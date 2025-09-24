México

Qué es una ‘víbora de agua’, animal encontrado dentro de una bolsa en el Metro de la CDMX

El hallazgo ocurrió en la estación Buenavista de la Línea B de este transporte público de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Guardar
En las instalaciones del Metro
En las instalaciones del Metro capitalino fue encontrada una víbora de agua. (Cuartoscuro| X/@MetroCDMX)

La tarde de este martes 23 de septiembre fue encontrada dentro de una bolsa una víbora de agua en uno de los vagones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la estación Buenavista de este medio de transporte público, la cual funciona como terminal y va hasta Ciudad Azteca.

De acuerdo con información del Metro capitalino, el animal se encontraba dentro de una bolsa en uno de los vagones en dicha estación.

Ante esto, se solicitó la ayuda de personal correspondiente para resguardar a la víbora y ponerla a salvo.

Personal del Metro capitalino resguardó
Personal del Metro capitalino resguardó al animal. Foto: X/@MetroCDMX.

Señalaron que la serpiente media alrededor de 20 centímetros. El STC puntualizó que, una vez que fue puesta a salvo, posteriormente fue canalizada a la coordinación de Protección Civil del Metro.

Añadió que en este lugar permaneció a la espera de la llegada de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Personal del Metro de la CDMX rescató y resguardó a una tortuga. (Crédito: x.com/@MetroCDMX)

Algunas personas y usuarios que frecuentan este medio de transporte público de la capital del país se sorprendieron, ya que desconocían a este animal.

De igual manera, se preguntaron si es venenoso y qué hacer o qué medidas hay que tomar ante su presencia.

Qué es una víbora de agua

El término “víbora de agua” se utiliza comúnmente para referirse a varias especies de serpientes que habitan en ambientes acuáticos.

En México, la más conocida con este nombre es la serpiente Nerodia, también llamada “falsa víbora de agua”, que no es venenosa y suele encontrarse en ríos, lagos y charcas.

Estas serpientes se alimentan principalmente de peces y anfibios. A menudo son confundidas con especies venenosas debido a su apariencia, pero en la mayoría de los casos son inofensivas para los humanos.

Existen otras especies similares en distintas partes del mundo, como la cottonmouth en Estados Unidos, que sí es venenosa. Por ello, siempre es recomendable evitar el contacto directo con cualquier serpiente cerca del agua.

El término “víbora de agua”
El término “víbora de agua” se utiliza comúnmente para referirse a varias especies de serpientes que habitan en ambientes acuáticos. Crédito: X/@MetroCDMX.

Estas son las recomendaciones que debes de tomar ante la presencia de una víbora de agua

Frente a la presencia de una víbora de agua, se recomienda:

- Mantener la calma y evitar acercarse o intentar capturarla.

- Alejarse lentamente sin movimientos bruscos, dando espacio suficiente al animal para escapar.

- En caso de verla en un área pública o en instalaciones como el Metro o parques, informar inmediatamente al personal de seguridad o a las autoridades locales de protección animal.

- No intentar manipularla, aunque parezca inofensiva; algunas especies pueden ser venenosas o reaccionar de forma defensiva.

- Si hay riesgo para personas o animales domésticos, esperar la intervención de especialistas para el manejo y rescate del ejemplar.

Respetar las indicaciones de expertos contribuye a la integridad de las personas y del propio animal.

Temas Relacionados

Metro CDMXCDMXLínea BMetrovíbora de aguaAnimalVíboramexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los beneficios de comer plátano todos los días

Este fruto se puede incluir en tu dieta diaria

Cuáles son los beneficios de

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre: servicio lento en Línea 5 del MB por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Temblor hoy 23 de septiembre en México: sismo en Guerrero no activó alarmas en CDMX

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 23 de septiembre

Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica de Ricardo Pérez con la prensa: “Tengo que tomar un lado”

El periodista de “Sale el Sol” aseguró que respeta la trayectoria de ‘La Zabaleta’, pero ya no recibirá su respaldo

Gustavo Adolfo Infante le retira

ISSSTE 2025: esta es la fecha del próximo sorteo para préstamos personales

Los créditos pueden ser ordinarios, exclusivos para pensionados, especiales o conmemorativos

ISSSTE 2025: esta es la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 61 bolsas con restos

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

Filtran video del auto que llevó a los músicos colombianos B-King y Regio Clown al Estado de México

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante le retira

Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica de Ricardo Pérez con la prensa: “Tengo que tomar un lado”

Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a su hija fallecida hace seis años: “Un vacío imposible de llenar”

El Guana revela lo que hará para cuidar de su salud mental tras salir de La Casa de lo Famosos México

Ranking Disney+ México: conoce cuáles son las 10 mejores películas que roban la atención de los usuarios

Aldo de Nigris y Aarón Mercury habrían hecho alianza desde antes de entrar a La Casa de los Famosos 3, seguidores señalan trampa

DEPORTES

William Scull advierte a Canelo

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”