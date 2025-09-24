Televisa promociona final de La Casa de los Famosos con comercial de una persona a punto de morir y redes explotan

Televisa promociona el final de La Casa de los Famosos con video de una persona con enfermedad terminal Crédito: Televisa

La controversia marcó el ambiente televisivo luego de que Televisa difundiera un comercial sobre la final de La Casa de los Famosos México 2025 que presenta a una persona con diagnóstico terminal recibiendo un mensaje desalentador de su médico.

El material audiovisual, lanzado en las plataformas oficiales de la cadena, provocó una reacción inmediata en redes sociales y fue percibido por amplios sectores del público como insensible hacia las personas y familias afectadas por enfermedades graves. En el centro del debate, usuarios y espectadores exigen que Televisa retire el video y ofrezca disculpas públicas.

El comercial, publicado durante los días previos a la definición del reality show, recrea una escena en que un médico le comunica a su paciente:

“Nunca es fácil dar este tipo de noticias, pero según los resultados de los análisis, eh, lo único que le puedo decir es que es cuestión de tiempo”. La paciente, con semblante serio, pregunta: “¿Y eso qué tiene que ver con La Casa de los Famosos?”, a lo que el doctor responde: “Que no va a alcanzar a ver el final”. El mensaje concluye con la invitación tradicional: “Lunes a viernes, 10 de la noche por El 5. Domingo, 8:30, por Las Estrellas y 24/7 por ViX. ¡Que viva la televisión!”.

El reality show genera polémica una vez más Crédito: Televisa

Fans le exigen a Rosa María Noguerón, Emilio Azcárraga y Community Manager borrar polémico video de La Casa de los Famosos México

La publicación en Instagram de La Casa de los Famosos acumuló cientos de mensajes críticos. Varias personas compararon el tono del comercial con formatos de anuncios de décadas pasadas. Comentarios que expresan molestia como:

“Este tipo de ‘comerciales’ si se fijan son el mismo formato que solíamos ver en televisión hace años, no sé en qué momento pensaron que la audiencia en internet y la actualidad lo tomarían bien así como antes lo hacían, 0 agradable” y “Que vergüenza de comercial será que estaba drogado el que pensó que estaría genial”.

Otros usuarios señalaron el impacto que una escena así puede tener en quienes han vivido situaciones similares: “Los que hemos recibido un informe médico propio o de algún familiar enfermo sabemos que esto no es nada gracioso. #MalaPublicidad” escribieron en la publicación oficial. La petición predominante fue la eliminación inmediata del contenido y una disculpa hacia quienes se sintieron afectados. Estos reclamos se extendieron también en X (antes Twitter), donde la etiqueta asociada al programa alcanzó posiciones de tendencia nacional.

La polémica se produce durante los preparativos para la gran final de La Casa de los Famosos México, tercera edición del reality que este año ha extendido su encierro a 70 días, con 16 celebridades participantes y una audiencia activa que supera los 17 millones de votos, según cifras difundidas por Televisa.

Fans le exigen a Rosa María Noguerón, Emilio Azcárraga y Community Manager borrar polémico video de La Casa de los Famosos México (Instagram)

El final de La Casa de los Famosos México 2025 manchado por la polémica

El desenlace está previsto para el domingo 5 de octubre de 2025, en una transmisión que iniciará a las 20:00 por el Canal de Las Estrellas y en señal digital a través de ViX Premium. En la previa, se desarrolló una fuerte rivalidad entre los habitantes de los llamados cuartos Día y Noche.

El premio mayor que obtendrá la celebridad ganadora asciende a 4 millones de pesos mexicanos, incluyendo un bono adicional. Tal monto iguala las recompensas entregadas en ediciones previas a figuras como Wendy Guevara y Mario Bezares. El formato, que impone a los participantes el aislamiento completo del exterior (sin celular, televisión ni visitas), mantiene un alto nivel de engagement en redes y una cobertura amplia de parte de medios nacionales.

En cuanto al comercial, la productora Rosa María Noguerón no ha emitido todavía una postura pública sobre las demandas de retiro y disculpa. La pieza se mantiene en las cuentas oficiales a pesar de las manifestaciones y llamados al respeto por parte de espectadores y aficionados al reality.

La controversia pone en el centro el debate sobre los límites del humor y la publicidad en la televisión contemporánea, especialmente al abordar temas relacionados con la salud y las experiencias de pacientes y familias.

El final de La Casa de los Famosos México 2025 manchado por la polémica (Captura de pantalla YouTube)

Diversas voces continúan sumándose a la conversación digital, cuestionando el criterio detrás de este tipo de campañas y el potencial daño a víctimas y familiares. La atención permanece sobre si Televisa modificará su postura ante las exigencias planteadas.