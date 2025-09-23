México

Tren Suburbano - AIFA: así lucen las pruebas con trenes para conectar el tramo de Lechería al aeropuerto

Las autoridades aceleraron los trabajos en la obra para cumplir con el pronóstico de Sheinbaum Pardo para su apertura

Por Luz Coello

Así lucen las pruebas del
Así lucen las pruebas del Tren Suburbano - AIFA (Tik Tok @jabiajado)

El Tren Suburbano que llegará hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) empezó con la etapa de conexión del servicio, así como la realización de pruebas preoperativas, esto para poner en marcha la operación del tramo Lechería - AIFA. Como parte de los objetivos del gobierno federal, la obra del Tren Suburbano - AIFA continúa con los últimos trabajos previos a la inauguración.

Este 22 de septiembre se viralizó un video que mostró a uno de los primeros trenes en las vías del tramo Lechería - AIFA, por lo que el gobierno federal aceleró los trabajos de la última etapa y así cumplir con el pronóstico de inaugurarla antes de que concluya el 2025.

Cabe recordar que, a finales de agosto, Ferrocarriles Suburbanos informó el inicio de la conexión de vías del ramal Lechería - AIFA. En este mes de septiembre continuaron con los trabajos de conexión.

En internet se viralizó el inicio de las pruebas preoperativas en el tramo Lechería - AIFA del Tren Suburbano. (Crédito: TikTok/ @jabiajado)

“Ferrocarriles suburbanos informa que este próximo sábado 20 y hasta el jueves 25 de septiembre se estarán realizando trabajos de conexión de vías con el ramal al AIFA, lo cual ocasionará variaciones en la frecuencia de nuestros trenes. Por esta razón, operaremos con trenes dobles durante estos días”, publicaron en redes sociales.

Así lucen las primeras pruebas del Tren Suburbano - AIFA

A través de redes sociales se filtró un video que mostró a un tren circularon en el tramo de Prados Sur, estación del nuevo tramo Lechería - AIFA. En las imágenes se puede observar que la maquinaria circula con el apoyo de otro equipo electromecánico.

El 20 de septiembre el servicio del Tren Suburbano informó a los usuarios que el servicio sería modificado, ya que los trenes tardarían más tiempo en salir debido a la conexión eléctrica de las nuevas vías.

Estas son las estaciones del ramal Lechería - AIFA del Tren Suburbano:

  • Lechería
  • Cueyamil
  • Los Agaves
  • Teyahualco
  • Prados Sur
  • Nextlalpan
  • Jaltocan
  • AIFA

¿Cuándo abre el Tren Suburbano - AIFA?

Así avanza la obra del
Así avanza la obra del Tren Suburbano - AIFA (Cortesía X/ @SntVTC)

El inicio de las pruebas de conexión entre el Tren Suburbano y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) marca una nueva etapa en la infraestructura ferroviaria de México, con la vista puesta en la apertura del servicio en diciembre.

El calendario original del Tren Suburbano Lechería - AIFA sufrió un ajuste debido a protestas comunitarias que generaron un retraso de cuatro meses, según reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum durante una conferencia matutina en Palacio Nacional.

A pesar de estos contratiempos, la obra mantiene un ritmo constante. Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), aseguró que la inauguración estará a cargo de la presidenta Sheinbaum, quien ha reiterado su compromiso de concluir el proyecto antes de finalizar el año próximo.

El funcionario precisó que el tendido de vías ya está finalizado hasta el AIFA y que actualmente los esfuerzos se centran en la instalación de catenarias. “Para diciembre esperamos ponerlo en operación, personalmente estoy dando seguimiento”, declaró Esteva Medina ante los medios.

