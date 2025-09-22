México

Gustavo Petro condena asesinato de músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown en México

Ambos cantantes habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre

Por Mariana L. Martínez

Desde el 16 de septiembre
Desde el 16 de septiembre no había información sobre los músicos - crédito @regioclownn/@bkingoficial/Instagram

Tras el hallazgo de los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown en el Estado de México, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó la muerte de los jóvenes músicos.

“Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina", escribió el presidente de Colombia.

Información en desarrollo*

