México

Lluvias torrenciales en Chiapas: colapso de puentes, cierre de carreteras y comunidades incomunicadas

Ante la situación, autoridades estatales y municipales desplegaron brigadas de Protección Civil, habilitaron refugios temporales y realizan evacuaciones preventivas

Por Eduardo Marsan

Guardar
Colapso de puente vehicular por
Colapso de puente vehicular por fuertes lluvias

Las intensas lluvias que azotaron la costa de Chiapas la noche del viernes 19 de septiembre provocaron el colapso de dos puentes clave en la carretera federal, afectando gravemente la conectividad de la región.

El primero de ellos, el puente Pacayal, ubicado en el tramo Pijijiapan-Mapastepec; el segundo, el puente Tablazón, en el tramo Mapastepec-Acapetahua, ambos cedieron ante la fuerza de los ríos desbordados, interrumpiendo el paso vehicular y dejando incomunicadas a diversas comunidades.

Las afectaciones

La emergencia ha afectado a siete municipios de la costa grande chiapaneca, entre ellos:

  • Mapastepec.
  • Acapetahua.
  • Villa Comaltitlán.
  • Tapachula.
  • Venustiano Carranza.
  • Cacahoatán.
  • Unión Juárez.

Misma situación ocurrió en seis comunidades de Mapastepec:

  • Juanito de Nicolás 2.
  • La Blanca.
  • 10 de Abril.
  • Nicolás Bravo 1.
  • Ejido El Carmen.
  • Narciso Mendoza.

En Acapetahua, el río Doña María inundó la colonia Soconusco, afectando al menos cuatro viviendas. Además, en la carretera que conecta Unión Juárez con Cacahoatán, se registraron tres derrumbes, uno de ellos de hasta 30 metros de extensión, y un arroyo en Benito Juárez San Vicente se desbordó, complicando aún más la situación.

Ruta alterna tras caída de
Ruta alterna tras caída de puentes en Mapastepec, Chiapas

Acciones gubernamentales

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, a través de sus redes sociales informó que el Sistema Estatal de Protección Civil trabaja de manera inmediata en la atención de las zonas afectadas, con el objetivo de recuperar la comunicación en las vías que presentan cierres parciales, de igual modo destacó que se han habilitado refugios temporales, como la Escuela Secundaria Emiliano Zapata en Venustiano Carranza, para albergar a las personas desplazadas por las inundaciones.

La caída del puente en la Ruta del Café, en la zona alta de Tapachula, ha dejado incomunicadas a más de un centenar de localidades, mientras que en Villa Comaltitlán, el desbordamiento del río Vaso Ancho ha afectado a comunidades como Teziutlán, Cantón Buena Vista y Zacualpa. En estas zonas, se han realizado evacuaciones preventivas debido al riesgo de desbordamiento del afluente Buena Vista, que rompió sus márgenes.

Además de los daños materiales, las lluvias han dejado dos personas lesionadas tras volcarse el vehículo en el que viajaban debido a la afectación del puente Pacayal. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital público de la región.

Las autoridades estatales y municipales continúan trabajando en la evaluación de daños y en la implementación de medidas de emergencia para garantizar la seguridad de la población afectada aunado a difundir vías alternas para llegar a las regiones afectadas. Las autoridades exhortan a los habitantes de las zonas vulnerables a mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Temas Relacionados

Colapso de puenteLluvias torrencialesMal tiempoChiapasComunidades incomunicadasmexico-chiapas

Más Noticias

¿Es seguro orinar ‘de aguilita’ en baños públicos? Mitos y verdades explicados

El ISSSTE desmitifica creencias populares sobre la higiene en baños públicos y advierte sobre prácticas que no ofrecen protección real

¿Es seguro orinar ‘de aguilita’

Detienen a “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, en la colonia Doctores de la CDMX

Juan Manuel “N” posee un perfil criminal después de contar con más de tres ingresos al Sistema Penitenciario de la CDMX anteriores a esta que se registro en la alcaldía Cuauhtémoc

Detienen a “El Chuki” o

Ricardo Peralta tira dardo a Jezzini tras fingir una ‘desaparición’ y preocupar a fans: “Con la salud mental no se juega”

La decisión de un influencer de reaparecer en televisión tras una larga ausencia desató una discusión en redes

Ricardo Peralta tira dardo a

Sube a 27 la cifra de personas fallecidas por explosión de pipa en Iztapalapa, 18 más siguen hospitalizadas

La Secretaría de Salud indicó que en las últimas 13 horas falleció un hombre de 38 años, víctima del accidente

Sube a 27 la cifra

Muere Yuridia Perea, joven impactada por patrulla de la Policía Municipal en Mazatlán

La joven de 35 años perdió la vida tras permanecer seis días hospitalizada; su familia exige esclarecer el caso

Muere Yuridia Perea, joven impactada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Chuki” o

Detienen a “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, en la colonia Doctores de la CDMX

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

IT (Eso) regresa a la pantalla grande en México antes del estreno de la serie: cuándo y en qué cines verla

Ni la Rosa de Guadalupe llegó a tanto: novela viral enciende las redes por supuesto parecido con caso Nodal, Cazzu, Ángela Aguilar

Ricardo Peralta tira dardo a Jezzini tras fingir una ‘desaparición’ y preocupar a fans: “Con la salud mental no se juega”

Morrissey mantiene a México en suspenso: el cantante cancela más conciertos tras amenazas de muerte

DEPORTES

Esfinge conquista la gloria y

Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL