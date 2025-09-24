México

Gimena Gómez sacude estereotipos en “90 Minutos”: una mirada feroz al fútbol y a la desigualdad social

La serie gira en torno a este deporte y aborda temas como la corrupción, así como la migración

Por Armando Pereda

La actriz es parte de
La actriz es parte de esta serie - Foto: Especial

La cancha no es el único lugar donde se juegan los partidos decisivos. Así lo demuestra Gimena Gómez en “90 Minutos”, la nueva producción de Universal+ que desborda intensidad dentro y fuera del campo.

En esta serie, la actriz mexicana interpreta a Elsy, un personaje diseñado para romper moldes y encender conversaciones sobre desigualdad, migración y el papel de las mujeres en escenarios dominados por hombres.

Desde el primer episodio, esta serie deja claro que no es solo una ficción deportiva. Con humor negro, drama humano y giros inesperados, la serie coloca al público frente a una realidad reconocible: la lucha cotidiana por sobrevivir, amar y persistir en un entorno adverso.

a serie de comedia gira alrededor del fútbol y toca temas como la corrupción y la migración

De esto se trata el personaje de Gimena Gómez en “90 Minutos”

En ese terreno, Elsy, esposa de Gama, uno de los jugadores del equipo “Las Navajas”, emerge como un retrato vivo de millones de mujeres que sostienen doble jornada: trabajo remunerado y responsabilidades domésticas.

“Ella va al gym, trabaja y vende de todo con tal de tener una mejor vida”, explica Gómez. Ese contraste con la pasividad de su esposo alimenta uno de los conflictos centrales de la historia.

Gómez confiesa que interpretar a una mujer tan determinada y trabajadora le permitió explorar matices poco vistos en la televisión mexicana.

“A mí me gusta mostrar este tipo de personajes y justo que no se reflejen como la villana, sino que se vea por qué se comportan como se comportan, que se toque su lado humano y empatices con ella”, afirma.

Esa búsqueda de profundidad la llevó a convivir con madres que, como Elsy, cargan con la responsabilidad del hogar y el empleo. “Fue más de estar cerca de ellas y comprender la complejidad de sus vidas”, detalla.

La serie gira alrededor del
La serie gira alrededor del futbol - Foto: Especial

El trasfondo social de “90 Minutos”

La serie también le permitió cumplir un deseo profesional: trabajar con Joe Rendón, director que describe como “simpatiquísimo y muy llevadero” y que “siempre acepta tus propuestas y tiene una visión muy clara de lo que quiere”. A su lado, un elenco de actores de cine y teatro “muy comprometidos” consolidó un ambiente creativo en el set.

Más allá de su experiencia personal, la actriz subraya el trasfondo social de la producción. “90 Minutos” usa el fútbol como pretexto para hablar de corrupción, violencia, crimen y gentrificación, temas que atraviesan la vida cotidiana en México. “Yo espero que se rían mucho y que luego reflexionen acerca de todos estos temas que nos afectan como país y como sociedad”, confiesa.

Gimena Gómez destaca la inclusión en la serie

Gimena también destaca la inclusión de un personaje femenino clave en el equipo de fútbol, aunque no sea el suyo, como una forma de desafiar la asociación tradicional del deporte con lo masculino.

“Eso me pareció muy padre de la historia”, apunta, consciente de que todavía faltan más personajes femeninos con motor propio en la industria del entretenimiento. “Creo que está más abierta que hace 10 años, sin duda, pero aún así hacen falta más historias que no giren únicamente en torno a los hombres”.

Con diez episodios de una hora y una identidad marcadamente latinoamericana, “90 Minutos” ya está disponible en México a través de Universal+.

Para Gimena Gómez, significa un orgullo especial: “Para mí es muy importante siempre que mis proyectos se vean acá, pues de acá soy y es una serie que de verdad está muy bien realizada y me llena de orgullo que mi gente la vea”.

La serie está disponible en
La serie está disponible en México- Foto: Especial

