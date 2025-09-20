México

Sheinbaum visita Chiapas, destaca lealtad a la 4T: “Nunca olvidaremos que somos parte del Movimiento de Transformación”

La mandataria destacó que su gobierno ha invertido 45 mil 939 mdp para apoyos sociales en la entidad

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum visitó Chiapas como parte
Sheinbaum visitó Chiapas como parte de su Primer Informe de Gobierno. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó esta mañana el municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, como parte de su gira para la rendición de cuentas tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

La mandataria presentó las acciones que se han realizado en la entidad durante su administración en el Estadio Olímpico de Tapachula, acompañada del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, e integrantes del gabinete federal.

Sheinbaum Pardo resaltó que su gobierno ha invertido 45 mil 939 millones de pesos para otorgar apoyos sociales en el estado, detallando que 430 mil 749 adultos mayores de 65 años son beneficiarios de la Pensión del Bienestar y 388 mil estudiantes de educación básica reciben beca.

Asimismo, puntualizó que la Secretaría de Marina está licitando dos Polos de Desarrollo para Bienestar en Tapachula que, junto con el Tren Interoceánico, la Línea de la Transformación y Puerto Chiapas “se van a convertir en un desarrollo muy importante para los siguientes años”.

Al cierre del evento, la mandataria aprovechó para reafirmar que forma parte del Movimiento de la Cuarta Transformación, en medio de las especulaciones y señalamientos sobre distanciamientos entre políticos del partido Morena.

“Decirles que nunca vamos a olvidar que somos parte de este gran movimiento de Transformación, que nunca nos vamos a divorciar del pueblo y que nunca vamos a olvidar lo que significa nuestra gran nación, y el gran pueblo de Chiapas y el gran pueblo de México.

“Si México es fuerte es por su pueblo, si México es fuerte es por su historia, si México es fuerte es porque no hay división entre gobierno y pueblo. Y desde aquí les digo que no olvidamos nuestros principios: nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México”, concluyó.

