Decomisan 88 kilos de droga y 170 mil dosis de cristal tras operativo en BCS

El hallazgo de un vehículo abandonado en la carretera permitió a las autoridades confiscar también equipo táctico y armas

Por Carlos Salas

(FOTO: SSP BCS)
(FOTO: SSP BCS)

Un operativo conjunto realizado en la madrugada del martes en el municipio de Loreto, en el estado de Baja California Sur, resultó en el decomiso de drogas, armas y equipo táctico, en una acción coordinada entre fuerzas federales y estatales.

El despliegue, que involucró a personal de la Marina, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Municipal, la Defensa, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Procuraduría General de Justicia del Estado, se enmarca en los esfuerzos interinstitucionales para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad en la región.

Durante recorridos de reconocimiento terrestre y labores de prevención del delito sobre la Carretera Transpeninsular Loreto-Ciudad Constitución, los agentes detectaron un vehículo abandonado. Al inspeccionar el lugar, las autoridades localizaron y aseguraron diversos objetos relacionados con actividades ilícitas.

Según el reporte oficial presentado por las autoridades, en el interior del vehículo se encontraron tres costales que contenían aproximadamente 60 kilogramos de marihuana, además de 28 kilogramos y 170 mil dosis de la droga conocida como cristal. Junto a los estupefacientes, los elementos participantes incautaron dos armas de fuego tipo revólver, un chaleco táctico, una báscula y el propio vehículo utilizado para el transporte.

(FOTO: SSP BCS)
(FOTO: SSP BCS)

Todo el material asegurado fue embalado conforme a los protocolos y puesto a disposición de la autoridad competente, con el objetivo de dar inicio a las investigaciones y diligencias correspondientes que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Operativo interinstitucional, un esfuerzo por combatir al narco en México

El decomiso de droga presentado se suma a una serie de operativos de seguridad presentados en los resultados de la semana del 15 al 21 de septiembre.

En otro informe presentado por la Mesa Estatal de Seguridad, se declaró que el estado logró excelentes resultados en materia de seguridad al presentar detenciones de generadores de violencia, decomisos de armamento, narcóticos, equipo táctico, así como la desactivación de cámaras de seguridad instaladas de manera ilegal.

Imagen ilustrativa - Los resultados
Imagen ilustrativa - Los resultados son un esfuerzo conjunto del Operativo Interinstitucional llevado a cabo por las autoridades del estado y apoyo de fuerzas federales. EFE/STR

De acuerdo con los resultados, el Estado presentó que:

  • En La Paz, capital del estado, se detuvieron a 3 personas, una de ellas con una ficha de búsqueda por las autoridades, se desactivaron 28 cámaras de seguridad instaladas de manera ilegal, se aseguraron 10 envoltorios de droga, se decomisaron dos motocicletas y dos teléfonos celulares.
  • En Los Cabos, se detuvo a una persona, se aseguraron 5 envoltorios contenedores de droga (presuntamente cristal), 3 envoltorios de cocaína, 4 bolsas de marihuana y una motocicleta.
  • En Comondú, se detuvieron a 4 personas generadoras de violencia, uno de ellos calificado como objetivo prioritario, se aseguraron 8 armas, 69 cargadores, 554 cartuchos de diversos calibres, 15 chalecos tácticos, 56 ponchallantas, un radio portátil, 3 guardamanos, una placa balística, un pantalón, una camisola camuflaje, 2 portafusiles, un silenciador y un radio.

Además se aseguraron 100 dosis de marihuana, mil 110 dosis y aproximadamente 50 gramos de cristal, aproximadamente 700 gramos de cocaína y 3 vehículos.

  • Finalmente, en Loreto, las autoridades detuvieron a 3 personas, se incautaron 69 envoltorios de cristal y se desactivaron 2 cámaras instaladas de manera ilegal.

