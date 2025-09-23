“Boicoteaba las mejores canciones”: Ceriani asegura que Pepe Aguilar ha eclipsado el éxito de Ángela Aguilar

ARCHIVO - Pepe Aguilar, izquierda, y Ángela Aguilar se abrazan durante la gala de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en honor a Laura Pausini en Sevilla, España, el miércoles 15 de noviembre de 2023. Pepe Aguilar dio su bendición a Ángela Aguilar y Christian Nodal quienes se casaron el 24 de julio de 2024. (Foto Jose Breton/Invision/AP)

El polémico periodista Javier Ceriani encendió las redes al asegurar que Pepe Aguilar habría boicoteado algunas oportunidades musicales de su hija Ángela Aguilar, supuestamente por celos y competencia familiar.

Estas declaraciones se realizaron en su programa de YouTube el pasado 22 de septiembre de 2025 y ya están generando controversia entre seguidores de la dinastía Aguilar.

Lo que dijo Javier Ceriani sobre Pepe y Ángela

Ceriani afirmó que, en su opinión, existieron momentos de tensión entre padre e hija por cuestiones musicales “Nadie se acuerda que Ángela Aguilar venía a veces con buenas canciones y le decía: ‘Papi, quiero cantar esta’ ‘No’, ‘pero, papi, esta canción está buena’, ‘No’”.

El periodista también señaló que esto podría ser resultado de los celos que, según él, se generan entre padres e hijos cuando hay que compartir el escenario:

“Boicoteaba las mejores canciones para Ángela, hay unos celos entre padres e hijos. Cuando hay que compartir el escenario empiezan los celos y la competencia y eso le pasó a Pepe con Ángela", comentó y añadió:

“Porque en un momento todos empezaban a hablar de Ángela y Pepe, ¿crees que no tiene ego? Esto no digo yo que está descontento Pepe con esto, Pepe ha de estar buscando una canción que sacar”.

Ceriani destacó que este tipo de dinámicas familiares pueden influir en la carrera de un artista.

Padre e hija siempre muestran unión en público

A pesar de las declaraciones de Ceriani, en redes sociales y apariciones públicas, Pepe y Ángela Aguilar siempre se han mostrado muy unidos.

Ambos ha compartido momentos de cariño y colaboración artística, lo que ha reforzado la percepción de un vínculo cercano entre ambos.

Las declaraciones de Ceriani se suman a la larga lista de comentarios polémicos que rodean a la familia Aguilar, pero no han sido confirmadas oficialmente por ninguno de los miembros de la dinastía.