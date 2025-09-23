“Se tiene contacto con el Gobierno de Colombia”: Sheinbaum sobre muerte de B-King y DJ Regio Clown en Edomex

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó este lunes que la FGR investiga la desaparición de los artistas B-King y regio Clown. (Gobierno de México / @bkingoficial, @regioclownn, Instagram)

Claudia Sheinbaum informó desde Palacio Nacional que la Cancillería de México mantiene contacto con el Gobierno de Colombia tras el asesinato de B-King y DJ Regio, músicos de origen colombiano hallados sin vida en el Estado de México.

De acuerdo con la mandataria, desde que la carpeta de investigación se abrió en la Ciudad de México (CDMX), la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó labores de búsqueda para dar con el paradero de los extranjeros y poner a disposición de las autoridades a los posibles responsables de la desaparición.

“La carpeta de investigación por desaparición se abrió en Ciudad de México, de inmediato la Fiscalía de la CDMX inició la búsqueda, hizo todas las alertas y tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos.

“Se está en contacto con el Gobierno de Colombia a través de la Cancillería”, declaró Sheinbaum en conferencia.

Un narcomensaje firmado por La Familia Michoacana refuerza la principal línea de investigación del caso - crédito X

En cuanto a las relaciones diplomáticas entre ambos países, Sheinbaum afirmó que no habría repercusiones para la relación internacional, asimismo evitó entrar en debate con el presidente colombiano tras el señalamiento que hizo el edil de señalar a la mandataria como exmiembro del M19.

“No tienen porqué afectarse las relaciones diplomáticas con Colombia. En cuanto a las declaraciones del presidente Petro, no entraré al debate. Nunca fui miembro del M19.

“Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y por supuesto la relación diplomática que tiene que ver con Colombia”, finalizó la mandataria.

Quiénes eran Regio Clown y B-King

B-King, de 31 años, era considerado un reguetonero colombiano originario de Santander, quien inició su carrera en la escena urbana.

B-King tenía vínculos familiares con 'Fritanga', exlíder del Clan del Golfo, según la Policía colombiana - crédito X

Antes de su desaparición, el artista comentó un mensaje en redes sociales que mencionaba el éxito que tenía su música en territorio mexicano.

“Excelente, rompiendo en México, en el DF. Una belleza, me siento contento, agradecido. Vamos a romper el nombre de Jesús de los Ejércitos”, detalló en su publicación.

En cuánto a Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, tenía 35 años y era originario de Valle del Cauca. Se describía como un artista vanguardista desarrollado en la música.

Antes de su desaparición publicó por la red social Instagram un mensaje intrapersonal.

“La verdadera paz no se encuentra en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo”, se lee en la publicación.

Tras la desaparición y la continuidad de las líneas de investigación, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), junto con la Fiscalía General del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informaron que se continuará indagando en el caso y se mantendrá contacto con la Cancillería colombiana.

“Se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”, informó la SRE en un comunicado.