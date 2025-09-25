México

Así reaccionaron los habitantes tras la última nominación de La Casa de los Famosos México

Tras el proceso final de nominación el resultado impactó a los habitantes

Por Cinthia Salvador

Tras el proceso final de
Tras el proceso final de nominación el resultado impactó a los habitantes. (Captura de pantalla YouTube)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México vivió su última gala de nominación, definiendo a los concursantes que se acercan a la gran final tras casi dos meses de convivencia bajo la mirada del público. La noche del 24 de septiembre, los siete habitantes restantes enfrentaron el proceso decisivo para convertirse en finalistas del reality producido en Ciudad de México.

Durante la semana, Mar Contreras obtuvo el “boleto dorado” en una dinámica especial, asegurando su pase directo y confirmándose como la primera finalista de la edición 2025. Mientras que el resto de los concursantes, Shiky, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Abelito, Aarón Mercury y Aldo de Nigris, disputaron los últimos lugares al someterse a la tradicional dinámica de nominaciones.

La ronda consistió en repartir tres, dos y un punto entre sus compañeros. Como describió Las Estrellas TV, la estrategia fue determinante: los votos definieron quiénes serían nominados y, a su vez, quiénes lograrían mantenerse en la casa con la posibilidad de llegar a la final.

La tensión se reflejó en
La tensión se reflejó en los confesionarios, donde los participantes admitieron que la estrategia del grupo y el factor emocional fueron cruciales a la hora de asignar sus puntos. (Captura de pantalla YouTube)

“Le doy tres puntos a Dalílah, dos a Shiky y uno a Aldo, por estrategia”, compartió Alexis Ayala frente a las cámaras.

Como resultado de la votación interna, la jornada de nominaciones dejó la siguiente lista: Shiky acumuló 13 puntos, Dalílah Polanco tuvo 12, Alexis Ayala llegó a 5, mientras que Abelito y Aarón Mercury sumaron 4 cada uno, y Aldo de Nigris quedó con 3 puntos. Esta distribución evidenció las alianzas y rupturas en la convivencia, además de incrementar la especulación entre los seguidores sobre quiénes lograrán avanzar a la etapa definitiva.

Es decir, todos los habitantes subieron a la placa de nominación. Lo único certero hasta el momento, es que Mar Contreras está confirmada como finalista y que los otros finalistas se decidirán el próximo domingo 28 de septiembre.

“No entendí, no entiendo. Ahorita hacemos cuentas”, declaró Aldo de Nigris.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Incluso Shiky señaló que en un inicio creyó que todos estaban nominados como parte de algún castigo pero no. Todo habría sido resultado de sus puntos repartidos.

La última decisión quedará en manos del público, que participará con su voto para elegir al siguiente eliminado y así definir la alineación final del programa. Cabe señalar que el jueves 25 los famosos competirán por una “moneda del destino”, que podrá cambiar el juego. Y para el viernes 26 de septiembre, los nominados tendrán la oportunidad de participar el reto de salvación. Donde solamente uno de los participantes podrán bajar de la placa de nominados y así colarse a la final.

