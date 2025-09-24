México

Mamá de Lex Ashton, agresor de CCH Sur, alertó al 911 que su hijo iba armado

El joven publicó fotos y mensajes en redes antes del ataque que derivó en la muerte de un estudiante y lesiones a un trabajador

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
CIUDAD DE MÉXICO 23SEPTIEMBRE2025.- Memorial
CIUDAD DE MÉXICO 23SEPTIEMBRE2025.- Memorial de flores y listones a las afueras del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, luego de que el pasado lunes un estudiante muriera y un trabajador resultará herido, tras el ataque por un tercer alumno dentro de las instalaciones. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El ataque perpetrado en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur) por Lex Ashton el 22 de septiembre ha puesto en primer plano el papel de las señales previas ignoradas, luego de que se confirmara que la madre del agresor denunció al 911 que su hijo se dirigía armado al plantel.

De acuerdo con información revelada por el periodista Antonio Nieto, en la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1C/D/00375/09-2025 se lee que la madre de Lex Ashton llamó la mañana del lunes 22 de septiembre al número de emergencia 911.

Relató a los despachadores que su hijo, de 19 años, había salido de casa armado. Les advirtió su temor de que el joven pudiera hacerse daño a sí mismo o atacar a otras personas en el CCH Sur, plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pese al aviso, la respuesta no llegó a tiempo para evitar el ataque.

Un joven encapuchado agredió con
Un joven encapuchado agredió con una navaja a un estudiante del CCH Sur, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal. El joven agredido murió por las heridas, el presunto responsable intento escapar, pero al verse acorralado salto de un tercer piso que le provocó fracturas en ambas piernas, posteriormente fue hospitalizado en calidad de detenido. Un trabajador del plantel también resultó herido al querer detener al agresor. FOTO: ESPECIAL CUARTOSCURO.COM

“Iba a hacer unos trámites escolares, pero vi que llevaba un arma blanca”, dijo la mamá, luego de que su hijo saliera de la casa alrededor de las 13:00 horas.

El expediente judicial reúne un registro detallado de aquella llamada, así como de la cronología posterior: desde la salida de Lex Ashton de su domicilio, el trayecto al plantel y los hechos de violencia en el colegio, hasta su detención y traslado al hospital.

La carpeta incorpora además como pruebas las publicaciones, mensajes y fotografías que el joven difundió en redes sociales y foros pocos días y horas antes del ataque.

Posteriormente, Lex Ashton ingresó al plantel vestido de negro, con el rostro cubierto por una pañoleta de calavera y cargando armas blancas.

Los testigos relatan que el joven atacó directamente a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien estaba con su novia en la banqueta comiendo unas gomitas, lo golpeó e inmediatamente lo apuñaló en el cuello y abdomen.

Estas son otras publicaciones del
Estas son otras publicaciones del presunto agresor en CCH Sur. (Facebook/Lex Ashton)

La agresión se desarrolló con rapidez y brutalidad. Tras atacar a Jesús Israel, Lex Ashton intentó herir a Guadalupe, novia de la víctima mortal, quien logró salir ilesa al escapar del lugar mientras pedía ayuda.

El trabajador Armando “N”, de 65 años, intervino en el intento de proteger a los alumnos y también fue lesionado con arma blanca, por lo que fue hospitalizado y después dado de alta, según informó la UNAM en un comunicado.

El atacante buscó agredir a otras personas y, al verse acorralado por estudiantes y personal, subió al tercer piso del edificio de idiomas y asesorías (IM) y se arrojó al vacío, resultando con fracturas en ambas piernas. Docentes y personal auxiliar acudieron de inmediato; Lex fue llevado bajo custodia policiaca a una clínica del IMSS en Coyoacán, donde quedó reportado fuera de peligro aunque con lesiones de gravedad.

Sus post en Facebook

En estas fotos se observa
En estas fotos se observa en interior y usando la sudadera con la que habría cometido el acto. (Facebook/Lex)

La investigación posterior confirmó que Lex Ashton publicó esa misma mañana mensajes y fotografías en su cuenta de Facebook —abierta el mismo día— en los que exhibía la vestimenta y armas que usaría para atacar.

