centro Nacional de las Artes compartió a través de sus redes sociales del evento, mismo que compartió la agrupación Channel One en su cuenta de Instagram.

“Ciudad de México, ¡estamos ansiosos por verte el 19 de octubre en el CENART, parte del Festival Cervantino! ¡Entrada gratuita! Recomienda a un amigo y nos vemos allí. Mikey Dread junto a Macky Banton“, compartió.

“Dub reggae, selección exclusiva de vinilos. ¡Buena onda! :-)“, agregó.

El evento se llevará a las 13:30 horas en la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), ubicado en Av. Río Churubusco 79, en la alcaldía Coyoacán. La entrada será libre y para todo público.

¿Quién es Channel One Sound System?

La agrupación busca difundir mensajes positivos a través de su música (ig/ @cenartmx)

Fundado en Londres a finales de los años 70 por los hermanos Mikey Dread y Jah T, el proyecto nació como un homenaje al mítico estudio jamaicano Channel One, y desde entonces se ha convertido en uno de los sistemas de sonido más respetados y queridos del Reino Unido.

Guiados por la filosofía rastafari y un compromiso profundo con la música consciente, Channel One ha recorrido el mundo difundiendo mensajes de unidad, resistencia y amor.

A través de su sistema de sonido analógico artesanal y su selección exclusiva en vinilo, crean una experiencia sonora inmersiva, que busca derribar barreras a través del reggae, de acuerdo con su sitio oficial.

Mikey Dread, acompañado por los MCs Ramon Judah, Mack Banton y Ras Sherby, lidera sesiones que son más una ceremonia que un simple concierto. Reconocidos por su participación anual en el Carnaval de Notting Hill desde 1983, Channel One ha sido clave en llevar el reggae a nuevas audiencias, cruzando fronteras y escenarios alrededor del mundo.

En años recientes, han mantenido residencias en espacios clave de la escena londinense, como Village Underground, y han expandido su presencia en línea a través de Worldwide FM, la plataforma de Gilles Peterson.

