Nodal no llamó a Inti en su segundo cumpleaños para felicitarla, asegura Javier Ceriani

El periodista argentino reveló esta información en su canal de Youtube

Por Zurisaddai González

(Captura de pantalla // Telemundo:
(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

La polémica en torno a la relación de Christian Nodal con su hija Inti volvió a encenderse luego de que el periodista de espectáculos Javier Ceriani asegurara, en su canal de YouTube este 24 de septiembre de 2025, que el cantante no tuvo ningún acercamiento con la pequeña el día de su segundo cumpleaños, celebrado en Buenos Aires, Argentina.

Según el presentador, la madre de Inti, la artista argentina Cazzu, organizó una celebración especial:

“Vamos a empezar con el día que Inti cumplió dos años, Cazzu en Argentina, Buenos Aires, le hizo su cumpleaños, lo decoró fantásticamente, se gastó todo lo que pudo. El concepto lo armó Cazzu, los souvenires, las margaritas... ese día, ella tenía un concierto que era en la arena de Argentina. El cumpleaños fue de día y luego se fue al concierto, relató Ceriani.

(Instagram @cazzu)
(Instagram @cazzu)

“Confirmo que Christian Nodal no llamó a Inti”

El conductor afirmó que, pese a la importancia de la fecha, el intérprete de Botella tras botella no se habría comunicado con su hija:

“¿Qué pasó ese día? Nodal llamó a Inti el día de cumpleaños ¿sí o no? (…) Confirmo que Christian Nodal no llamó a Inti ni a Cazzu el día de su cumpleaños. No llamó a la madre de su hija para preguntarle si estaba todo bien, ‘¿está feliz nuestra hija?’ no lo hizo”, dijo el periodista.

Además, el conductor recordó que, según su información, Nodal únicamente pagó un año de renta del departamento en Puerto Madero donde vivían Cazzu e Inti:

“Este departamento en la zona más cara de Buenos Aires, me acaban de confirmar que sólo lo pagó un año hasta que Ángela habló con la prensa americana y Cazzu se defendió. En ese momento Nodal dejó a su hija sin casa... Inti quedó sin casa y sin seguridad en un país que yo considero riesgoso y peligroso para una figura pública”.

(Foto: @cazzu)
(Foto: @cazzu)

Cazzu rompió en llanto en su concierto

Ese mismo día, la cantante argentina ofreció un concierto en el Movistar Arena, donde recibió una emotiva sorpresa de sus fans en honor a su hija. Durante la interpretación del tema Inti, el público sacó soles de papel —símbolo del nombre de la menor—, gesto que hizo llorar a la artista: “Me han hecho llorar y yo soy dura, no lloro”, expresó visiblemente conmovida.

La supuesta ausencia de Nodal en una fecha tan especial, de acuerdo con las declaraciones de Ceriani, ha generado debate en redes sociales, donde los seguidores del intérprete y de Cazzu comentan la situación. Hasta el momento, ni Christian Nodal ni su equipo han ofrecido una respuesta pública a las afirmaciones del periodista.