Las publicaciones de Lex Ashton incluyeron frases como: “Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”. Además, mensajes en foros digitales y chats de WhatsApp dejan ver que se identifica con la subcultura incel, un grupo en línea caracterizado por autodefinirse como “célibes involuntarios” y por compartir mensajes de frustración, misoginia y resentimiento.

Entre las expresiones recuperadas en la carpeta están: “Ya estoy harto de este mundo, nunca he recibido el amor de una mujer… me duele saber que los Chads pueden disfrutar y yo no”.

En estos grupos, Lex usaba el término “retribuir” como justificación para el ataque, mientras que usa “Chad”, que en el argot incel se refiere a jóvenes populares.

Respuesta de la UNAM y el rector

Alumnos del CCH Sur realizan
Alumnos del CCH Sur realizan diversas acciones para pedir justicia por su compañero CCH Sur CRÉDITO: Cuartoscuro

Tras los hechos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado informando que el martes 23 de septiembre recibió dos pliegos petitorios: uno proveniente de una comisión de madres y padres de alumnos del CCH Plantel Sur, y otro de un grupo de integrantes de la comunidad estudiantil.

Ambos documentos concentran demandas sobre seguridad en el plantel y la atención a la salud mental de los estudiantes.

La UNAM detalló que estas peticiones serán analizadas de forma integral y, en los casos que correspondan, turnadas a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario.

Como parte de la respuesta, las autoridades acordaron con los manifestantes instalar mesas de diálogo para analizar las opciones y temas específicos, bajo la premisa de priorizar el bienestar de la comunidad universitaria.

Alumnos del CCH Sur realizan
Alumnos del CCH Sur realizan diversas acciones para pedir justicia por su compañero CCH Sur CRÉDITO: Cuartoscuro

Por su parte, el rector de la universidad envió un mensaje donde reiteró el luto institucional y expresó su solidaridad con la familia del estudiante fallecido, la comunidad del plantel y la universidad en su conjunto.

Calificó la muerte y la forma en que ocurrieron los hechos como un episodio sin precedentes, y aseguró que la administración central permanecerá atenta al avance de las investigaciones, colaborando “en todo momento” para que se haga justicia.

Exhortó a los jóvenes a recurrir a los programas de apoyo psicológico, orientación y acompañamiento que la universidad pone a disposición de la comunidad, e hizo un llamado a estudiantes, personal académico, administrativo y padres de familia a colaborar activamente para construir espacios seguros y empáticos.

“El camino de la violencia se cierra con construcción de paz y acción decidida ante los desafíos que enfrentamos”, concluyó el rector.

Temas Relacionados

CCH SurLex AshtonUNAMmexico-noticias

Más Noticias

Abasto de medicamentos oncológicos en México alcanza el 96 por ciento, afirma Secretaría de Salud

El sistema nacional de salud cuesta con 90% del abastecimiento de medicamentos

Abasto de medicamentos oncológicos en

Internautas reaccionan con memes tras la cancelación del concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes

Minutos antes de su presentación en la Ciudad de México, la banda anunció la suspensión del show

Internautas reaccionan con memes tras

Profepa rescata 40 ejemplares de vida silvestre en carretera de Tabasco

Entre las especies rescatadas se encontraron aves y reptiles en cajas de cartón

Profepa rescata 40 ejemplares de

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy martes 23 de septiembre

Sigue en directo todas las novedades, retos y dinámicas del reality más viral de México

La Casa de los Famosos

Muere Giovanna, mujer sin identificar de la explosión de pipa en Iztapalapa: cifra de víctimas sube a 30

Hasta ahora 15 personas continúan hospitalizadas

Muere Giovanna, mujer sin identificar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá,

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá, Guerrero, con más de 3 mil litros de sustancias químicas

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

ENTRETENIMIENTO

Internautas reaccionan con memes tras

Internautas reaccionan con memes tras la cancelación del concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes

Guana se disculpa con los seguidores de La Casa de los Famosos México por fallar al ‘cuarto noche’: “No quise traicionarme”

Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica de Ricardo Pérez con la prensa: “Tengo que tomar un lado”

Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a su hija fallecida hace seis años: “Un vacío imposible de llenar”

El Guana revela lo que hará para cuidar de su salud mental tras salir de La Casa de lo Famosos México

DEPORTES

William Scull advierte a Canelo

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”