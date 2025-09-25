Beca Benito Juárez 2025: requisitos, fechas y cómo se podrán registrar los estudiantes de preparatoria en octubre

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)

La Beca Benito Juárez es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca ayudar a alumnos de nivel bachillerato que cursen en alguna escuela pública del país a través de un apoyo económico bimestral.

Este 2025, el programa entrega a cada beneficiario un recurso monetario de 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

La finalidad de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir a que este sector educativo continúe y concluya sus estudios de forma satisfactoria.

Este 2025,la beca entrega a cada beneficiario un recurso monetario de 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (Programas para el Bienestar)

Requisitos, fechas y cómo registrarse a la Beca Benito Juárez

El día de hoy, las autoridades informaron cuáles son los requisitos, las fechas y cómo registrarse a la Beca Benito Juárez. Las inscripciones se llevarán a cabo del 1 al 15 de octubre de 2025 y se realizarán a través de la página becabenitojuarez.gob.mx.

Requisitos y documentos

Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca federal con el mismo fin.

Número de celular.

Correo electrónico.

CURP certificada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Comprobante de estudios digitalizado.

CURP certificada de tu madre, padre, tutora o tutor (en caso de ser menor de edad).

Identificación oficial (en caso de ser menor de edad).

La Beca Benito Juárez abrirá un nuevo periodo de inscripción en septiembre (X@BecasBenito)

Pasos para realizar el registro a la Beca Benito Juárez

Crea una cuenta Llave MX en la página llave.gob.mx. Ingresar la página becabenitojuarez.gob.mx. Capturar la CURP y los datos de contacto. Ingresar la Clave de Centro de Trabajo de la escuela correspondiente. Verificar y confirmar el registro.

¿Cómo aclarar dudas sobre el registro a la Beca Benito Juárez?

Cabe mencionar que por el momento, se están llevando a cabo las asambleas informativas en los planteles educativos donde se aclaran dudas y se informa todo sobre el procedimiento para pedir la beca. Para saber cuándo y dónde se realizará en cada escuela, se puede entrar a la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-buems.

Además, en caso de tener alguna inquietud directamente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) pone a disposición el Centro de Atención para el Bienestar, marcando al 079 o la línea telefónica 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales (Facebook, X, página oficial, entre otras más).