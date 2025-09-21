Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades lo investigan como feminicidio

Sede de la Fiscalía de Chiapas (@FGEChiapas/X)

La aparición de restos humanos en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez desencadenó una amplia movilización de fuerzas de seguridad y la apertura de una investigación bajo el protocolo de feminicidio, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hallazgo, que involucró el descubrimiento de partes del cuerpo de una mujer en dos bolsas separadas, llevó a las autoridades a desplegar un operativo conjunto en la zona poniente de la capital de Chiapas.

De acuerdo con Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la FGE, una fracción de los restos, correspondientes a una mujer de entre 25 y 30 años, fue localizada en un contenedor, mientras que el resto apareció a unos 50 metros de distancia, en una calle de la misma colonia.

Posteriormente, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE)realizó el levantamiento de los restos y su traslado al Servicio Médico Forense, además de iniciar el procesamiento de la escena y la recolección de pruebas.

Por otra parte, el fiscal Llaven Abarca aclaró que, pese a versiones difundidas en redes sociales, “se trata de uno solo cuerpo y no de dos”, y detalló que la operación para esclarecer el caso involucra a la Secretaría de la Marina, las fuerzas armadas y la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Además, el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño, señaló que tras el hallazgo “de inmediato se activó el operativo coordinado con la subsecretaría de inteligencia e investigación” de su dependencia y otras instituciones de seguridad.

Aparicio Avendaño añadió que “ya tenemos bastantes avances y resultados” como parte de la gran operación desplegada en la zona. La FGE comunicó que se abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio y que “un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Metropolitano realiza las indagatorias a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades”, se lee en el comunicado publicado.

Tras los hechos, la fiscalía del estado emitió un comunicado en sus redes sociales (FGEC)

Hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido identificada, por lo que las autoridades continúan con los trabajos de identificación mediante pruebas dactilares y otros peritajes.

Este no es el primer hallazgo de este tipo en la entidad, pues según reportes se han encontrado otros dos cuerpos con signos de violencia en la capital del estado. Uno de ellos era de una joven de 17 años y el otro pertenecía a un hombre cuya edad no fue revelada.