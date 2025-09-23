México

Tren Suburbano reembolsará viaje a usuarios y les otorgará una bonificación: quiénes y cómo pueden solicitarlo

Pasajeros reportaron retrasos en el servicio de este medio de transporte público que va de Buenavista a Cuautitlán, lo que ocasionó aglomeraciones de personas

Por Omar Martínez

Guardar
(Foto: Instagram/trensuburbano)
(Foto: Instagram/trensuburbano)

El Tren Suburbano, medio de transporte público que atraviesa el Estado de México con la Ciudad de México, informó que algunos pasajeros tendrán un reembolso de uno de sus viajes y se les otorgará una bonificación.

Fue el propio medio de transporte público el que anunció sobre este reembolso y beneficio que recibirán algunos usuarios por medio de sus redes sociales oficiales, en un comunicado oficial este lunes 22 de septiembre.

La razón es que algunos pasajeros fueron afectados por el retraso de servicio la mañana y tarde de este lunes 22 de septiembre, reportado tanto por usuarios, internautas en redes, como por el propio Tren Suburbano.

Lo anterior debido a los trabajos de conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los cuales se están llevando a cabo, los cuales fueron reportados por la cuenta oficial del Suburbano el pasado viernes 19 de septiembre.

Aglomeraciones de personas se reportaron
Aglomeraciones de personas se reportaron en todas las estaciones del Tren Suburbano la mañana de este lunes 22 de septiembre. Crédito: X/@Huesillo82/@Enrique_FrAg

Ante esto se presentaron aglomeraciones de personas en algunas estaciones como: Buenavista, Cuautitlán y Lechería; las dos primeras fungen como terminales, debido a que los trenes no llegaban a las estaciones.

Pasajeros reportaron que tardaron más de tres horas en llegar a sus destinos debido a los retrasos en el servicio, lo que provocó que tardaran en llegar a la escuela o el trabajo.

Ante la molestia generada por los pasajeros, el Tren Suburbano notificó que dichos usuarios afectados recibirán un reembolso en sus viajes y una bonificación extra.

El servicio del Tren Suburbano ha presentado retrasos importantes desde este lunes 22 de septiembre. (Crédito: X/@vannghoulette)

El transporte público notificó por medio de un comunicado oficial las instrucciones para que los pasajeros afectados pudieran solicitar su reembolso y pedir su notificación.

De igual manera, especificó las personas que podrán solicitarlo, dependiendo el horario en que se encontraban en los andenes y estaciones del Tren Suburbano. También detalló a dónde se tienen que dirigir para tener estos beneficios.

¿Quiénes, a dónde y cómo podrán solicitar el reembolso de un viaje y bonificación del Tren Suburbano?

El Tren Suburbano informó que los usuarios afectados por el cobro doble de pasaje ocurrido el lunes 22 de septiembre, entre las 05:00 y las 14:00 horas, recibirán el reembolso correspondiente y una bonificación adicional de un viaje largo, equivalente a 51 pesos.

Para acceder a este beneficio, los usuarios deberán acudir a cualquier Jefatura de estación, del miércoles 24 de septiembre al viernes 3 de octubre de 2025, en un horario de 09:00 a 19:00 horas, presentando la tarjeta utilizada durante el incidente. El procedimiento está sujeto a verificación en el sistema.

Así podrás solicitar el reembolso
Así podrás solicitar el reembolso y bonificación del servicio del Tren Suburbano. Foto: X/@Suburbanos.

Temas Relacionados

Tren SuburbanoSuburbanoCDMXEdomexEstado de MéxicoBuenavistaCuautitlánmexico-noticias

Más Noticias

Pronósticos: todos los resultados ganadores del Tris del 22 de septiembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Pronósticos: todos los resultados ganadores

La Casa de los Famosos México: inicia la prueba para conocer al primer finalista

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Oficinas de Mi Beca para Empezar cerrarán temporalmente: ¿Afectará el registro para nuevos beneficiarios?

El proceso de inscripción de este programa social se lleva a cabo del lunes 1 al martes 30 de septiembre

Oficinas de Mi Beca para

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: ticket dorado revelará a primer finalista esta noche de lunes

Sigue la actualización minuto a minuto del reality show este lunes

La Casa de los Famosos

Chispazo: todos los números ganadores del 22 de septiembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a chofer que transportaba

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: inicia la prueba para conocer al primer finalista

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: ticket dorado revelará a primer finalista esta noche de lunes

Fuerza Regida inunda el ranking de las 10 canciones más sonadas en Apple México

José Luis García, exesposo de Débora Estrella, envía condolencias a la familia: “Difícil en el ámbito personal”

Meme del Real anuncia show en Teatro Metropolitan: fecha y preventa para “La Montaña Encendida” del músico de Café Tacvba

DEPORTES

Quién es el ex boxeador

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025