Tren Suburbano reembolsará viaje a usuarios y les otorgará una bonificación: quiénes y cómo pueden solicitarlo

(Foto: Instagram/trensuburbano)

El Tren Suburbano, medio de transporte público que atraviesa el Estado de México con la Ciudad de México, informó que algunos pasajeros tendrán un reembolso de uno de sus viajes y se les otorgará una bonificación.

Fue el propio medio de transporte público el que anunció sobre este reembolso y beneficio que recibirán algunos usuarios por medio de sus redes sociales oficiales, en un comunicado oficial este lunes 22 de septiembre.

La razón es que algunos pasajeros fueron afectados por el retraso de servicio la mañana y tarde de este lunes 22 de septiembre, reportado tanto por usuarios, internautas en redes, como por el propio Tren Suburbano.

Lo anterior debido a los trabajos de conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los cuales se están llevando a cabo, los cuales fueron reportados por la cuenta oficial del Suburbano el pasado viernes 19 de septiembre.

Aglomeraciones de personas se reportaron en todas las estaciones del Tren Suburbano la mañana de este lunes 22 de septiembre. Crédito: X/@Huesillo82/@Enrique_FrAg

Ante esto se presentaron aglomeraciones de personas en algunas estaciones como: Buenavista, Cuautitlán y Lechería; las dos primeras fungen como terminales, debido a que los trenes no llegaban a las estaciones.

Pasajeros reportaron que tardaron más de tres horas en llegar a sus destinos debido a los retrasos en el servicio, lo que provocó que tardaran en llegar a la escuela o el trabajo.

Ante la molestia generada por los pasajeros, el Tren Suburbano notificó que dichos usuarios afectados recibirán un reembolso en sus viajes y una bonificación extra.

El servicio del Tren Suburbano ha presentado retrasos importantes desde este lunes 22 de septiembre. (Crédito: X/@vannghoulette)

El transporte público notificó por medio de un comunicado oficial las instrucciones para que los pasajeros afectados pudieran solicitar su reembolso y pedir su notificación.

De igual manera, especificó las personas que podrán solicitarlo, dependiendo el horario en que se encontraban en los andenes y estaciones del Tren Suburbano. También detalló a dónde se tienen que dirigir para tener estos beneficios.

¿Quiénes, a dónde y cómo podrán solicitar el reembolso de un viaje y bonificación del Tren Suburbano?

El Tren Suburbano informó que los usuarios afectados por el cobro doble de pasaje ocurrido el lunes 22 de septiembre, entre las 05:00 y las 14:00 horas, recibirán el reembolso correspondiente y una bonificación adicional de un viaje largo, equivalente a 51 pesos.

Para acceder a este beneficio, los usuarios deberán acudir a cualquier Jefatura de estación, del miércoles 24 de septiembre al viernes 3 de octubre de 2025, en un horario de 09:00 a 19:00 horas, presentando la tarjeta utilizada durante el incidente. El procedimiento está sujeto a verificación en el sistema.

Así podrás solicitar el reembolso y bonificación del servicio del Tren Suburbano. Foto: X/@Suburbanos.