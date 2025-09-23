México

Estas prestaciones tiene una persona trabajadora del hogar que vive con sus patrones, según la LFT

La Ley estipula que la alimentación y el alojamiento proporcionados deben ser higiénicos, nutritivos y de calidad

Por Joshua Espinosa

Guardar
La LFT reconoce derechos laborales
La LFT reconoce derechos laborales reforzados para quienes realizan tareas domésticas remuneradas en la vivienda de su empleador. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las mujeres y hombres que residen en el hogar de sus patrones como personas trabajadoras del hogar tienen una posición única dentro de la Ley Federal del Trabajo de México, acompañada de derechos y obligaciones muy específicos.

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), estos elementos buscan evitar toda forma de abuso o discriminación, al tiempo que aseguran condiciones dignas y justas para este sector históricamente vulnerado.

Las personas trabajadoras del hogar residentes, consideradas así por realizar actividades como limpieza, asistencia, cuidados y demás tareas domésticas remuneradas dentro de la vivienda de su empleador, cuentan con derechos laborales distintos y reforzados, tal como lo dicta el artículo 331 de la LFT.

El tiempo a disposición del
El tiempo a disposición del hogar fuera de la jornada se considera como horas extras, según el artículo 333 de la LFT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de sus garantías centrales es el disfrute de un descanso nocturno ininterrumpido de nueve horas, acompañado de tres horas de pausa entre las jornadas matutina y vespertina. La normativa establece que “los periodos durante los cuales las personas trabajadoras del hogar no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de su trabajo... deberán considerarse como horas extras (artículo 333).

Los empleadores, de acuerdo con el artículo 334, están obligados a proporcionar no solo el salario pactado, sino también alimentos y vivienda. Estos elementos físicos no pueden entenderse como un favor, sino como parte integral de la retribución, valuados legalmente en el 50% del salario que se paga en efectivo.

Además, alimentos y vivienda deben cumplir con estándares dignos: ser higiénicos y nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los destinados al consumo de la persona empleadora” (artículo 331 Ter).

Las personas trabajadoras del hogar
Las personas trabajadoras del hogar que viven con sus patrones tienen derecho a un descanso nocturno ininterrumpido de nueve horas y tres horas de pausa entre jornadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 337 destaca porque menciona que los empleadores deben guardar consideración y respeto, absteniéndose de todo maltrato de palabra u obra. Por su parte, tanto la discriminación como cualquier trato que vulnere la dignidad están prohibidos en cualquier etapa de la relación laboral, incluidas la selección y el desempeño cotidiano.

Todas las condiciones laborales de las personas trabajadoras del hogar deben constar en un contrato por escrito, que incluya el nombre de ambas partes, tipo de trabajo, salario, horas laborales, días de descanso, vacaciones, así como las condiciones respecto a los alimentos y el alojamiento (artículo 331 Ter). En el caso de que se exija el uso de uniforme o ropa especial de trabajo, el costo deberá ser cubierto por el empleador.

A lo anterior se añade el derecho a vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, pago de días de descanso y los días establecidos como obligatorios en la ley, condiciones que equiparan su situación a la de otros trabajadores formales (artículos 334 Bis y 336). Aunque el descanso mínimo semanal es de un día y medio ininterrumpido, preferentemente en sábado y domingo, la ley permite cierta flexibilidad previa negociación, pero debe de haber por lo menos 24 horas seguidas a la semana de asueto.

Temas Relacionados

Personas trabajadoras del hogarLey Federal del TrabajoLFTDerechos laboralesEmpleadas domésticasTrabajomexico-noticias

Más Noticias

Los bancos restringirán el monto de transferencias si no se realiza la configuración de la app antes del 30 de septiembre

La medida afectará pagos electrónicos y podría limitar operaciones de alto valor

Los bancos restringirán el monto

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre: Línea 1 restablece servicio tras afectaciones por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: Galilea entrará para dar a conocer al primer finalista

Sigue la actualización minuto a minuto del reality show este lunes

La Casa de los Famosos

“No nos asusta”: Mier afirma que Adán Augusto seguirá al frente de Morena en el Senado

Ignacio Mier apuntó qdue no hay señalamientos formales ante la justicia contra Adán Augusto López por las actividades criminales de Hernán Bermúdez Requena

“No nos asusta”: Mier afirma

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

El sitio era dirigido por sujetos de origen mexicano, algunos de los implicados lograron escapar

Detienen a cinco mexicanos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cinco mexicanos en

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: Galilea entrará para dar a conocer al primer finalista

Alejandro Sanz cierra gira en México: nueva fecha en el Auditorio Nacional de su tour ‘¿Y ahora qué?’

Ganador de La Casa de los Famosos México queda revelado: escultor destapa que Televisa le pidió estatua “tamaño real”

Marcela Reyes, exesposa de B King, DJ colombiano encontrado sin vida, denuncia amenazas de muerte

Pati Chapoy se suma a críticas al gobierno de Brugada por pedir donativos a víctimas de Iztapalapa pero pagar 22 MDP a Residente

DEPORTES

América confirmó que Dagoberto Espinoza

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¡Su primera goleada en Chipre! Memo Ochoa pone en duda su llamado a la Selección Mexicana en su debut con el AEL Limassol

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX

¿Habrá revancha? Este sería el próximo rival de Canelo Álvarez luego de perder sus títulos contra Terence Crawford