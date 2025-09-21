Adela Micha reacciona a supuesta demanda por invasión de terreno en el Bosque de Chapultepec

El periodista Jorge Carbajal reveló en su canal de YouTube detalles de la demanda interpuesta en contra de la periodista. (Adela Micha, Bosque de Chapultepec / Facebook)

La periodista Adela Micha se ubicó en el centro de la atención pública tras la aparición de versiones que la relacionan con una supuesta invasión de un terreno en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

En Shock, programa del periodista Jorge Carbajal, divulgó que la comunicadora presuntamente habría tomado posesión irregular de un predio de 2,800 metros cuadrados en esa zona. Micha negó las acusaciones y aseguró contar con los documentos legales necesarios que respaldan su adquisición.

En Shock, programa del periodista Jorge Carbajal, divulgó que la comunicadora presuntamente habría tomado posesión irregular de un predio de 2,800 metros cuadrados en esa zona. (Jorge Carbajal, Facebook / En Shock, YouTube)

Niega que su casa esté en riesgo

En un encuentro con los medios recogido por el canal de YouTube durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Adela Micha fue cuestionada por el supuesto conflicto que involucra el terreno. “Es la primera noticia que tengo…”, sostuvo la periodista, en respuesta a las preguntas sobre su relación con Elías Talavera, quien se presenta como representante legal del predio en disputa. “No, he oído hablar de él, pero nada más, no lo conozco personalmente…”, agregó Micha ante las cámaras.

De acuerdo con Jorge Carbajal, la persona que sostiene la acusación busca un acuerdo con Micha al asegurar que el terreno tiene propietario, hecho que la periodista desestimó. “Hasta donde entiendo no hay propietario de eso. No conozco el tema, lo conocen mis abogados que para eso los contraté…”, declaró la conductora. Aseguró que, hasta ahora, no ha recibido ninguna notificación por parte de la Fiscalía General y reiteró no tener conocimiento de denuncia penal alguna en su contra.

Durante sus declaraciones recogidas por varios medios, Adela Micha subrayó que la posesión de su predio está sustentada por la vía legal. “Yo compré un bien inmueble hace 15 años, tengo mis escrituras, tengo mis papeles en orden, tengo todo en orden. Si él quiere denunciar está en su derecho de hacerlo…”, afirmó la periodista frente a reporteros presentes.

En diciembre de 2024, Jorge Carbajal dio a conocer un desfalco millonario en la empresa de la presentadora. (La Saga, Mr. Doctor / YouTube)

La controversia surge por la proximidad del predio al Bosque de Chapultepec, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital mexicana.

Sobre el señalamiento de apropiación, Micha subrayó: “Es lo que hacemos, preservar el bosque. Cómo va a ser de mi propiedad, no es propiedad de nadie. El Bosque de Chapultepec no es propiedad de nadie, ni del señor Talavera ni del propietario del señor Talavera, pero yo tengo todo en orden…”, expresó la comunicadora.

Adela Micha solicitó no continuar abordando el asunto, pues los detalles legales se encuentran bajo la responsabilidad de sus abogados. La periodista insistió en el manejo transparente de la adquisición y conservación de la propiedad, rechazando cualquier versión sobre una supuesta invasión en la zona de Chapultepec.