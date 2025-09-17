México

Quién es Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro que renunciará por complicaciones derivadas del cáncer

Su salida del cargo desempeñado en el municipio más rico de América Latina la dio a conocer en una conferencia de prensa, el 1 de octubre presentará su renuncia

Por Jaqueline Viedma

El alcalde de San Pedro
El alcalde de San Pedro Garza García informó que el padecimiento de cáncer le impide seguir en funciones. (@MauricioFdzGa)

El alcalde del municipio considerado el más rico de América Latina, San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza dejará el cargo el próximo 1 de octubre, luego de cuatro ocasiones encabezando al municipio, un padecimiento de cáncer es el que le impide seguir desarrollando sus funciones.

La biografía del alcalde panista describe que estudió en la Universidad de Purdue, Indiana, donde se graduó en administración industrial. Ha ocupado el cargo como alcalde en las administraciones de 1989-1991, 2009-2012 y 2015-2018, se desempeñó como senador de la República entre 1994 y 2000, también participó como candidato a una diputación federal y gobernador de Nuevo León.

También ha mantenido una carrera empresarial en la que se ha desempeñado como consejero de BBVA Bancomer, Grupo Industrial Alfa, Sigma Alimentos y Alpek

Visiblemente conmovido, Fernández Garza dio a conocer la noticia de su salida en la que comentó que prefería dejar el cargo para que los proyectos ya establecidos se lleven a cabo sin contratiempo.

Este es el motivo por el que Mauricio Fernández deja el cargo de alcalde en San Pedro

En conferencia de prensa celebrada el lunes 15 de septiembre de 2025, Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García por el Partido Acción Nacional, afirmó que la razón principal para solicitar licencia a su cargo es el avance del mesotelioma pleural que enfrenta, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones.

Fernández Garza detalló que, tras reincorporarse el próximo 29 de septiembre para rendir su Informe de Gobierno el día 30, presentará su renuncia definitiva el 1 de octubre, marcando así un proceso de transición en la administración municipal.

Es la tercera vez que
Es la tercera vez que Mauricio Fernández padece cáncer.

“No estoy en una condición física sana, y creo que es mejor que alguien que sí lo esté y le pueda dedicar todo el día a San Pedro, pues lo haga. Ya no puedo caminar, batallo en concentrarme y no puedo cumplir con las tareas de 24 horas diarias que exige el cargo”.

Acompañado por el secretario de Ayuntamiento, Mauricio Farah, se dio a conocer que este último asumirá temporalmente las funciones del gobierno municipal durante la ausencia de Fernández Garza, prevista del 16 al 28 de septiembre.

El Cabildo tendrá la responsabilidad de designar a un alcalde interino, mientras que el Congreso del Estado decidirá posteriormente quién será el sustituto permanente.

En sus declaraciones, Fernández Garza destacó a las personas que están dentro de su gestión: “Los resultados son de todo el equipo, entonces yo por eso sí me siento muy orgulloso de haber encabezado este esfuerzo, pero dejo en muy buenas manos a San Pedro García García”.

Detienen a mexicano con más

