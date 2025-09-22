Gustavo Petro condena asesinato de músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown en México

Desde el 16 de septiembre no había información sobre los músicos - crédito @regioclownn/@bkingoficial/Instagram

Tras el hallazgo de los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown en el Estado de México, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó la muerte de los jóvenes músicos.

“Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina", escribió el presidente de Colombia.

Información en desarrollo*