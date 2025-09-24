Mamá de Lex Ashton, agresor de CCH Sur, alertó al 911 que su hijo iba armado

CIUDAD DE MÉXICO 23SEPTIEMBRE2025.- Memorial de flores y listones a las afueras del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, luego de que el pasado lunes un estudiante muriera y un trabajador resultará herido, tras el ataque por un tercer alumno dentro de las instalaciones. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El ataque perpetrado en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur) por Lex Ashton el 22 de septiembre ha puesto en primer plano el papel de las señales previas ignoradas, luego de que se confirmara que la madre del agresor denunció al 911 que su hijo se dirigía armado al plantel.

De acuerdo con información revelada por el periodista Antonio Nieto, en la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1C/D/00375/09-2025 se lee que la madre de Lex Ashton llamó la mañana del lunes 22 de septiembre al número de emergencia 911.

Relató a los despachadores que su hijo, de 19 años, había salido de casa armado. Les advirtió su temor de que el joven pudiera hacerse daño a sí mismo o atacar a otras personas en el CCH Sur, plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pese al aviso, la respuesta no llegó a tiempo para evitar el ataque.

Un joven encapuchado agredió con una navaja a un estudiante del CCH Sur, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal. El joven agredido murió por las heridas, el presunto responsable intento escapar, pero al verse acorralado salto de un tercer piso que le provocó fracturas en ambas piernas, posteriormente fue hospitalizado en calidad de detenido. Un trabajador del plantel también resultó herido al querer detener al agresor. FOTO: ESPECIAL CUARTOSCURO.COM

“Iba a hacer unos trámites escolares, pero vi que llevaba un arma blanca”, dijo la mamá, luego de que su hijo saliera de la casa alrededor de las 13:00 horas.

El expediente judicial reúne un registro detallado de aquella llamada, así como de la cronología posterior: desde la salida de Lex Ashton de su domicilio, el trayecto al plantel y los hechos de violencia en el colegio, hasta su detención y traslado al hospital.

La carpeta incorpora además como pruebas las publicaciones, mensajes y fotografías que el joven difundió en redes sociales y foros pocos días y horas antes del ataque.

Posteriormente, Lex Ashton ingresó al plantel vestido de negro, con el rostro cubierto por una pañoleta de calavera y cargando armas blancas.

Los testigos relatan que el joven atacó directamente a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien estaba con su novia en la banqueta comiendo unas gomitas, lo golpeó e inmediatamente lo apuñaló en el cuello y abdomen.

Estas son otras publicaciones del presunto agresor en CCH Sur. (Facebook/Lex Ashton)

La agresión se desarrolló con rapidez y brutalidad. Tras atacar a Jesús Israel, Lex Ashton intentó herir a Guadalupe, novia de la víctima mortal, quien logró salir ilesa al escapar del lugar mientras pedía ayuda.

El trabajador Armando “N”, de 65 años, intervino en el intento de proteger a los alumnos y también fue lesionado con arma blanca, por lo que fue hospitalizado y después dado de alta, según informó la UNAM en un comunicado.

El atacante buscó agredir a otras personas y, al verse acorralado por estudiantes y personal, subió al tercer piso del edificio de idiomas y asesorías (IM) y se arrojó al vacío, resultando con fracturas en ambas piernas. Docentes y personal auxiliar acudieron de inmediato; Lex fue llevado bajo custodia policiaca a una clínica del IMSS en Coyoacán, donde quedó reportado fuera de peligro aunque con lesiones de gravedad.

Sus post en Facebook

En estas fotos se observa en interior y usando la sudadera con la que habría cometido el acto. (Facebook/Lex)

La investigación posterior confirmó que Lex Ashton publicó esa misma mañana mensajes y fotografías en su cuenta de Facebook —abierta el mismo día— en los que exhibía la vestimenta y armas que usaría para atacar.

Las publicaciones de Lex Ashton incluyeron frases como: “Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”. Además, mensajes en foros digitales y chats de WhatsApp dejan ver que se identifica con la subcultura incel, un grupo en línea caracterizado por autodefinirse como “célibes involuntarios” y por compartir mensajes de frustración, misoginia y resentimiento.

Entre las expresiones recuperadas en la carpeta están: “Ya estoy harto de este mundo, nunca he recibido el amor de una mujer… me duele saber que los Chads pueden disfrutar y yo no”.

En estos grupos, Lex usaba el término “retribuir” como justificación para el ataque, mientras que usa “Chad”, que en el argot incel se refiere a jóvenes populares.

Respuesta de la UNAM y el rector

Alumnos del CCH Sur realizan diversas acciones para pedir justicia por su compañero CCH Sur CRÉDITO: Cuartoscuro

Tras los hechos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado informando que el martes 23 de septiembre recibió dos pliegos petitorios: uno proveniente de una comisión de madres y padres de alumnos del CCH Plantel Sur, y otro de un grupo de integrantes de la comunidad estudiantil.

Ambos documentos concentran demandas sobre seguridad en el plantel y la atención a la salud mental de los estudiantes.

La UNAM detalló que estas peticiones serán analizadas de forma integral y, en los casos que correspondan, turnadas a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario.

Como parte de la respuesta, las autoridades acordaron con los manifestantes instalar mesas de diálogo para analizar las opciones y temas específicos, bajo la premisa de priorizar el bienestar de la comunidad universitaria.

Por su parte, el rector de la universidad envió un mensaje donde reiteró el luto institucional y expresó su solidaridad con la familia del estudiante fallecido, la comunidad del plantel y la universidad en su conjunto.

Calificó la muerte y la forma en que ocurrieron los hechos como un episodio sin precedentes, y aseguró que la administración central permanecerá atenta al avance de las investigaciones, colaborando “en todo momento” para que se haga justicia.

Exhortó a los jóvenes a recurrir a los programas de apoyo psicológico, orientación y acompañamiento que la universidad pone a disposición de la comunidad, e hizo un llamado a estudiantes, personal académico, administrativo y padres de familia a colaborar activamente para construir espacios seguros y empáticos.

“El camino de la violencia se cierra con construcción de paz y acción decidida ante los desafíos que enfrentamos”, concluyó el rector.