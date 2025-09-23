México

Cómo preparar una mascarilla de aceite de oliva con clavo de olor que brinda “efecto botox” en la piel

Las propiedades de estos ingredientes brindan hidratación y nutrientes

Por Abigail Gómez

Guardar
Sus propiedades brindan un efecto
Sus propiedades brindan un efecto tensor a la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda el “botox” suele ser el tratamiento más famoso cuando se trata de la prevención de arrugas y el dar a la piel una apariencia más firme y joven.

Sin embargo, este puede ser un tanto costoso y muchas prefieren evitarlo por sus efectos adversos.

Por suerte existen mascarillas que si bien no igualan el efecto del botox, pueden tener brindar beneficios tensores a la piel debido a las propiedades de sus ingredientes.

Tal es el caso de una mascarilla de aceite de oliva con clavos de olor, la cual te decimos cómo realizar y aplicar para obtener sus beneficios.

Además de sus usos culinarios
Además de sus usos culinarios a este ingrediente también se le atribuyen importantes beneficios cosméticos y para la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios para la piel de una mascarilla de aceite de oliva con clavos de olor

El uso de una mascarilla de aceite de oliva con clavos de olor se asocia a los siguientes beneficios para la piel:

  • Hidratación: el aceite de oliva es rico en ácidos grasos y vitamina E, lo que contribuye a mantener la piel suave y nutrida.
  • Propiedades antioxidantes: ambos ingredientes contienen compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células de la piel frente al daño causado por radicales libres.
  • Efecto antibacteriano: el clavo de olor posee eugenol, un compuesto que puede limitar el crecimiento de bacterias, lo que resulta útil en pieles propensas a imperfecciones.
  • Suavidad y luminosidad: el aceite de oliva puede ayudar a mejorar la textura y el aspecto de la piel, aportando suavidad y un tono más uniforme.
Su uso regular puede ayudar
Su uso regular puede ayudar a prevenir y retrasar la aparición de arrugas.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar una mascarilla de aceite de oliva con clavos de olor para la piel

Para preparar una mascarilla de aceite de oliva con clavos de olor para la piel, puedes seguir estos pasos:

Ingredientes:

  • 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  • 4 a 6 clavos de olor enteros

Procedimiento:

  1. Coloca el aceite de oliva en un recipiente pequeño resistente al calor.
  2. Añade los clavos de olor al aceite.
  3. Calienta la mezcla a baño maría durante 10 a 15 minutos para permitir que los compuestos del clavo de olor se infundan en el aceite. No permitas que el aceite hierva.
  4. Retira del fuego y deja reposar hasta que enfríe.
  5. Cuela el aceite para retirar los clavos de olor.
  6. Aplica una pequeña cantidad de aceite en la piel limpia del rostro o la zona deseada, evitando el área cercana a los ojos.
  7. Deja actuar durante 10 a 15 minutos.
  8. Retira con agua tibia y seca suavemente con una toalla.
El aceite de oliva es
El aceite de oliva es un ingrediente ideal para mascarillas faciales caseras. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realiza antes una prueba en una pequeña zona de la piel para asegurarte de que no tienes sensibilidad o reacción al aceite con clavo de olor.

Se recomienda aplicar una mascarilla de aceite de oliva con clavos de olor una o dos veces por semana. Esta frecuencia permite aprovechar sus beneficios hidratantes y antibacterianos sin saturar la piel ni provocar irritaciones.

Si la piel es sensible o seca, puede ser suficiente una vez por semana. Ante cualquier señal de enrojecimiento, picazón o malestar, debe suspenderse el uso y consultar a un dermatólogo.

Temas Relacionados

mascarillabellezacosméticamexico-noticias

Más Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 23 de septiembre en Ciudad de México

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima: las temperaturas que predominarán

Clima en Acapulco de Juárez: temperatura y probabilidad de lluvia para este 23 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Acapulco de Juárez:

Clima en México: la previsión meteorológica para Ecatepec este 23 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en México: la previsión

Conoce el clima de este día en Mérida

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Conoce el clima de este

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Cancún este 23 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del estado del tiempo:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a chofer que transportaba

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: preparan últimos detalles para gala de sorpresa

Meme del Real anuncia show en Teatro Metropolitan: fecha y preventa para “La Montaña Encendida” del músico de Café Tacvba

Big Band Jazz de México celebrará 25 años: fecha y quiénes serán los invitados

La canción más sonada en Apple México hoy

Alejandro Sanz dedica mensaje a Monterrey tras dos conciertos el fin de semana: “Vamos a por la tercera”

DEPORTES

Julio César Chávez confirma que

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¡Su primera goleada en Chipre! Memo Ochoa pone en duda su llamado a la Selección Mexicana en su debut con el AEL Limassol

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX