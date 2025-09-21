Nuevo emprendimiento inmobiliario de socios de Andrés López Beltrán, que habría ido a su novena propiedad ubicada en Tokio

Andrés López Beltrán durante el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, el pasado 1 de septiembre en Palacio Nacional. Imagen ilustrativa. (Crédito: Reuters)

La plataforma ANNEX, dedicada al alquiler de propiedades de lujo, amplió su presencia internacional con la apertura de su primera residencia en Tokio, Japón, el 22 de julio de 2025. La empresa ofrece inmuebles en varias ciudades de México y Estados Unidos, y se especializa en propiedades con diseño interior cuidado, servicios premium y gestión integral de las viviendas que comercializa.

La residencia inaugurada se encuentra en el distrito de Nakameguro, una zona reconocida por su oferta cultural y artística. La vivienda incluye tres habitaciones principales, dos baños, cocina equipada y un departamento independiente. Durante el mismo período, Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, permaneció en Tokio y fue registrado desayunando en el hotel Okura, ubicado a unos kilómetros de la propiedad. Esta coincidencia de fechas y lugares fue documentada por un reportaje de la periodista Isabella González.

Andrés López Beltrán desayunando en el hotel Okura de Tokio, el pasado 26 de julio, según reportó el periodista Claudio Ochoa Huerta en su cuenta de X. (Crédito: X | @ClaudioOchoaH)

¿Cómo opera ANNEX?

La operación de ANNEX está encabezada por Diego Jiménez Labora, amigo cercano de López Beltrán, quien ha sido vinculado a contratos públicos durante la administración de AMLO y ha participado en proyectos como el Malecón de Villahermosa y el parque ecológico Lago de Texcoco. Además, Jiménez Labora ya ha estado envuelto en la polémica por el caso Axe Ceremonia, festival del que es fundador, y en el que murieron dos fotógrafos tras la caída de una estructura metálica el pasado 5 de abril.

En 2021, Jiménez Labora constituyó junto con Seth Peterson la empresa SR PPROP, cuya razón social contempla la adquisición, arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles, actividades que sustentan las operaciones actuales de ANNEX. La plataforma interviene en la restauración y administración de las propiedades que ofrece, aunque afirma no ser propietaria de ellas.

La plataforma ofrece cinco propiedades en México. Próximamente abrirá una más en Seúl, Corea del Sur. (Crédito: ANNEX | Captura de pantalla)

Actualmente, ANNEX cuenta con nueve residencias disponibles en Ciudad de México, Venice Beach (California), Sierra Washington y Tokio. Todas ofrecen cocinas equipadas, ropa de cama de alta calidad y servicio de limpieza diaria. Entre las más visibles se encuentra la residencia de la calle Joaquín Pérez, en San Miguel Chapultepec, donde, de acuerdo con reportes periodísticos, López Beltrán celebró su cumpleaños el 17 de agosto de 2024, con asistencia de Jiménez Labora y Peterson.

La apertura de la residencia en Tokio representa la primera operación de la firma en Asia y consolida su expansión internacional en el sector de hospedaje de lujo. La coincidencia de la estancia de Andrés López Beltrán en la ciudad y la inauguración de la propiedad fue registrada por medios, sin que se confirme relación directa entre ambos hechos.