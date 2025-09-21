Cuándo será la próxima audiencia de Hernán Bermúdez Requena desde el Altiplano

Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre. Foto: SSPC

Hernán Bermúdez Requena se encuentra recluido en el penal del Altiplano desde la noche de este jueves luego de ser expulsado de Paraguay por contar con una orden de aprehensión en su contra en México, donde se le acusa de ser el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

Tras cumplimentarse el mandato judicial por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, este viernes se realizó la primera audiencia por videoconferencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.

De acuerdo con reportes, el Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Tabasco, Ramón Adolfo Brown Ruiz, dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Bermúdez Requena.

Sin embargo, su defensa solicitó la duplicidad del plazo legal para que se determine su situación jurídica, por lo que se aplazó la continuación de la primera audiencia.

¿Cuándo será la próxima audiencia?

Expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Paraguay tras ser detenido el pasado 12 de septiembre. Foto: SENAD - Paraguay

El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó que la continuación del proceso legal en contra de Hernán Bermúdez Requena se realizará este martes 23 de septiembre, en la que será definida su situación jurídica.

“El martes se reanudará la audiencia para determinar su situación jurídica (…) para definir si es o no vinculado a proceso”, detalló a medios.

Además, el fiscal detalló que la continuación del proceso también se realizará por videoconferencia debido a que se procuran las medidas de seguridad para el exsecretario de Seguridad Pública.

Cabe mencionar que a su arribo a México, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena por delitos del fuero común que enfrenta en Tabasco, por lo que aún se encuentra pendiente otra orden por delitos federales relacionados con delincuencia organizada.

Foto: SENAD-Paraguay

Horas antes de que se realizara la audiencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que solicitaría la vinculación a proceso de Bermúdez Requena con base en los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación, además de que pediría que le fueran dictadas las medidas cautelares correspondientes.

Vázquez Landeros adelantó que Bermúdez Requena podría recibir hasta 158 años de prisión en caso de ser encontrado culpable por los delitos de los que se le acusan.

Y es que por secuestro exprés podría recibir de 50 a 100 años, por asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por extorsión de 20 a 40 años.

Sin embargo, aún no le es cumplimentada la orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que su máxima sentencia posible sería mayor.