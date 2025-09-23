Gobierno de Sheinbaum acusa que incumplimiento de proveedores provoca desabasto de medicinas en sector salud

Eduardo Clark acusó que al menos 13 empresas han incumplido con la entrega de medicamentos. | Presidencia

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y desarrollo del sector salud en el Gobierno de México, presentó los avances en la compra de medicamentos e insumos para hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar; sin embargo, acusó a 13 empresas de incumplir con la entrega de medicinas, generando desabasto para completar diversos tratamientos.

“Afortunadamente sí han llegado muchos insumos y medicamentos al sector en los últimos meses. En agosto, que es el corte que tenemos por mes, se recibieron casi dos veces y media más de los que se recibieron en mayo, recibimos casi 186 millones de piezas, de medicamentos, insumos y material de curación de todo tipo, que es 138% más que los 78 millones que se recibieron en mayo”, dijo en Palacio Nacional.

