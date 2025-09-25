México

Acusan supuesto fraude en la ‘jugada maestra’ de Shiky en La Casa de los Famosos México: “Le dijeron cómo nominar”

Internautas fanáticos del programa aseguran que la producción del reality show le dijo al español cómo votar; denuncian el uso de monitores y favoritismo

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Shiky en La Casa de
Shiky en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Las redes sociales explotaron tras la última gala de nominación en La Casa de los Famosos México, donde usuarios acusan a la producción de manipular el resultado para concretar la llamada “jugada maestra” de Shiky.

La decisión dejó a todos los habitantes del Cuarto Noche nominados, salvo a Mar Contreras, quien ganó el pase dorado de finalista días antes. El episodio, lejos de emocionar a la audiencia, desató teorías y mensajes sobre un presunto fraude en la recta final del reality.

Y es que desde que inició la tercera temporada de La Casa de los Famosos México el público no ha dejado de estar atento a posibles fraudes o alteraciones convenientes en las reglas del programa.

Este miércoles 24 de septiembre, la conducción del programa, encabezada por Galilea Montijo, dio a conocer la lista definitiva de nominados: Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalilah Polanco y el propio Shiky.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Sin embargo, la narrativa oficial —publicada en las redes del reality— celebró el resultado como una “jugada maestra”, mientras cientos de usuarios señalaron que “se notó” que le habían dicho a Shiky cómo nominar para conseguir meter a todos los participantes a la placa.

Tres puntos alimentaron la sospecha de los seguidores: primero, que Shiky entró a nominar sin usar sus característicos lentes; segundo, que se mostró “nervioso” durante todo el confesionario; y tercero, que repartió sus votos justo como sugirieron los panelistas en la gala, asegurando que todos los habitantes quedaran expuestos en la placa de nominación.

La especulación fue aún más lejos cuando algunos espectadores afirmaron que “tenía un monitor enfrente”, de ahí su decisión de quitarse los lentes y, según comentarios, “leer la pizarra al revés”.

Los comentarios fueron contundentes: “Y justo entró sin lentes para que no se refleje la pizarra. Se delató empezando por un punto porque estaba leyendo al revés, ¡pinche descaro!”, “casualmente dejaron al final a Shiky para que los votos estuvieran asegurados”, y “descarado como están protegiendo a Shiky y a Dalilah”.

Eso no fue todo: la desconfianza se extendió a la inminente gala de salvación. Cuentas de fanáticos advirtieron: “A ver cómo le dan la salvación a Dalilah. Pónganse creativos, producción tramposa” y “Ay, producción, con tanta ayuda hasta en vivo ya no creo tanta inteligencia del Shiky”.

Última nominación de La Casa
Última nominación de La Casa de los Famosos México. (ViX)

Más allá de cualquier especulación la audiencia está segura que sus votos serán efectivos para poder eliminar o salvar a los habitantes que realmente quieren que se vayan de la casa. Razón por la que afirmaron que con esto Shiky “ya firmó su salida”.

Mientras tanto, la producción mantiene silencio ante las críticas, pero la percepción de un posible favoritismo o manipulación amenaza con dañar la credibilidad del reality en su semana decisiva.

Bien podría decirse que la verdadera batalla de La Casa de los Famosos México no está solo dentro de la casa, sino en la opinión pública que exige transparencia y juego limpio hasta el final.

Por supuesto el fraude acusado por los espectadores del programa en redes sociales, no se puede corroborar. También es posible que el fanatismo y la emoción por la recta final haga que todos los seguidores sean apasionados hasta el desenlace.

Temas Relacionados

ShikyLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025realitynominacionesAlexis AyalaAaron MercuryAbelitoAldo de NigrisDalilah Polancoredes socialesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Golpes al CJNG en Texas: DEA anuncia decomisos de cocaína, metanfetamina y dólares a traficantes en EEUU

La división antidrogas destacó la detención de un presunto narcomenudista y cuatro sujetos más, ligados al grupo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”

Golpes al CJNG en Texas:

Sheinbaum culpa a empresas por falta de medicamentos tras narcomanta dirigida a “El Ruso” en Baja California

El mensaje reconocía el poder adquisitivo que tiene uno de los líderes del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Sheinbaum culpa a empresas por

La mañanera de hoy 25 de septiembre | Se está valorando si se requieren más reclusorios: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 25

Por qué México recurre a India para abastecer medicamentos del sector salud: Sheinbaum lo explica

La presidenta explicó la razón por la que varios de los medicamentos que se necesitan en el país se traen del extranjero, principalmente, de la India

Por qué México recurre a

Apariencia de Aaron Díaz a los 41 años causa asombro y desata crueles bromas en redes

Lejos de los reflectores, el actor ha optado por una vida más reservada, centrada en su faceta familiar

Apariencia de Aaron Díaz a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpes al CJNG en Texas:

Golpes al CJNG en Texas: DEA anuncia decomisos de cocaína, metanfetamina y dólares a traficantes en EEUU

Sheinbaum culpa a empresas por falta de medicamentos tras narcomanta dirigida a “El Ruso” en Baja California

Interpol activa ficha roja contra Silem García Peña, expropagandista de la iglesia La Luz del Mundo

Supuesto informe del CNI sobre Sandra Cuevas advierte sobre origen de sus recursos y posibles nexos con el crimen organizado

Ventilan pistas sobre quién sería “el comandante”, la persona con la que se reunirían B King y Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

Apariencia de Aaron Díaz a

Apariencia de Aaron Díaz a los 41 años causa asombro y desata crueles bromas en redes

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 25 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

“Tienen una gran sensibilidad”: David Zepeda elogia a reporteros tras pleito con Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

Amores Perros será proyectada en Bellas Artes con un concierto de Gustavo Santaolalla: cuándo y cómo asistir

Sergio Mayer confronta a reporteros que abuchearon a Susana Zabaleta: “Ayúdennos ustedes haciendo un trabajo digno”

DEPORTES

Cruz Azul sigue invicto, Toluca

Cruz Azul sigue invicto, Toluca supera a Rayados en la tabla de posiciones tras goleada y Chivas se mete a zona del Play In

América vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Capitalino del Torneo de Apertura 2025

Toluca golea a Rayados: así fue cómo el ‘Turco’ Mohamed guio a Hugo González para detener penal de Sergio Ramos

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: “Es una de las peleas más grandes”