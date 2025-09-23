Festival de Tango México 2025 en CDMX: cuándo y dónde, incluye develación de Mural en homenaje a Carlos Gardel

Carlos Gardel músico argentino y figura representativa del Tango CRÉDITO: X(@SedecoCDMX)

Este año, la edición 13 del Festival y Campeonato Internacional de Tango en la Ciudad de México estará dedicado a Carlos Gardel, una de las figuras más representativas del género, con una serie de actividades en diversos recintos.

La Secretaría de Desarrollo Económico (SedecoCDMX) anunció que el festival incluirá la inauguración del mural “Por fin Carlos Gardel llega a México”, obra que rinde tributo al célebre cantante argentino.

La ceremonia tendrá lugar el próximo miércoles 24 de septiembre a las 14:00 horas en el Mercado Argentina, ubicado en Lago Viedma esquina Lago Atitlán, colonia Argentina Antigua, alcaldía Miguel Hidalgo.

El evento presentará música en vivo, tango y la develación de un mural que destaca la identidad cultural de los mercados públicos de la ciudad.

Personas dan testimonio del proceso para el mural Crédito: Festival de Tango México

Oferta de actividades

El festival tiene programada una serie de actividades en diferentes lugares, algunas con costo y otras son de libre acceso. Asimismo, autoridades locales invitan a la ciudadanía a sumarse a esta celebración, que permitirá experimentar un pedacito de Buenos Aires en el corazón de la Ciudad de México.

Algunas de las actividades gratuitas son:

Presentación del mural de Carlos Gardel, Mercado Argentina.| Miércoles 24 de septiembre de 14:00 a 16:00 horas, en el Mercado Argentina.

Clase de Tango para niños. | Jueves 25 de septiembre de 17 a 18:00 horas, en La Nana.

La Dama del Puerto (Obra de teatro)| Jueves 25 de septiembre de 19:00 a 20:00 horas, en La Nana.

La Milonguita Alameda. | Jueves 25 de septiembre de 19:00 a 22:00 horas, en el Kiosco de la Alameda.

Para conocer información detalla del programa de actividades, se puede consultar la página: www.festivaldetangomexico.com

Parte de las actividades destacas en el Primer Campeonato Internacional de Tango, que se llevará a cabo del viernes 26 al sábado 27 de septiembre, con presencia y participación de bailarines.

Entre los premios que serán entregados a los ganadores, se encuentran los siguientes:

En la categoría Tango de pista, el primer lugar recibirá un boleto de avión redondo desde la Ciudad de México a Buenos Aires, con salida prevista para agosto de 2026. El segundo lugar obtendrá un premio de 20,000 pesos mexicanos y el tercer lugar, 15,000 pesos mexicanos.

En la categoría Milonga, quienes ocupen el primer lugar recibirán 20,000 pesos mexicanos; el segundo lugar, 15,000 pesos mexicanos; y quienes se ubiquen en el tercer puesto obtendrán un par de zapatos de tango para cada integrante.

La final del Campeonato Internacional de Tango se realizará el sábado 27 de septiembre en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.