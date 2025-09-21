La planta medicinal que reduce los niveles de colesterol y destapa las arterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol es una sustancia grasa presente en todas las células del cuerpo. Es fundamental para la formación de membranas celulares, hormonas y vitamina D. El organismo obtiene colesterol a través de dos vías: la produce el hígado y se incorpora mediante algunos alimentos de origen animal.

Existen dos tipos de colesterol, los cuales son conocidos popularmente como colesterol bueno y malo, el primero es el Colesterol HDL que, en términos médicos, ayuda a transportar el colesterol desde otras partes del cuerpo hacia el hígado para ser eliminado. Mientras que el colesterol Colesterol LDL (malo) contiene lipoproteína de baja densidad en exceso puede acumularse en las paredes de las arterias y formar placas, lo que puede restringir el flujo sanguíneo.

Si se acumula más colesterol malo que bueno puede provocar consecuencias a la salud, por ello es importante mantener un control y evitar complicaciones. Antes de llegar a algún tratamiento médico, existen métodos naturales, como lo son las plantas medicinales con propiedades fundamentales para reducir los niveles de colesterol en la sangre.

¿Cuál es la planta medicinal que baja los niveles de colesterol?

Se ha estudiado el uso de la alcachofa como planta medicinal cargada de compuestos activos favorables para la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Laboratorio de Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana, la alcachofa es baja en calorías, aporta fibra dietética y es una fuente significativa de compuestos fenólicos antioxidantes. Contiene además vitamina C, magnesio y potasio. Su alto contenido de fibra soluble contribuye a reducir la absorción intestinal de colesterol, por lo que es una de las plantas medicinales recomendables para bajar los niveles de colesterol.

Se ha estudiado el uso de la alcachofa como planta medicinal cargada de compuestos activos favorables para la salud cardiovascular. Según análisis específicos, sus extractos contienen sustancias como la cinarina y los flavonoides, asociadas a la disminución de los niveles de colesterol en sangre y la protección del endotelio que recubre las arterias.

Investigaciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición indican que la alcachofa ayuda a reducir los niveles de colesterol total y de lipoproteínas de baja densidad, conocidos como colesterol LDL o “malo”.

Investigaciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición indican que la alcachofa ayuda a reducir los niveles de colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los flavonoides presentes en la planta favorecen la circulación sanguínea, ayudando a mantener limpias las arterias al impedir la acumulación excesiva de placas. Un tercer beneficio reportado es su capacidad para apoyar la función hepática, facilitando la eliminación de grasas a través del hígado.

Otra planta medicinal que ayuda a bajar el colesterol es la cúrcuma. De acuerdo con la Sociedad Española de Nutrición, la cúrcuma ayuda a reducir los niveles de colesterol total y triglicéridos en sangre. Los estudios muestran que la curcumina puede favorecer la disminución del colesterol LDL, el llamado colesterol “malo”, y mejorar el perfil lipídico en personas con riesgo cardiovascular.