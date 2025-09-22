Gustavo Petro condena asesinato de músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown en México

Tras el hallazgo de los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown en el Estado de México, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó la muerte de los jóvenes músicos.
“Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina", escribió el presidente de Colombia.
Información en desarrollo*
Más Noticias
Valor de cierre del euro en México este 22 de septiembre de EUR a MXN
Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior
Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025
El atleta paralímpico sumó la segunda medalla para México en este campeonato de paranatación
UNAM condena ataque en el CCH Sur: “Presunto responsable fue puesto a disposición de autoridades”
Uno de los agredidos perdió la vida
México: cotización de cierre del dólar hoy 22 de septiembre de USD a MXN
Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada
Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre: Línea 1 del MB sin servicio de La Bombilla a Villa Olímpica
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes
MÁS NOTICIAS