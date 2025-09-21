México

Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades lo investigan como feminicidio

El cuerpo fue encontrado en bolsas negras a un costado de un contenedor de basura

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Sede de la Fiscalía de
Sede de la Fiscalía de Chiapas (@FGEChiapas/X)

La aparición de restos humanos en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez desencadenó una amplia movilización de fuerzas de seguridad y la apertura de una investigación bajo el protocolo de feminicidio, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hallazgo, que involucró el descubrimiento de partes del cuerpo de una mujer en dos bolsas separadas, llevó a las autoridades a desplegar un operativo conjunto en la zona poniente de la capital de Chiapas.

De acuerdo con Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la FGE, una fracción de los restos, correspondientes a una mujer de entre 25 y 30 años, fue localizada en un contenedor, mientras que el resto apareció a unos 50 metros de distancia, en una calle de la misma colonia.

Posteriormente, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE)realizó el levantamiento de los restos y su traslado al Servicio Médico Forense, además de iniciar el procesamiento de la escena y la recolección de pruebas.

Por otra parte, el fiscal Llaven Abarca aclaró que, pese a versiones difundidas en redes sociales, “se trata de uno solo cuerpo y no de dos”, y detalló que la operación para esclarecer el caso involucra a la Secretaría de la Marina, las fuerzas armadas y la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Además, el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño, señaló que tras el hallazgo “de inmediato se activó el operativo coordinado con la subsecretaría de inteligencia e investigación” de su dependencia y otras instituciones de seguridad.

Aparicio Avendaño añadió que “ya tenemos bastantes avances y resultados” como parte de la gran operación desplegada en la zona. La FGE comunicó que se abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio y que “un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Metropolitano realiza las indagatorias a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades”, se lee en el comunicado publicado.

Tras los hechos, la fiscalía
Tras los hechos, la fiscalía del estado emitió un comunicado en sus redes sociales (FGEC)

Hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido identificada, por lo que las autoridades continúan con los trabajos de identificación mediante pruebas dactilares y otros peritajes.

Este no es el primer hallazgo de este tipo en la entidad, pues según reportes se han encontrado otros dos cuerpos con signos de violencia en la capital del estado. Uno de ellos era de una joven de 17 años y el otro pertenecía a un hombre cuya edad no fue revelada.

Temas Relacionados

ChiapasFeminicidioCuerpo desmembradoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mérida este domingo 21 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárase antes de salir: Este

Clima hoy en México: temperaturas para Mazatlán este 21 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima hoy en México: temperaturas

Clima en Bahía de Banderas: temperatura y probabilidad de lluvia para este 21 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Bahía de Banderas:

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cómo estará el clima en

Pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla este domingo 21 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Santiago
MÁS NOTICIAS

NARCO

De figuras satánicas hasta joyería:

De figuras satánicas hasta joyería: esto fue lo asegurado durante la detención de “El Chuky” y el “Gordo” en CDMX

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

Capturan en la frontera a mexicano con más de 15 millones de pesos en metanfetamina

Detienen a “El Chuky” y al “Gordo” tras cateo en CDMX: los vinculan a robos a casa habitación en dos alcaldías

Esta era la zona de operación en CDMX de “Los Bonitos”, grupo dedicado a la extorsión

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir hoy 20 de septiembre

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Poncho de Nigris le advirtió a Doña Alegría del posible reclamo de Mariana Botas: “No hay nada de pelea”

Premios Ariel 2025: ganadores de la edición 67 en Puerto Vallarta

DEPORTES

Toluca gana contundente a las

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"

Descartan un segundo combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Creo que no hay cláusula de revancha”

Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol

¿Se queda en las 168 libras? Crawford renuncia a su campeonato superwelter tras vencer a Canelo Álvarez