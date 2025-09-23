México

Mauricio Fernández: Así es la cabeza de T-Rex de 6 millones de dólares que formaba parte de su colección | Video

El empresario solía mostrar por medio de redes sociales las piezas de arte y arqueológicas que le pertenecían y que mostraba en su museo La Milarca

Por Miguel Flores

Guardar
El empresario mostró la cabeza
El empresario mostró la cabeza de T-Rex que le pertenecía en redes sociales. (Impresión de pantalla video)

Este martes se dio a conocer que Mauricio Fernández Garza, alcalde panista con licencia del municipio de San Pedro Garza García, considerado el más rico de Latinoamérica, había muerto a los 75 años de edad, tras padecer cáncer de pulmón.

El deceso había ocurrido desde el pasado lunes por la noche, pero fue confirmado en esta madrugada.

Apenas el pasado lunes 15 de septiembre, Fernández Garza solicitó licencia para separarse de su cargo debido a problemas de salud, derivados del cáncer que padecía.

El político y empresario pertenecía a dos de las familias más poderosas de Nuevo León, pues por una parte, su padre era Alberto Mario Fernández Ruiloba, empresario y uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN), mientras que su madre fue Margarita Garza Sada, una empresaria y promotoca cultural.

Mauricio Fernández Garza murió a
Mauricio Fernández Garza murió a los 75 años de edad.

A lo largo de su vida acumuló miles de piezas que conformaron un acervo que puso a disposición del público en su museo, La Milarca, que cuenta con 3 mil 500 piezas de arte.

Por medio de su cuenta de TikTok, donde tenía 2.4 millones de seguidores, solía contar cómo se hizo de algunas obras de arte o el valor sentimental que tenían, y que eran exhibidas en el centro cultural de su propiedad.

La cabeza de T-Rex que pertenecía a Mauricio Fernández Garza

En uno de sus videos más vistos en su cuenta de TikTok, con 10.2 millones de visualizaciones, 759 mil likes, 3 mil 858 comentarios y 44 mil 900 veces guardado, Fernández Garza da a conocer detalles sobre una cabeza de T-Rex que le perteneció, y que, según señaló, tiene un costo de 6 millones de dólares.

En el video se encuentra en una entrevista, misma en la que le preguntan si cambiaría la cabeza de T-Rex que tiene por el famosos Penacho de Moctezuma, que se encuentra en el Museo del Mundo de Viena, en Austria.

El político y empresario responde de manera tajante que no lo haría, y da a conocer sus razones.

El empresario solía mostrar por medio de redes sociales las piezas de arte y arqueológicas que le pertenecían y que mostraba en su museo La Milarca Crédito: TikTok Mauricio Fernández Garza

“Pues mira, el Penacho de Moctezuma, para empezar, no existe, el que está en Viena no es de Moctezuma, y eso está probadísimo”, señala Fernández Garza.

“Yo no sé quién fue el mexicano que se le ocurrió inventar que era de Moctezuma, pero bueno, lo que no hay duda es que es de un sacerdote, y el penacho está documentado desde que salió de América. Fue un regalo, para no me acuerdo para qué emperador, el que haya sido, pero, está documentada la salida del Penacho”, dijo el empresario.

Aseguró que estaba legalmente sacado del país, por lo que tenía muchas cosas cuestionables, pero la primera de ellas, señaló, es que no era de Moctezuma.

“Yo ni de milagro cambio mi T-Rex ni la fregada por algo que ni siquiera es original, que están inventando una historia, no pues que se inventen otra, conmigo no cuentan”, dijo.

Ante la pregunta de si la cabeza de T-Rex que le pertenecía tenía un valor mayor al de el Penacho de Moctezuma, Fernández Garza dijo que la cabeza del T-Rex tenía un valor de 6 millones de dólares.

