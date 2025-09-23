México

“Boicoteaba las mejores canciones”: Ceriani asegura que Pepe Aguilar ha eclipsado el éxito de Ángela Aguilar

El periodista argentino dio sus controversiales opiniones en su canal de Youtube

Por Zurisaddai González

Guardar
ARCHIVO - Pepe Aguilar, izquierda,
ARCHIVO - Pepe Aguilar, izquierda, y Ángela Aguilar se abrazan durante la gala de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en honor a Laura Pausini en Sevilla, España, el miércoles 15 de noviembre de 2023. Pepe Aguilar dio su bendición a Ángela Aguilar y Christian Nodal quienes se casaron el 24 de julio de 2024. (Foto Jose Breton/Invision/AP)

El polémico periodista Javier Ceriani encendió las redes al asegurar que Pepe Aguilar habría boicoteado algunas oportunidades musicales de su hija Ángela Aguilar, supuestamente por celos y competencia familiar.

Estas declaraciones se realizaron en su programa de YouTube el pasado 22 de septiembre de 2025 y ya están generando controversia entre seguidores de la dinastía Aguilar.

Lo que dijo Javier Ceriani sobre Pepe y Ángela

Ceriani afirmó que, en su opinión, existieron momentos de tensión entre padre e hija por cuestiones musicales “Nadie se acuerda que Ángela Aguilar venía a veces con buenas canciones y le decía: ‘Papi, quiero cantar esta’ ‘No’, ‘pero, papi, esta canción está buena’, ‘No’”.

(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

El periodista también señaló que esto podría ser resultado de los celos que, según él, se generan entre padres e hijos cuando hay que compartir el escenario:

Boicoteaba las mejores canciones para Ángela, hay unos celos entre padres e hijos. Cuando hay que compartir el escenario empiezan los celos y la competencia y eso le pasó a Pepe con Ángela", comentó y añadió:

“Porque en un momento todos empezaban a hablar de Ángela y Pepe, ¿crees que no tiene ego? Esto no digo yo que está descontento Pepe con esto, Pepe ha de estar buscando una canción que sacar”.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)
(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Ceriani destacó que este tipo de dinámicas familiares pueden influir en la carrera de un artista.

Padre e hija siempre muestran unión en público

A pesar de las declaraciones de Ceriani, en redes sociales y apariciones públicas, Pepe y Ángela Aguilar siempre se han mostrado muy unidos.

Ambos ha compartido momentos de cariño y colaboración artística, lo que ha reforzado la percepción de un vínculo cercano entre ambos.

Las declaraciones de Ceriani se suman a la larga lista de comentarios polémicos que rodean a la familia Aguilar, pero no han sido confirmadas oficialmente por ninguno de los miembros de la dinastía.

Temas Relacionados

Pepe AguilarÁngela AguilarJavier Cerianimexico-entretenimiento

Más Noticias

La mañanera de hoy 23 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 23

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: reacciones y sorpresas tras el reto del primer finalista

Descubre el minuto a minuto de lo que sucede este día en el reality show de Televisa

La Casa de los Famosos

Investigadores del IPN desarrollan estetoscopio digital, detecta daños en el corazón con 96% de precisión

Este estetoscopio fue realizado con IA y ayudará en el prediagnóstico de enfermedades cardiacas

Investigadores del IPN desarrollan estetoscopio

“Ahí están los Aguilar”: Sylvia Pasquel pide que dejen de molestar a su familia y se lancen contra Pepe y Ángela

La hija mayor de la fallecida actriz Silvia Pinal solicitó a la prensa y a los mexicanos que su dinastía ‘ya no sea noticia’

“Ahí están los Aguilar”: Sylvia

Diana Bracho sorprende con su regreso a las telenovelas pese a padecimiento que la obliga a someterse a una cirugía

A sus 80 años, la primera actriz se incorporó al melodrama ‘Hermanas, un amor compartido’, aunque bajo restricciones médicas

Diana Bracho sorprende con su
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Llegaban todos”: Tía de Ángela

“Llegaban todos”: Tía de Ángela Aguilar aclara sobre supuestos vínculos con Don Neto, fundador del Cártel de Guadalajara

El Mayo Zambada sufre de demencia y busca morir en México, revela su abogado

Conversación en WhatsApp reveló que B King y Regio Clown fueron a ver a un “comandante” antes de ser asesinados

Revelan los últimos mensajes que envió el venezolano Tyron Paredes Gamboa antes de desaparecer en el Estado de México

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

“Ahí están los Aguilar”: Sylvia

“Ahí están los Aguilar”: Sylvia Pasquel pide que dejen de molestar a su familia y se lancen contra Pepe y Ángela

Diana Bracho sorprende con su regreso a las telenovelas pese a padecimiento que la obliga a someterse a una cirugía

“No podía con él”: Marcela Rubiales asegura que madre de Emiliano llegó a pedir ayuda a Pepe Aguilar

Ricardo Pérez reacciona a abucheos de la prensa contra Susana Zabaleta; pide apoyo a sus fans

¿Quiénes eran Regio Clown y B-King, artistas colombianos asesinados en México?

DEPORTES

Quién es el ex boxeador

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025