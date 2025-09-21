Exesposo de Débora Estrella informó en vivo el accidente de la avioneta sin saber que la conductora iba en él

Sin conocer el contexto, el periodista reveló la terrible noticia. (Redes sociales)

La muerte de Débora Estrella, periodista y conductora reconocida, generó conmoción en todo México. La comunicadora perdió la vida en un accidente de avioneta en el municipio de García, Nuevo León. El hecho adquirió un matiz aún más trágico al conocerse que el accidente fue reportado inicialmente por su exesposo, el periodista José Luis García, quien desconocía que ella era una de las víctimas.

El accidente ocurrió en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras, en García, Nuevo León. Elementos de emergencia acudieron al lugar tras el desplome de la aeronave, que fue captada en video por vecinos cuando cayó a la orilla de un río, cerca de Riveras Interpuerto.

Protección Civil del Estado confirmó que en el siniestro fallecieron dos personas: Débora Estrella y un acompañante masculino. El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, informó que los hechos ocurrieron a la altura del Paraje San José.

La confirmación de la identidad de las víctimas se dio poco después del accidente. Débora Estrella, con una trayectoria destacada en medios de comunicación, viajaba junto a un hombre identificado como Bryan Ballesteros Argueta, quien era el piloto de la aeronave. Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el acompañante ni sobre las causas del accidente.

La conductora de Telediario Matutino perdió la vida tras el desplome de una avioneta en García. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Una complicada coincidencia

La noticia cobró notoriedad en redes sociales por la participación involuntaria de José Luis García, exesposo de la periodista. Como parte de su labor informativa diaria, el comunicador reportó el accidente de la avioneta en sus cuentas oficiales, sin saber que su expareja era una de las personas fallecidas.

En su publicación, escribió: “Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando cae a la orilla del río por vecinos”. La inmediatez de la información impidió que el comunicador reconociera la implicación personal del hecho.

El pasado entre ambos comunicadores generó diversas opiniones en redes sociales. (Facebook)

Usuarios comenzaron a comentar en la publicación de García, señalando la posibilidad de que una de las víctimas fuera Débora Estrella. Uno de los mensajes destacados decía: “Se especula que era tu exesposa José Luis, principalmente porque ella subió una foto de una avioneta a sus historias de Instagram”. Ante la creciente especulación y por respeto a la memoria de la periodista, García eliminó la publicación alrededor de las 23:50 horas.

La noticia generó una oleada de mensajes y comentarios en plataformas digitales, donde seguidores y colegas expresaron su sorpresa y pesar. La participación de los usuarios fue clave para identificar a la víctima antes de la confirmación oficial, lo que refleja el impacto social y mediático del suceso.

Débora Estrella era una figura reconocida en el ámbito periodístico local, especialmente por su trabajo como conductora de Telediario. El accidente, ocurrido en una zona industrial de García, ha puesto de relieve tanto la peligrosidad de los vuelos privados como la vulnerabilidad de quienes se dedican a la cobertura informativa en la región. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre las causas del desplome ni sobre el modelo de la aeronave.

Horas antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento, la propia Débora Estrella compartió en sus redes sociales una imagen de la avioneta en la que viajaba, acompañada de un mensaje que, tras los hechos, adquirió un significado inesperado.

Débora Estrella había compartido una historia en su cuenta de Instagram,. Foto: (Captura de pantalla)