Este será el costo que tendrá la visa para los mexicanos a partir de octubre de 2025

Nuevos costos para obtener Visa Americana (usembassymex/Instagram)

A partir del 1 de octubre de 2025, tramitar la visa americana será más caro y exigente para los solicitantes mexicanos. El gobierno de Estados Unidos implementará un nuevo cobro denominado Visa Integrity Fee o Cuota de Integridad de Visa, de 250 dólares, que se sumará a los 185 dólares actuales por el trámite de la visa tipo B-1/B-2 (turismo y negocios).

Con ello, el costo total ascenderá a 435 dólares, lo que equivale a 8 mil 091 pesos al tipo de cambio actual.

Además, quienes ingresen por vía terrestre también enfrentarán un aumento en el costo del formulario I-94, obligatorio para estancias prolongadas.

Este documento pasará de 6 a 30 dólares, un incremento significativo para miles de mexicanos que cruzan diariamente la frontera por motivos laborales, de estudio o familiares.

Impacto en los solicitantes mexicanos

El ajuste representa un gasto considerable para las familias, ya que la visa B-1/B-2 es una de las más solicitadas en México. De acuerdo con datos de la Embajada de Estados Unidos, cada año cientos de miles de personas inician este trámite para viajar temporalmente al país vecino.

Con el nuevo esquema, una familia de cuatro integrantes deberá invertir casi 32 mil pesos solo en tarifas de solicitud.

La medida busca, según autoridades estadounidenses, fortalecer los mecanismos de seguridad y reducir intentos de fraude o uso indebido de visas.

Sin embargo, especialistas en migración advierten que este aumento podría desalentar a muchos solicitantes legítimos y elevar la presión en los consulados por la necesidad de mayor preparación y certeza en las entrevistas.

Recomendaciones para solicitar la visa americana 2025

Ante los nuevos costos y requisitos, expertos aconsejan:

Preparar con anticipación la documentación: llenar el formulario DS-160 con datos correctos y reunir comprobantes de ingresos, empleo y arraigo en México. Agendar con tiempo la cita consular: los tiempos de espera suelen ser prolongados y podrían alargarse por el aumento en la demanda. Ser claro y honesto en la entrevista: los oficiales consulares valoran la coherencia entre la información escrita y las respuestas verbales. Evitar gestores no autorizados: solo el sitio oficial del Departamento de Estado y las páginas del consulado brindan información confiable. Planear el gasto familiar: considerar el impacto económico del nuevo costo para no comprometer finanzas personales.

Con este panorama, quienes deseen visitar Estados Unidos deberán ser más cuidadosos en su proceso de solicitud. El incremento en las tarifas convierte a la planeación y la transparencia en aspectos fundamentales para lograr la aprobación de la visa americana en 2025.