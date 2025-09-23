México

Estos son los tres alimentos que no debes guardar en el refrigerador para evitar que se echen a perder

Cambiar la forma de almacenar productos básicos puede marcar la diferencia en su calidad y en la reducción del desperdicio

Por Mariana Campos

Guardar
Existen algunos elementos que es
Existen algunos elementos que es mejor alejarlos de las bajas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los alimentos que no deben ir al refrigerador se benefician del frío. Aunque muchas personas creen que este electrodoméstico ayuda a prolongar la vida útil de cualquier producto, existen alimentos de uso cotidiano que, al ser refrigerados, se descomponen más rápido y pierden calidad.

Entre ellos, los jitomates encabezan la lista. A lo largo de este artículo se detallarán los otros dos productos que conviene mantener fuera del refrigerador, junto con las mejores prácticas para conservarlos frescos y sabrosos.

¿Qué alimentos no debes guardar?

El caso de los jitomates ilustra cómo el frío puede afectar negativamente a ciertos alimentos. Aunque parece lógico pensar que el refrigerador ayuda a que no maduren tan rápido, la realidad es que las bajas temperaturas alteran su textura. Al almacenarlos en frío, los jitomates pierden su jugosidad característica y su piel tiende a arrugarse con facilidad. Además, el sabor se vuelve menos intenso, lo que afecta la experiencia al consumirlos. Para conservarlos en óptimas condiciones, lo ideal es colocarlos en un frutero, lejos de la luz solar directa, en un espacio fresco y ventilado. Así, mantienen su aroma natural y maduran de manera uniforme. Solo en caso de que estén muy maduros y no se vayan a utilizar pronto, se recomienda refrigerarlos por un par de días, pero no más tiempo.

Papas

Las papas constituyen otro alimento que no debe guardarse en el refrigerador. El frío transforma el almidón presente en las papas en azúcares, lo que modifica su sabor y afecta la consistencia al cocinarlas. Además, pueden adquirir un color oscuro poco atractivo al freírlas o hornearlas. Para evitar estos problemas, se aconseja almacenar las papas en un lugar seco, oscuro y fresco, como una alacena. Es importante no colocarlas cerca de las cebollas, ya que los gases que estas desprenden aceleran la descomposición de las papas. Si se siguen estas recomendaciones, las papas pueden conservarse en buen estado durante varias semanas.

Es uno de los tubérculos
Es uno de los tubérculos más utilizados en la cocina mexicana. (Foto: Freepik)

Pan

El pan es otro producto que suele guardarse en el refrigerador con la intención de evitar que se endurezca, aunque el efecto es el contrario. El frío acelera el envejecimiento del pan, provocando que pierda suavidad y esponjosidad en poco tiempo. Como resultado, el pan se seca y se vuelve menos apetecible. Para mantenerlo fresco, lo mejor es dejarlo en su empaque bien cerrado a temperatura ambiente. Si no se va a consumir en los próximos días, la alternativa más efectiva es congelarlo. Al descongelarlo, basta con tostarlo o calentarlo ligeramente para que recupere su textura original.

Adoptar estas prácticas de almacenamiento adecuado permite aprovechar mejor los alimentos, reducir el desperdicio y disfrutar de su sabor auténtico en cada ocasión.

Temas Relacionados

Alimentos que no deben ir al refrigeradorJitomatesPapasPanmexico-noticias

Más Noticias

Adriana Louvier celebra su cumpleaños en pleno rodaje de “Hermanas, Un Amor Compartido” y pasó esto…

La actriz regresa a las telenovelas con esta historia que protagoniza

Adriana Louvier celebra su cumpleaños

Joven se vuelve viral vive crisis durante ritual de limpia en el Zócalo de CDMX

Una usuaria de TikTok compartió su experiencia viral mientras enfrentaba emociones reprimidas en un ritual espiritual

Joven se vuelve viral vive

Cuál es el medicamento que más daño le hace al cerebro, según la UNAM

El consumo excesivo de ciertos medicamentos puede ocasionar daños graves en la salud

Cuál es el medicamento que

Encuesta Intercensal 2025: ¡Prepárate! Estas son las fechas clave

La encuesta permitirá actualizar información sobre la población, incluyendo sexo, edad y ubicación geográfica, así como las características de las viviendas; esta edición de la encuesta consolida el seguimiento sociodemográfico entre los censos de 2020 y 2030

Encuesta Intercensal 2025: ¡Prepárate! Estas

Sebastián Rulli dedica romántico mensaje a Angelique Boyer por su 11 aniversario: “Mi deseo eterno eres tú”

Los actores no viven juntos y tampoco se quieren casar

Sebastián Rulli dedica romántico mensaje
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “Koki”, segundo al

Detienen a “Koki”, segundo al mando del “Comandante Cromo”, célula vinculada al Cártel de Sinaloa en Oaxaca

Tras ataques armados, Rocha Moya buscará rehabilitar la economía y vida nocturna en Navolato

Encuentran con vida a Frany Arteaga y otras seis personas reportadas como desaparecidas en Jalisco

Charlie Sheen confiesa que un cártel mexicano lo vetó porque les compró mucha droga: “Tengo suerte de estar vivo”

Buscan rehabilitar Hospital General de Culiacán abandonado para atender heridos de bala, DDHH blinda al sector de salud

ENTRETENIMIENTO

“Merezco libertad”: Christian Nodal revela

“Merezco libertad”: Christian Nodal revela cuáles ha sido las diferencias laborales que ha tenido con sus padres

Adriana Louvier celebra su cumpleaños en pleno rodaje de “Hermanas, Un Amor Compartido” y pasó esto…

Sebastián Rulli dedica romántico mensaje a Angelique Boyer por su 11 aniversario: “Mi deseo eterno eres tú”

Eugenio Derbez lanza polémica parodia donde se burla de los viajes de Andy López Beltrán a Tokio | Video

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

DEPORTES

Especialistas advierten: México debe blindar

Especialistas advierten: México debe blindar la transparencia rumbo al Mundial 2026

Revista de Lucha Libre reconoce a Místico como uno de los mejores luchadores del mundo en 2025

Penta Zero Miedo brilla en RAW y lanza reto a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez