Belinda reaparece en la Fashion Week de Milán con David Beckham tras sufrir una aparatosa lesión

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Belinda retomó sus actividades profesionales tras la ruptura de menisco que sufrió recientemente en su rodilla izquierda.

La famosa actriz y cantante asistió como invitada especial al desfile de Boss en la Semana de la Moda de Milán y no dudó en presumir los mejores momentos a través de sus redes sociales.

Entre estos destacó su breve, pero emotivo encuentro con David Beckham, leyenda del fútbol, ícono de la moda y esposo de la Spice Girl, Victoria Beckham.

(IG: @belindapop)

“Conocí a nuestro ídolo! @schull.belinda enséñale esta foto a papá para que me tenga mucha envidia! @realmadrid @davidbeckham”, escribió.

Belinda no compartió más información al respecto, por lo que se desconocen detalles sobre la charla que habría tenido con el ex futbolista. Tampoco mencionó cómo se encuentra tras la ruptura de menisco que sufrió.

Belinda brilla en desfile de Boss en la Fashion Week de Milán

La intérprete de temas como ‘Luz sin gravedad’ o ‘300 noches’ lució un traje elegante compuesto por un pantalón y una gabardina beige, una blusa blanca y una corbata con destellos.

(IG: @belindapop)

Cabe recordar que hace un año, Belinda participó por primera vez en un desfile de moda internacional de la mano de L’Oréal París y sufrió una aparatosa caída tras tropezar con uno de sus zapatos.

En ese momento, Anitta, quien también participó en el desfile , se acercó a ayudarla: la levantó, acomodó el vestido y le aplaudió para que continuara con la pasarela.

La pasarela se llevó a cabo el 23 de septiembre en Place de l’Opéra.(REUTERS/Johanna Geron)

¿Belinda cancelará sus funciones especiales en ‘Mentiras El Musical’ tras su lesión?

Luego de que la cantante dio a conocer la ruptura de menisco que sufrió en su rodilla izquierda, surgieron rumores sobre la posibilidad de que cancelara o pospusiera las funciones que tiene programadas en la obra ‘Mentiras El Musical’.

Tras el escándalo que se desató, la propia artista aclaró la situación a través de sus redes sociales.

“Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de Mentiras, la respuesta es sí, claro. Ese es un compromiso super importante y estaré bien para dar lo mejor de mí. Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece, hay mucho esfuerzo y sacrificio, pero estaré bien para dar las mejores funciones y dar mi 100 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses”, escribió en sus historias de Instagram.

(IG: @belindapop)

Las funciones se llevarán a cabo el 2,3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1, ubicado a un costado de la estación del metro Cuauhtémoc de la Ciudad de México.