México

¿Es legal que a los músicos y actores no se les pague igual? Esto dice la LFT

La industria del espectáculo presenta reglas únicas para quienes actúan o interpretan música

Por Joshua Espinosa

Guardar
Los contratos para artistas pueden
Los contratos para artistas pueden ser por tiempo determinado, indeterminado o para funciones puntuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el dinámico universo del espectáculo, las relaciones laborales de actores y músicos en México presentan particularidades que difieren de otras actividades profesionales

Desde la actuación en teatros, la participación en circos, hasta la grabación en salas de doblaje, la Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce la diversidad de escenarios en los que estos artistas desempeñan su labor y establece normas adaptadas a sus realidades, delineadas de manera específica en los artículos 304 a 310.

A diferencia de los convenios habituales en la mayoría de los sectores, los contratos para actores y músicos pueden verse acordados por tiempo determinado o incluso para una o varias presentaciones puntuales. Al respecto, la LFT marca: “Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, para varias temporadas o para la celebración de una o varias funciones, representaciones o actuaciones”, artículo 305.

La ley exige anticipos y
La ley exige anticipos y boletos de ida y vuelta para artistas contratados en el extranjero. (Imagen ilustrativa Infobae)

El tema del salario es uno de los puntos que más preguntas genera entre quienes observan la industria desde fuera. Para la mayoría de las actividades laborales en México, la igualdad salarial para trabajos iguales es una regla estricta. Sin embargo, la ley hace una excepción cuando se trata de la remuneración de actores y músicos.

Así, la LFT es categórica en su artículo 307: “No es violatoria del principio de igualdad de salario, la disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de las funciones, representaciones o actuaciones, o de la de los trabajadores actores y músicos.”

Esta disposición legal significa que no es ilegal fijar sueldos diferentes para artistas que desempeñan el mismo papel, siempre y cuando exista una base objetiva, como la categoría del artista, la importancia de la función o el tipo de evento.

La LFT permite salarios distintos
La LFT permite salarios distintos para actores y músicos según la categoría y relevancia de la función.(Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la LFT sigue estableciendo criterios de certeza y protección para los artistas. Por ejemplo, cuando el servicio se pacta para realizarse en el extranjero, el empleador debe anticipar al menos un 25% del salario por el tiempo contratado y debe garantizar el boleto de ida y vuelta, tal como lo exige el artículo 308.

Además, si la labor se desarrolla en un sitio distinto al de residencia del artista, dentro del territorio nacional, se aplican las mismas garantías en la medida de lo posible (artículo 309).

Por último, pensando en las condiciones de trabajo, la ley obliga a los empleadores a proveer camerinos cómodos, higiénicos y seguros cuando la naturaleza de la labor así lo requiera, según el artículo 310.

Temas Relacionados

Ley Federal del TrabajoActoresMúsicosArtistasSalarioConciertoLFTDerechos laboralesmexico-noticias

Más Noticias

Dan prisión preventiva y procesan a Jesús “F”, ligado a un esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Fue detenido tras una denuncia por parte de la UIF

Dan prisión preventiva y procesan

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Cd Altamirano, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Guerrero hoy: se

Revelan cómo reacciona Christian Martinoli cuando alguien se equivoca en las transmisiones de TV Azteca

El comentarista deportivo se ha consolidado como una de las figuras más importantes del canal

Revelan cómo reacciona Christian Martinoli

Bárbara de Regil aclara por qué huyó corriendo de sus fans en Tlalnepantla durante grabación de ‘Rosario Tijeras’

La escena viral en la que la protagonista de ‘Cabo’ apura el paso para llegar al set ha generado opiniones divididas sobre el trato entre celebridades y admiradores en pleno rodaje

Bárbara de Regil aclara por

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre: servicio lento en la Línea 1 del MB por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan muerto al síndico municipal

Hallan muerto al síndico municipal de San Pedro el Alto, Oaxaca, y a su esposa

Caen 11 integrantes de “Los Aparicio” tras cateos en domicilios de Temoac, Morelos

Nieta de Rocha Moya viajaba en vehículo durante ataque armado en Sinaloa, confirma gobernador: hay dos agentes heridos

Harfuch se reúne con Rocha Moya en Sinaloa y destaca reducción de homicidios por guerra de Chapitos y Mayos

Vinculan a proceso a “El Pepino”, presunto integrante de Los Escorpiones del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Bárbara de Regil aclara por

Bárbara de Regil aclara por qué huyó corriendo de sus fans en Tlalnepantla durante grabación de ‘Rosario Tijeras’

Aseguran que Ricardo Pérez quiso conquistar a otra famosa de Televisa antes de enamorar a Susana Zabaleta

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Shiky se somete a corte de cabello de Abelito y en redes se burlan

Carín León logra sold-out en Sphere de Las Vegas y anuncia nuevas fechas: conoce preventa y paquetes

Arranca preventa de boletos en México para el reestreno de It (Eso) Capítulo Uno

DEPORTES

Revelan cómo reacciona Christian Martinoli

Revelan cómo reacciona Christian Martinoli cuando alguien se equivoca en las transmisiones de TV Azteca

Cruz Azul vs Querétaro: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

Prensa de Chipre tunde a “Memo” Ochoa tras recibir 5 goles en su debut

Chivas vs Necaxa EN VIVO minuto a minuto: partido correspondiente a la jornada 10

Gerardo Torrado respalda a Guido Pizarro al frente de Tigres pese a malos resultados