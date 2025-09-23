México

Fans señalan a la producción de La Casa de los Famosos México de orquestar que Dalílah Polanco fuera la primera finalista

Internautas aseguran que las cajas ganadoras habrían estado acomodadas para Polanco

Por Cinthia Salvador

Internautas aseguran que las cajas
Internautas aseguran que las cajas ganadoras estaban detrás de Polanco. (Captura de pantalla YouTube)

El desarrollo de la competencia por un pase a la final en La Casa de los Famosos México 2025 generó una fuerte controversia cuando Mar Contreras se llevó el triunfo después de seleccionar la caja con el boleto dorado, un giro que dejó atónitos a seguidores del programa y luego encendió la discusión en redes sociales tras la viralización de un video donde supuestamente Aldo De Nigris habría enviado señales para favorecer la elección de su compañera.

Durante la dinámica, los participantes debían escoger entre varias cajas, una de las cuales contenía el único boleto que otorgaba el pase a la final. Las cámaras captaron el instante exacto en el que Mar Contreras, visiblemente indecisa frente a las opciones, recibió miradas y supuestos gestos interpretados por los televidentes como indicaciones directas de Aldo para guiar su selección.

Aldo le dice a Mar que tome el cofre detrás de Dalílah en el juego por ser el primer finalista de La Casa de los Famosos México. (X/@MarianaMontoya_)

En el video ampliamente difundido en X y TikTok, puede notarse cómo Aldo realiza un movimiento particular con la cabeza, eleva discretamente la ceja y el brazo, en el preciso momento en que Mar vacila antes de tocar una de las cajas, gesto que muchos interpretaron como una señal para que optara por ese objeto.

La escena generó una ola de reacciones inmediatas entre el público, pues argumentaron que la producción habría intervenido de manera directa o indirecta en el desarrollo de la competencia para favorecer a Dalílah Polanco, ya que presuntamente las cajas con los catálogos habrían estado siempre detrás de ella.

Incluso indicaron que habrían querido repetir la misma historia que ocurrió entre la Barby Juárez y Nicola Porcella. Pues en ese entonces Poncho De Nigris notó algo extraño y le dio señales al actor peruano para que fuera por la caja supuestamente acomodada para la boxeadora. Por lo que en aquella primera temporada Nicola obtuvo el boleto dorado.

Mar tomó un cofre con
Mar tomó un cofre con catálogo por lo que paso a la última ronda con Alexis Ayala. (Captura de pantalla YouTube)

Producción ya sabía dónde estaba”, “Desde un principio estaba todo para Mar”, “El grito y la cara de Galilea Montijo lo dicen todo”, “Aldo desde que quedó eliminado, comenzó a gritarle a Mar que tomará las de ese lado”, “Se nota claramente que Dalílah iba por ella y Mar se le adelantó”, “Querían repetir la misma historia de fraude”, “Aldo de Nigris les arruinó el plan a la producción”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Hasta el momento, la producción no ha emitido comentarios oficiales sobre la supuesta complicidad, la legitimidad y transparencia del concurso, que sigue siendo tema de debate entre seguidores del reality.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisMar ContrerasLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

