Mauricio Fernández: Así es la cabeza de T-Rex de 6 millones de dólares que formaba parte de su colección | Video

El empresario mostró la cabeza de T-Rex que le pertenecía en redes sociales. (Impresión de pantalla video)

Este martes se dio a conocer que Mauricio Fernández Garza, alcalde panista con licencia del municipio de San Pedro Garza García, considerado el más rico de Latinoamérica, había muerto a los 75 años de edad, tras padecer cáncer de pulmón.

El deceso había ocurrido desde el pasado lunes por la noche, pero fue confirmado en esta madrugada.

Apenas el pasado lunes 15 de septiembre, Fernández Garza solicitó licencia para separarse de su cargo debido a problemas de salud, derivados del cáncer que padecía.

El político y empresario pertenecía a dos de las familias más poderosas de Nuevo León, pues por una parte, su padre era Alberto Mario Fernández Ruiloba, empresario y uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN), mientras que su madre fue Margarita Garza Sada, una empresaria y promotoca cultural.

Mauricio Fernández Garza murió a los 75 años de edad.

A lo largo de su vida acumuló miles de piezas que conformaron un acervo que puso a disposición del público en su museo, La Milarca, que cuenta con 3 mil 500 piezas de arte.

Por medio de su cuenta de TikTok, donde tenía 2.4 millones de seguidores, solía contar cómo se hizo de algunas obras de arte o el valor sentimental que tenían, y que eran exhibidas en el centro cultural de su propiedad.

La cabeza de T-Rex que pertenecía a Mauricio Fernández Garza

En uno de sus videos más vistos en su cuenta de TikTok, con 10.2 millones de visualizaciones, 759 mil likes, 3 mil 858 comentarios y 44 mil 900 veces guardado, Fernández Garza da a conocer detalles sobre una cabeza de T-Rex que le perteneció, y que, según señaló, tiene un costo de 6 millones de dólares.

En el video se encuentra en una entrevista, misma en la que le preguntan si cambiaría la cabeza de T-Rex que tiene por el famosos Penacho de Moctezuma, que se encuentra en el Museo del Mundo de Viena, en Austria.

El político y empresario responde de manera tajante que no lo haría, y da a conocer sus razones.

El empresario solía mostrar por medio de redes sociales las piezas de arte y arqueológicas que le pertenecían y que mostraba en su museo La Milarca Crédito: TikTok Mauricio Fernández Garza

“Pues mira, el Penacho de Moctezuma, para empezar, no existe, el que está en Viena no es de Moctezuma, y eso está probadísimo”, señala Fernández Garza.

“Yo no sé quién fue el mexicano que se le ocurrió inventar que era de Moctezuma, pero bueno, lo que no hay duda es que es de un sacerdote, y el penacho está documentado desde que salió de América. Fue un regalo, para no me acuerdo para qué emperador, el que haya sido, pero, está documentada la salida del Penacho”, dijo el empresario.

Aseguró que estaba legalmente sacado del país, por lo que tenía muchas cosas cuestionables, pero la primera de ellas, señaló, es que no era de Moctezuma.

“Yo ni de milagro cambio mi T-Rex ni la fregada por algo que ni siquiera es original, que están inventando una historia, no pues que se inventen otra, conmigo no cuentan”, dijo.

Ante la pregunta de si la cabeza de T-Rex que le pertenecía tenía un valor mayor al de el Penacho de Moctezuma, Fernández Garza dijo que la cabeza del T-Rex tenía un valor de 6 millones de dólares.

El empresario solía mostrar por medio de redes sociales las piezas de arte y arqueológicas que le pertenecían y que mostraba en su museo La Milarca, entre ellos, la cabeza de T-Rex que le pertenecía Crédito: TikTok Mauricio Fernández Garza

“Yo no sé cuánto valga el famoso penacho y cada pluma, pero dudo que valiera lo que vale el T-Rex”, concluye.

Solo hay 30 cabezas de T-Rex en el mundo

En otro video en la misma red social compartido el 1 de mayo de 2023, Fernández Garza muestra la cabeza de T-Rex que tenía, y da una breve explicación de la pieza.

“A que nunca te encontrarías un vecino como el que tengo aquí al lado. Vean nomás qué maravilla de mi T-Rex, que nada más hay 30 en el mundo y se extinguieron en la última extinción en la tierra, en el periodo cretácico, hace como 65 millones de años. Este va para La Milarca y es una verdadera belleza”, señaló.