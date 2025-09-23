México

La espada de Cortés, el anillo de Maximiliano y el primer autorretrato de Frida Kahlo: la colección de arte que dejó Mauricio Fernández

El empresario y político contaba con una colección de arte de más de 3 mil 500 piezas

Por Miguel Flores

Guardar
Originario de Monterrey, Nuevo León,
Originario de Monterrey, Nuevo León, Fernández Garza se desempeñó como un empresario y político afiliado al PAN. En el sector laborar ocupó cargos en el Senado por Nuevo León y fue alcalde de San Pedro Garza García por tres periodos distintos. (Cuartoscuro)

Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, considerado el municipio más rico de Latinoamérica, murió el pasado lunes debido al cáncer de pilmón que padecía.

El empresario era conocido por tener una gran colección de arte, misma que exponía en su museo La Milarca, ubicado en Eugenio Garza Lagüera núero 400, Zona Valle Oriente, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con la página oficial, el museo La Milarca es la réplica de la casa del coleccionista Mauricio Fernández Garza, y fue construida por el arquitecto Jorge González Loyzaga, dentro del Parque Rufino Tamayo. Tuvo su inicio en 2018 y se concluyó en 2023.

El inmueble es una estructura de concreto con acabados tradicionales, tejas de arcilla en los techos y pisos de madera recuperados; puertas, dinteles, jambas, herrería y ventanales antiguos; siete arcos góticos de mampostería entre los siglos XIII y XIV; tres portales virreynales mexicanos y cuatro techos de entre los siglos XIV y XVI.

El Museo La Milarca comprende cuatro naves principales que albergan un gran acervo cultural de alrededor de 3 mil 500 obras que, adicionadas a las áreas de servicio, resultan en un total de 2 mil 864 metros cuadrados de construcción dentro de un terreno de 6 mil 440 metros cuadrado.

SAN PEDRO, GARZA GARCÍA, NUEVO
SAN PEDRO, GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 12JULIO2024.- El Museo "La Milarca", ubicada en el Parque Rufino Tamayo, abrió sus puertas al público. El proyecto fue desarrollado por Mauricio Fernández, alcalde electo de San Pedro, quien exhibe su colección privada, en la cual se encuentran más de 3700 piezas valiosas entre techos desde antes de la época medieval, colección de numismática, fósiles, jarrones, figuras, libros, entre otras, siendo una de las mejores colecciones del mundo. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

El museo está abierto de martes a viernes, de 2:00 a 7:00 p.m. y sábados y domingos de 10:00 am a 8:00 p.m., mientras que los lunes permanece cerrado.

El acceso general cuesta 100 pesos, mientras que estudiantes y maestros pagan solo la mitad, 50 pesos, y personas con discapacidad, menores de 18 años, INAPAM e ICOM, entran de manera gratuita.

Cuenta con seis salas: El Estudio del Coleccionista; El Gabinete de Mauricio; México 86; Numismática; Policromado Palencia Siglo XIV y Salón Oaxaca.

Piezas destacadas de la colección de Mauricio Fernández Garza

Por medio de su cuenta de TikTok, el empresario y político llegó a compartir varias piezas de su museo y de su colección en general.

Una de las más destacadas es el cráneo de un T-Rex de más de 90 millones de años que, explicó, tiene un valor de 6 millones de dólares, y solamente hay 30 en el mundo.

(Impresión de pantalla video)
(Impresión de pantalla video)

En otro de los videos compartidos, mostró un tronco fosilizado de Arizona, con 100 millones de años de antigüedad, mismo que se encuentra exhibido en el museo, fuera de una vitrina para que los niños lo puedan tocar.

También en su colección se encuentra un cráneo de Triceratops y el fémur de un Brontosaurus, junto a un “eslabón perdido” entre tiburones y mantarrayas.

Además, hay un Lepidotus, un pez jurásico alemán de 180 millones de años, considerado el mejor fósil conservado del planeta. Poseía la mayor colección mundial de amonitas, huevos de dinosaurio y un nido completo, además de un esqueleto de jirafa alcanzado por un rayo en su rancho.

