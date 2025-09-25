Acusan supuesto fraude en la ‘jugada maestra’ de Shiky en La Casa de los Famosos México: “Le dijeron cómo nominar”

Shiky en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Las redes sociales explotaron tras la última gala de nominación en La Casa de los Famosos México, donde usuarios acusan a la producción de manipular el resultado para concretar la llamada “jugada maestra” de Shiky.

La decisión dejó a todos los habitantes del Cuarto Noche nominados, salvo a Mar Contreras, quien ganó el pase dorado de finalista días antes. El episodio, lejos de emocionar a la audiencia, desató teorías y mensajes sobre un presunto fraude en la recta final del reality.

Y es que desde que inició la tercera temporada de La Casa de los Famosos México el público no ha dejado de estar atento a posibles fraudes o alteraciones convenientes en las reglas del programa.

Este miércoles 24 de septiembre, la conducción del programa, encabezada por Galilea Montijo, dio a conocer la lista definitiva de nominados: Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalilah Polanco y el propio Shiky.

(Captura de pantalla YouTube)

Sin embargo, la narrativa oficial —publicada en las redes del reality— celebró el resultado como una “jugada maestra”, mientras cientos de usuarios señalaron que “se notó” que le habían dicho a Shiky cómo nominar para conseguir meter a todos los participantes a la placa.

Tres puntos alimentaron la sospecha de los seguidores: primero, que Shiky entró a nominar sin usar sus característicos lentes; segundo, que se mostró “nervioso” durante todo el confesionario; y tercero, que repartió sus votos justo como sugirieron los panelistas en la gala, asegurando que todos los habitantes quedaran expuestos en la placa de nominación.

La especulación fue aún más lejos cuando algunos espectadores afirmaron que “tenía un monitor enfrente”, de ahí su decisión de quitarse los lentes y, según comentarios, “leer la pizarra al revés”.

Los comentarios fueron contundentes: “Y justo entró sin lentes para que no se refleje la pizarra. Se delató empezando por un punto porque estaba leyendo al revés, ¡pinche descaro!”, “casualmente dejaron al final a Shiky para que los votos estuvieran asegurados”, y “descarado como están protegiendo a Shiky y a Dalilah”.

Eso no fue todo: la desconfianza se extendió a la inminente gala de salvación. Cuentas de fanáticos advirtieron: “A ver cómo le dan la salvación a Dalilah. Pónganse creativos, producción tramposa” y “Ay, producción, con tanta ayuda hasta en vivo ya no creo tanta inteligencia del Shiky”.

Última nominación de La Casa de los Famosos México. (ViX)

Más allá de cualquier especulación la audiencia está segura que sus votos serán efectivos para poder eliminar o salvar a los habitantes que realmente quieren que se vayan de la casa. Razón por la que afirmaron que con esto Shiky “ya firmó su salida”.

Mientras tanto, la producción mantiene silencio ante las críticas, pero la percepción de un posible favoritismo o manipulación amenaza con dañar la credibilidad del reality en su semana decisiva.

Bien podría decirse que la verdadera batalla de La Casa de los Famosos México no está solo dentro de la casa, sino en la opinión pública que exige transparencia y juego limpio hasta el final.

Por supuesto el fraude acusado por los espectadores del programa en redes sociales, no se puede corroborar. También es posible que el fanatismo y la emoción por la recta final haga que todos los seguidores sean apasionados hasta el desenlace.