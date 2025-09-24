México

Detienen y vinculan a proceso a Alejandro “N” por trata de personas en Coyoacán

El hombre fue señalado por solicitar fotos íntimas a una adolescente y fomentar conductas de riesgo

Por Aura Reyna

La madre de la víctima
La madre de la víctima descubrió el caso al revisar el celular de su hija y denunciar las conversaciones con Alejandro “N” (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención y vinculación a proceso de Alejandro “N”, investigado por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas al solicitar y almacenar material sexual de una menor de edad.

El imputado permanecerá bajo prisión preventiva, medida impuesta por un juez de control, mientras se desarrolla la investigación sobre los hechos ocurridos desde octubre de 2023.

Según las investigaciones, el hombre habría solicitado fotografías de la menor desnuda y la habría incitado a consumir bebidas alcohólicas.

Más detalles del caso

La FGJCDMX recordó que el
La FGJCDMX recordó que el imputado será considerado inocente hasta que exista una sentencia definitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la FGJCDMX, la investigación comenzó cuando la madre de la víctima revisó el teléfono celular de su hija y encontró conversaciones con Alejandro “N”.

En estos mensajes, el hombre presuntamente solicitó fotografías de la víctima sin ropa y la habría incitado a consumir bebidas alcohólicas.

Tras la denuncia, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión que agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron en la colonia El Ajusco, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

Durante la audiencia inicial, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó pruebas, entre ellas testimonios y peritajes, lo que permitió al juez de control determinar la vinculación a proceso del imputado.

Como medida cautelar, se ordenó su ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanecerá durante los dos meses fijados para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJCDMX subrayó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Alejandro “N” será considerado inocente y tratado como tal en todas las etapas del proceso, hasta que exista una sentencia definitiva emitida por la autoridad judicial competente.

La institución reiteró su compromiso de actuar con firmeza para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes en la capital, y de continuar investigando y sancionando cualquier conducta que los ponga en riesgo.