Colección de Fernández Garza incluye pinturas de Diego Rivera, Frida Kahlo y Rufino Tamayo

En su colección pictórica, se incluye el primer autorretrato de Frida Kahlo, subastado en Nueva York y con el que la artista convenció a Diego Rivera de su talento. También incluye un inédito “Alcatraces” de Rivera, revelado por Fernández y valorado en 15 millones de dólares.

Hernán Cortés quería mandó edificar
Hernán Cortés quería mandó edificar una iglesia en Tlatelolco por ser uno de sus lugares favoritos Imagen: Wikimedia

José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Francisco Toledo también forman parte de su colección de obras pictóricas, junto a esculturas de Alejandro Colunga y huevos de avestruz pintados por Toledo.

También era propietario de la Espada de Hernán Cortés, el conquistador español, que Fernández exhibía junto a otras armas legendarias como las de Agustín de Iturbide, Porfirio Díaz e Ignacio Allende, junto con la medalla de marqués de Oaxaca que Cortés recibió.

El tesoro lo complementa el anillo de Maximiliano de Habsburgo, segundo emperador de México, la mayor colección de monedas antiguas de México, jarrones de la familia Habsburgo y ollas coloniales.

Temas Relacionados

mauricio fernández garzamauricio fernández garza muerealcalde de san pedromuseola pilarcaNuevo Leónmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre: retiran un tren de la Línea B para su revisión

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Quién es Gabriela Ortega Molina? Esto se sabe sobre la alcaldesa ligada al sobrino de Caro Quintero en Veracruz

La edil morenista se encuentra en el centro de la polémica al conocerse que fue encontrada unas horas dentro del Rancho “Los Quintero” en la zona costera de la entidad

¿Quién es Gabriela Ortega Molina?

Colectivos feministas convocan a marcha 28S en CDMX para exigir despenalización del aborto: dónde y a qué hora será

La marcha se realizará en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible

Colectivos feministas convocan a marcha

Alcalde de Uruapan advierte un levantamiento de armas por violencia de cárteles: “La gente está hasta la ching...”

Carlos Manzo pidió al gobierno estatal y federal su apoyo para enfrentar la inseguridad en el municipio

Alcalde de Uruapan advierte un

Festival de Tango México 2025 en CDMX: cuándo y dónde, incluye develación de Mural en homenaje a Carlos Gardel

En esta edición se llevará a cabo el Primer Campeonato Internacional

Festival de Tango México 2025
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Uruapan advierte un

Alcalde de Uruapan advierte un levantamiento de armas por violencia de cárteles: “La gente está hasta la ching...”

Detienen en Cancún a “El Inge”, presunto autor intelectual del asesinato del líder hotelero Mario Machuca

Hallan en autobús compartimento oculto con 50 paquetes de heroína y fentanilo en Sonora

Hombre se atrinchera en Culiacán, transmite en vivo operativo de seguridad por TikTok y se vuelve viral | VIDEO

Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, se declaró no culpable por delitos de crimen organizado y tráfico sexual en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Dalilah Polanco de

Acusan a Dalilah Polanco de ser la tercera entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani: “Nunca ha dicho la verdad”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

“El día que quieras”: René Franco reta a Ricardo Pérez a un cara a cara tras burlarse de los programas de espectáculos

Elaine Haro tras su salida de “La Casa de los Famosos México 3”: “Aprendí a no tomarme las cosas personales”

Alexis Ayala dice que Aldo de Nigris y Aaron Mercury “se gustan” en La Casa de los Famosos México | VIDEO

DEPORTES

¡De vuelta a la F1!

¡De vuelta a la F1! Así fue la primera visita de Checo Pérez a Cadillac

Terence Crawford y su equipo descarta revancha con Canelo Álvarez tras victoria en Las Vegas

FC Juárez vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

¿Premio o castigo? Chivas reporta baja de ‘Chicharito’ Hernández en partido vs Necaxa

WWE Worlds Collide bate récord de audiencia en vivo y marca un hito en la lucha libre mexicana