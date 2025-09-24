México

Beca Rita Cetina 2025: últimos días registro y así puedes inscribirte paso a paso en el Edomex

El programa abrió una nueva convocatoria que estará disponible hasta el 30 de septiembre

Por César Márquez

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 15 de septiembre para que más alumnos de secundaria que cursen en alguna escuela pública del país puedan incorporarse.

La iniciativa comenzó a implementarse desde principios de 2025 bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum y se ha enfocado en ayudar en su primera etapa a alumnos de nivel secundaria, aunque posteriormente niños de preescolar y primaria podrán integrarse.

Esta beca entrega a cada padre de familia un recurso monetario de 1,900 pesos de forma bimestral y 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscritos. Cabe señalar que el dinero se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta de Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La Llave MX es una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

¿Cómo registrarme a la Beca Rita Cetina si vivo en el Edomex?

El registro en el Edomex y en el resto de las entidades federativas del país se realiza de la misma manera, es decir, a través de la plataforma oficial www.becaritacetina.gob.mx. Ahí se tendrán que subir los documentos solicitados de forma digital.

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

  • CURP del menor
Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Llave MX y CURP certificada: requisitos necesarios para el registro a la Beca Rita Cetina

Por otra parte, cabe mencionar que para poder registrarse a la beca, es indispensable que los aspirantes cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites.

Pasos para crear la Llave MX

  1. Entrar a la página www.llave.gob y dar clic
  2. Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en Continuar (Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales).
  3. Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en Siguiente.
  4. Llenarlos datos del contacto, escribir el teléfono celular o correo electrónico y dar clic en Siguiente.
  5. Por último, se deberá crear una contraseña (se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro).
  6. Leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y dar clic en finalizar.

Finalmente, los padres de familia o tutores tendrán que corroborar que la CURP de sus hijos se encuentre certificada. Cuando la descarguen, esta deberá aparecer la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esta frase no aparece, tu documento no está certificado y deberás corregirlo antes de iniciar tu trámite de beca.

