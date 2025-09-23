México

Gobierno de Sheinbaum acusa que incumplimiento de proveedores provoca desabasto de medicinas en sector salud

Eduardo Clark acusó a 13 empresas de incumplir con la entrega de diversos medicamentos, algunos de ellos oncológicos

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Eduardo Clark acusó que al
Eduardo Clark acusó que al menos 13 empresas han incumplido con la entrega de medicamentos. | Presidencia

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y desarrollo del sector salud en el Gobierno de México, presentó los avances en la compra de medicamentos e insumos para hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar; sin embargo, acusó a 13 empresas de incumplir con la entrega de medicinas, generando desabasto para completar diversos tratamientos.

“Afortunadamente sí han llegado muchos insumos y medicamentos al sector en los últimos meses. En agosto, que es el corte que tenemos por mes, se recibieron casi dos veces y media más de los que se recibieron en mayo, recibimos casi 186 millones de piezas, de medicamentos, insumos y material de curación de todo tipo, que es 138% más que los 78 millones que se recibieron en mayo”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Eduardo Clarkabasto de medicamentosIMSSISSSTEmexico-noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 23 de septiembre | A partir de la explosión de la pipa de gas LP habrá nuevas normativas: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 23

¡Toma tus precauciones! Seguirán los retrasos en el servicio del Tren Suburbano

Usuarios denuncian desinformación, saturación en estaciones y pérdidas económicas por fallas constantes en el servicio

¡Toma tus precauciones! Seguirán

Jimmy, de Pongámoslo a Prueba, pide ayuda al 911 tras ver a un hombre caminando con un cuchillo en CDMX; la policía no llegó

El creador de contenido esperó a los elementos de la SSC de la Ciudad de México durante al menos 30 minutos

Jimmy, de Pongámoslo a Prueba,

IMSS, ISSSTE y sector salud espera la entrega de 197 millones de medicamentos para septiembre de 2025, según Eduardo Clark

El proceso de recepción de medicamentos continúa para alcanzar el objetivo de abasto total en el sector salud

IMSS, ISSSTE y sector salud

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

Descubre el minuto a minuto de lo que sucede este día en el reality show de Televisa

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Charlie Sheen confiesa que un

Charlie Sheen confiesa que un cártel mexicano lo vetó porque les compró mucha droga: “Tengo suerte de estar vivo”

Buscan rehabilitar Hospital General de Culiacán abandonado para atender heridos de bala, DDHH blinda al sector de salud

“Llegaban todos”: Tía de Ángela Aguilar aclara sus supuestos vínculos con Don Neto, fundador del Cártel de Guadalajara

El Mayo Zambada sufre de demencia y busca morir en México, revela su abogado

Conversación en WhatsApp reveló que B King y Regio Clown fueron a ver a un “comandante” antes de ser asesinados

ENTRETENIMIENTO

Jimmy, de Pongámoslo a Prueba,

Jimmy, de Pongámoslo a Prueba, pide ayuda al 911 tras ver a un hombre caminando con un cuchillo en CDMX; la policía no llegó

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

Camilo desata controversia al revelar que tiene cuadros con la sangre de sus hijas Índigo y Amaranto

Charlie Sheen confiesa que un cártel mexicano lo vetó porque les compró mucha droga: “Tengo suerte de estar vivo”

Lo que se sabe sobre que Pablo Montero sólo habría vendido 1 boleto para su show en Chihuahua

DEPORTES

Penta Zero Miedo brilla en

Penta Zero Miedo brilla en RAW y lanza reto a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?