El Guana ofrece disculpas a mexicanos y reconoce ser el ‘Judas’ de La Casa de los Famosos: “Fui traicionero”

El integrante de ‘Me caigo de risa’ se convirtió en el octavo eliminado del reality show de Televisa tras una ola masiva de ‘hate’ en redes

Por Marco Ruiz

El Guana le ofrece disculpas
El Guana le ofrece disculpas a mexicanos y reconoce ser el ‘Judas’ de La Casa de los Famosos: “Fui traicionero” (Foto: Televisa)

El Guana, comediante y exintegrante de Me caigo de risa, ofreció disculpas públicas a los mexicanos y reconoció haber sido el ‘Judas’ de La Casa de los Famosos México tras su eliminación del reality el pasado domingo 21 de septiembre.

La declaración se produjo el martes 23 de septiembre durante una entrevista con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en la Pre Gala transmitida por Televisa, donde el participante aceptó la percepción negativa generada por sus actitudes y acciones en el programa.

“Vi la perspectiva de toda la gente y todo el hate que hubo. Veo la perspectiva y digo: Sí, la neta, pues sí me vi como muy Judas. Pero viendo su perspectiva, pues sí, o sea, fui traicionero, según sus ojos. En entrevistas ya expliqué todo lo que pasó. Me siento muy tranquilo, la verdad. Me siento muy feliz con todo lo que pasó. Me siento muy satisfecho con lo que hice. Yo iba prácticamente por quedar tres semanas, me quedé ocho y la disfruté un chingo, la verdad”, sostuvo El Guana durante la conversación con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

El integrante de ‘Me caigo
El integrante de ‘Me caigo de risa’ se convirtió en el octavo eliminado del reality show de Televisa tras una ola masiva de ‘hate’ en redes (La Casa de los Famosos)

El Guana se convierte en el personaje ‘más odiado’ en redes de La Casa de los Famosos México 2025

La despedida de El Guana se produjo en medio de una fuerte polémica motivada por la respuesta de la audiencia, que expresó su descontento a través de redes sociales y plataformas de comentarios asociadas al programa Me caigo de risa.

Una parte significativa de los seguidores solicitó que el humorista, al igual que su compañera Mariana Echeverría en 2024, no regrese al elenco principal tras su paso por el reality, postura que refleja la incidencia de su estancia en la percepción pública y la dinámica interna de la producción televisiva.

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, El Guana enfrentó semanas de tensión y conflictos que marcaron su imagen ante el público. Distintos momentos de confrontación y cambio de alianzas dentro de la casa afectaron la armonía en los equipos, particularmente tras su traslado del equipo “Cuarto Día” al “Cuarto Noche”, instancia que profundizó los recelos y la incomodidad entre los participantes. “Yo entraba al cuarto Noche y de verdad había un silencio sepulcral como cuando están hablando de ti”, relató el comediante.

A lo largo de las ocho semanas de competencia, la estrategia de El Guana consistió en interactuar y formar alianzas con todos los habitantes, posición que se tradujo en acusaciones de deslealtad y traición, y que alimentó la narrativa del “Judas” en el imaginario del público seguidor del reality de Televisa. Esta percepción se reflejó en comentarios y debates generados en redes sociales, donde usuarios exigieron no solo su salida definitiva, sino que tampoco se contemple a futuros representantes de Me caigo de risa en ediciones posteriores del reality.

El Guana se convierte en
El Guana se convierte en el personaje ‘más odiado’ en redes de La Casa de los Famosos México 2025 Foto: Captura de pantalla (Vix).

Fans de ‘Me caigo de risa’ no quieren que El Guana regrese al programa de comedia de Televisa

El caso de El Guana recuerda la experiencia de Mariana Echeverría, quien salió del programa entre rumores de fricciones internas agravadas por su actuación en una edición anterior de La Casa de los Famosos México. La también comediante enfrentó una campaña digital de rechazo y la negativa de varios integrantes del equipo, incluido el conductor Faisy, respecto a su reincorporación, situación que sentó un precedente para los actuales pedidos de la audiencia.

En el momento de su eliminación, El Guana compartió su balance: “Me siento muy contento de todo lo que pasó allá adentro, me llevo una experiencia de vida, y lo que pasa en la casa, se queda en la casa”. Estas expresiones dejan ver la complejidad de la convivencia y competencia al interior del formato que, a la vez, se transforma en un reflejo de la interacción y el escrutinio en tiempo real de la audiencia mexicana.

La producción dirigida por Faisy y Eduardo Suárez aún no ha anunciado si habrá cambios en el elenco de Me caigo de risa tras la petición de los seguidores. Mientras tanto, la historia de El Guana ilustra el impacto que los reality shows y redes sociales ejercen sobre las carreras de los participantes, y reabre el debate sobre el papel de la opinión pública en los proyectos de entretenimiento televisivo en México.

Temas Relacionados

El GuanaLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos México 2025TelevisaAlexis AyalaWendy Guevaramexico-entretenimientoJudasMe caigo de risa

