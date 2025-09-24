Hija de Lupillo Rivera revela cómo fue tener a Belinda como ‘madrastra’

Fotos: Getty Images

Lupillo Rivera se encuentra de fiesta por el lanzamiento de Tragos Amargos, un libro autobiográfico donde cuenta, como nunca antes, detalles sobre sus tórridos romances y los problemas familiares que ha enfrentado en los últimos años con los Rivera.

El Toro del Corrido presentó su autobiografía en una librería de Los Ángeles, California, y lo hizo en compañía de algunos de sus hijos.

Entre ellos destacó Lupita Rivera -fruto del matrimonio del cantante con Mayeli Alonso-, pues en un breve acercamiento con la prensa reveló cómo fue convivir con Belinda cuando supuestamente fue novia de su padre.

(TikTok: @nelssiecarrillo2)

La joven de aproximadamente 21 años de edad, confirmó que conoció a la estrella pop cuando estaba saliendo con su padre y respondió si le hubiera gustado tenerla como madrastra.

“Sí”, respondió entre risas en entrevista con Nelssie Carrillo, pero cambió de opinión de inmediato: “No, mejor no”.

Lupita Rivera evitó profundizar en el tema, pero aseguró que Belinda le dejó una buena impresión: “Cayó muy bien, es muy linda persona”.

Belinda y Lupillo RIvera trabajaron juntos en La Voz de TV Azteca (Foto: Instagram)

Por último, pidió que el público interesado en saber un poco más sobre la supuesta relación amorosa que su padre tuvo con Belinda, lean el libro.

Hasta el momento, se desconocen muchos detalles sobre el romance que Lupillo Rivera habría tenido con Belinda; sin embargo, se especula que habría ocurrido cuando ambos fueron jueces del reality show La Voz México, antes de que Christian Nodal se incorporara y comenzara una relación con la famosa actriz y cantante.

Lupillo Rivera no teme una demanda de Belinda

El intérprete de ‘El moreño’ concedió una entrevista para Ventaneando, donde confesó que no le pidió permiso a Belinda para mencionarla en su autobiografía.

(Foto: Gettyimages, Instagram/lupilloriveraofficial)

“Nunca le he pedido permiso a nadie, ni a mi mamá le he pedido permiso, así que yo creo que nos tenemos que aguantar nada más”, comentó.

Respecto a una posible demanda de la estrella pop por el uso de su nombre sin su autorización, Lupillo dijo: “No tengo dinero, qué me van a quitar”.

Finalmente, el intérprete de regional mexicano aseguró que ha tratado bien a todas las mujeres que han sido su pareja, en especial a aquellas con las que contrajo matrimonio y que actualmente son madres de sus hijos.

“A todas las he tratado bien, creo que siempre que reciben una ramo de flores siempre se acuerdan de mí. A algunas les hice la boda de ensueño, así que dejé bien marcada la huella”, dijo.