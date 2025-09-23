México

Cómo usar el bicarbonato de sodio para eliminar animales de las frutas

Sus propiedades pueden ayudar a dar tener una mejor limpieza de los alimentos

Por Abigail Gómez

Este compuesto es valorado por
Este compuesto es valorado por sus propiedades limpiadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio es un compuesto químico de fórmula NaHCO₃, conocido también como carbonato ácido de sodio.

Es un polvo blanco, cristalino y soluble en agua que se utiliza ampliamente como agente leudante en la cocina, producto de limpieza doméstica y en aplicaciones médicas, como antiácido para aliviar la acidez estomacal.

También se emplea para neutralizar olores, limpiar superficies y en algunos remedios caseros.

El bicarbonato de sodio también
El bicarbonato de sodio también tiene muchos beneficios tanto culinarios como medicinales. (Foto: Difusión)

Sin embargo, pocas personas saben que también es un remedio ideal para dar una limpieza aún más profunda a frutas y verduras, ya que puede ayudar a eliminar bichos y animales que pueden ocultarse en estos alimentos.

Y es que el bicarbonato de sodio puede ayudar a eliminar bichos de las frutas y verduras debido a que actúa como un agente de limpieza suave que ayuda a desprender residuos, suciedad, insectos pequeños y huevos adheridos a la superficie de los alimentos.

Su acción alcalina facilita la remoción de estas partículas, permitiendo que se separen de la piel o cáscara de la fruta durante el lavado.

Además, el proceso de frotar las frutas y verduras en la solución refuerza la acción del bicarbonato, logrando una limpieza más efectiva sin dañar el alimento.

Es por eso que aquí te contamos cómo usar este ingrediente para dar una mejor limpieza a este tipo de alimentos que pueden requerir una ayuda extra.

Lavar frutas y verduras con
Lavar frutas y verduras con bicarbonato de sodio puede asegurar que ningun bicho se quede oculto en ellas. (Freepik)

Cómo usar bicarbonado de sodio para eliminar animales y bichos de la fruta

Como mencionamos, el bicarbonato de sodio se puede utilizar como una solución para limpiar frutas y ayudar a eliminar residuos, suciedad, insectos pequeños y huevos de bichos presentes en la superficie y el procedimiento que puedes usar es el siguiente:

  1. Llena un recipiente grande con agua fría.
  2. Añade una cucharada de bicarbonato de sodio por cada litro de agua.
  3. Introduce las frutas y déjalas en remojo durante 10 a 15 minutos.
  4. Frota suavemente las frutas con las manos o con un cepillo apto para alimentos, si es necesario.
  5. Enjuaga las frutas con agua limpia para eliminar cualquier residuo de bicarbonato.

Este método ayuda a desprender animales pequeños, bichos y residuos de la corteza o piel de las frutas y aunque no elimina pesticidas de manera total, también peude ayudar a reducir su presencia superficial.