El empresario solía mostrar por medio de redes sociales las piezas de arte y arqueológicas que le pertenecían y que mostraba en su museo La Milarca, entre ellos, la cabeza de T-Rex que le pertenecía Crédito: TikTok Mauricio Fernández Garza

“Yo no sé cuánto valga el famoso penacho y cada pluma, pero dudo que valiera lo que vale el T-Rex”, concluye.

Solo hay 30 cabezas de T-Rex en el mundo

En otro video en la misma red social compartido el 1 de mayo de 2023, Fernández Garza muestra la cabeza de T-Rex que tenía, y da una breve explicación de la pieza.

“A que nunca te encontrarías un vecino como el que tengo aquí al lado. Vean nomás qué maravilla de mi T-Rex, que nada más hay 30 en el mundo y se extinguieron en la última extinción en la tierra, en el periodo cretácico, hace como 65 millones de años. Este va para La Milarca y es una verdadera belleza”, señaló.

Temas Relacionados

mauricio fernández garzamauricio fernándezmuere mauricio fernandezfallece mauricio fernandezcabeza de t-rexmexico-noticias

Más Noticias

Gobierno de la Ciudad de México refuerza compromiso contra explotación sexual

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual, la capital promueve políticas para proteger los derechos humanos; enfatiza la prevención, atención a víctimas y fortalecimiento de la seguridad y la equidad en la ciudad

Gobierno de la Ciudad de

El Potro, el influencer que rellena baches en Nuevo León, recibe invitación a la CDMX: “Te necesitamos, es urgente”

Videos virales muestran cómo Manuel Cantú repara calles y deja su sello de herradura tras la acción

El Potro, el influencer que

Día Mundial del Perro Adoptado: aquí te decimos dónde encontrar a tu próximo compañero de vida

Estos albergues y asociaciones de la CDMX y EDOMEX ofrecen adopciones de perros rescatados

Día Mundial del Perro Adoptado:

Hombre se atrinchera en Culiacán, transmite en vivo operativo de seguridad por TikTok y se vuelve viral | VIDEO

Fuerzas de seguridad estatales y federales se mantuvieron afuera de una residencia presuntamente intervenida

Hombre se atrinchera en Culiacán,

Philips demanda pago millonario al gobierno de México por respiradores fallidos: más de mil millones de pesos

La disputa surge por incumplimientos contractuales y riesgos asociados por equipos adquiridos durante la pandemia de COVID 19

Philips demanda pago millonario al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hombre se atrinchera en Culiacán,

Hombre se atrinchera en Culiacán, transmite en vivo operativo de seguridad por TikTok y se vuelve viral | VIDEO

Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, se declaró no culpable por delitos de crimen organizado y tráfico sexual en EEUU

Gobierno de Veracruz pide a edil de Colipa explicar su presencia en rancho del sobrino de Caro Quintero

Detienen a “Koki”, segundo al mando del “Comandante Cromo”, célula vinculada al Cártel de Sinaloa en Oaxaca

Tras ataques armados, Rocha Moya buscará rehabilitar la economía y vida nocturna en Navolato

ENTRETENIMIENTO

Superman llega a HBO Max

Superman llega a HBO Max México y lidera el top 10 de las películas más vistas

Novia de B-King, cantante asesinado en México, comparte videos de sus últimos momentos juntos: “No puedo con este dolor”

Así reaccionó Kenia Os al radical cambio de look de Peso Pluma mientras fans del cantante están inconformes

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

¡Miles correrán por los niños! La Carrera Juguetón 2025 en Paseo de la Reforma promete récord de sonrisas y emociones

DEPORTES

WWE Worlds Collide bate récord

WWE Worlds Collide bate récord de audiencia en vivo y marca un hito en la lucha libre mexicana

Exfutbolista campeón del Mundo con España ve a México como uno de los favoritos en el Mundial 2026

Especialistas advierten: México debe blindar la transparencia rumbo al Mundial 2026

Revista de Lucha Libre reconoce a Místico como uno de los mejores luchadores del mundo en 2025

Penta Zero Miedo brilla en RAW y lanza reto a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental