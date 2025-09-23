México

Fiscalía de la CDMX revela cómo fue que los músicos colombianos B-King y Regio Clown llegaron al Estado de México

Los artistas fueron asesinados y hallados en el municipio de Cocotitlán

Por Ignacio Izquierdo

Regio Clown y B-King desaparecieron
Regio Clown y B-King desaparecieron en la Ciudad de México

El hallazgo de los cuerpos del rapero colombiano B-King (Bayron Sánchez Salazar) y del DJ Regio Clown (Jorge Luis Herrera Lemos) en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, generó tal impacto que incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó al crimen, esto tras haberle mandado un mensaje a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde le pedía encontrar a los artistas con vida.

La última vez que se tuvo registro de ambos músicos fue en un gimnasio situado en la colonia Polanco de Ciudad de México. Desde allí, salieron juntos y poco después se perdió todo contacto con ellos.

Solo un día más tarde, personal de seguridad encontró los cadáveres en Cocotitlán, presentando signos de tortura y desmembramiento. Junto a los cuerpos, las autoridades encontraron un mensaje firmado supuestamente por el grupo criminal La Familia Michoacana. El mensaje acusaba a los músicos de ser “chapulines” y “vendedores”.

Músicos colombianos desaparecidos en México.
Músicos colombianos desaparecidos en México.

Las primeras hipótesis indicaron que los músicos podrían haber sido secuestrados tras su salida del gimnasio, en Polanco; sin embargo, Bertha María Alcalde Luján , fiscal de la CDMX, informó en conferencia de prensa junto a la Jefa de Gobierno Clara Brugada que los colombianos partieron al Edomex por su propia voluntad:

“Iniciamos una labor de búsqueda a partir de un reporte que hizo el dia 17 de septiembre por la pérdida de contacto de estos dos Jóvenes. Efectivamente, teníamos información de que estas dos personas habían estado en un inmuebles de Polanco, no obstante, ya hay información corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México hacia el Estado de México, se les ve abordar un vehículo”.

Asimismo, Bertha María Alcalde informó que colaborarán directamente con la fiscalía del Estado de México en la investigación.

Regio Clown y B-King iban a reunirse con un “comandante” por “negocios”

Conversación de Regio Clown. (X/@c4jimenez)
Conversación de Regio Clown.

Carlos Jiménez reveló detalles sobre las últimas horas de B-King y Regio Clown antes de su desaparición. La tarde del 16 de septiembre, ambos artistas se dirigieron al gimnasio Smart Fit, ubicado en la avenida Presidente Masaryk en la colonia Polanco. Dentro de las instalaciones, se tomaron la última fotografía juntos, imagen que fue difundida posteriormente por Jiménez.

De acuerdo con mensajes intercambiados poco después de las 16:00 horas, ambos músicos informaron a sus familiares y a su equipo que tenían intenciones de salir a almorzar y reunirse con otras personas.

Conversación de Regio Clown. (X/@c4jimenez)
Conversación de Regio Clown.

En una conversación de WhatsApp que fue difundida también por Carlos Jiménez, Regio Clown informó a su pareja que asistiría a una comida con varias personas, entre ellas un individuo conocido como “el comandante” y otro llamado Mariano, ambos relacionados a través de un contacto en común de nombre Sergio.

Durante ese intercambio de mensajes, la pareja de Regio Clown le recomendó que le enviara su ubicación en tiempo real y evitara asistir a lugares privados. En respuesta, el DJ manifestó una clara desconfianza, escribiendo: “No confío en nadie”, y poco después agregó: “Pero hay que hacer negocios”.

