Beca Benito Juárez 2025: requisitos, fechas y cómo se podrán registrar los estudiantes de preparatoria en octubre

La Beca Benito Juárez es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca ayudar a alumnos de nivel bachillerato que cursen en alguna escuela pública del país a través de un apoyo económico bimestral.
Este 2025, el programa entrega a cada beneficiario un recurso monetario de 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.
La finalidad de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir a que este sector educativo continúe y concluya sus estudios de forma satisfactoria.
Requisitos, fechas y cómo registrarse a la Beca Benito Juárez
El día de hoy, las autoridades informaron cuáles son los requisitos, las fechas y cómo registrarse a la Beca Benito Juárez. Las inscripciones se llevarán a cabo del 1 al 15 de octubre de 2025 y se realizarán a través de la página becabenitojuarez.gob.mx.
Requisitos y documentos
- Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller.
- No recibir otra beca federal con el mismo fin.
- Número de celular.
- Correo electrónico.
- CURP certificada.
- Clave de Centro de Trabajo (CCT).
- Comprobante de estudios digitalizado.
- CURP certificada de tu madre, padre, tutora o tutor (en caso de ser menor de edad).
- Identificación oficial (en caso de ser menor de edad).
Pasos para realizar el registro a la Beca Benito Juárez
- Crea una cuenta Llave MX en la página llave.gob.mx.
- Ingresar la página becabenitojuarez.gob.mx.
- Capturar la CURP y los datos de contacto.
- Ingresar la Clave de Centro de Trabajo de la escuela correspondiente.
- Verificar y confirmar el registro.
¿Cómo aclarar dudas sobre el registro a la Beca Benito Juárez?
Cabe mencionar que por el momento, se están llevando a cabo las asambleas informativas en los planteles educativos donde se aclaran dudas y se informa todo sobre el procedimiento para pedir la beca. Para saber cuándo y dónde se realizará en cada escuela, se puede entrar a la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-buems.
Además, en caso de tener alguna inquietud directamente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) pone a disposición el Centro de Atención para el Bienestar, marcando al 079 o la línea telefónica 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales (Facebook, X, página oficial, entre otras más).