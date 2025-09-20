México

SEP anuncia asambleas para orientar sobre becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

Se llevarán a cabo en todo el país para guiar a estudiantes y familias en el proceso de registro a nivel medio superior y nivel superior

Por Lorna Huitrón

Guardar
Se llevarán a cabo en
Se llevarán a cabo en todo el país para guiar a estudiantes y familias en el proceso de registro a nivel medio superior y nivel superior

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez anunciaron la realización de asambleas informativas a nivel nacional, con el propósito de orientar a estudiantes y padres de familia sobre los requisitos y procedimientos para acceder a los programas Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

De acuerdo con la información oficial, las asambleas se llevarán a cabo del 21 al 30 de septiembre de 2025, periodo en el que los interesados podrán acudir a puntos estratégicos en escuelas e instituciones educativas.

La intención es brindar acompañamiento directo a quienes buscan incorporarse a estos apoyos económicos que representan una oportunidad vital para la continuidad académica de miles de jóvenes.

Becas con impacto social

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de educación media superior inscritos en preparatorias y bachilleratos públicos. Su objetivo es contribuir a que los jóvenes en esta etapa crucial no abandonen sus estudios por falta de recursos.

La SEP y Becas Benito
La SEP y Becas Benito Juárez realizarán asambleas informativas del 21 al 30 de septiembre de 2025 en todo el país, para orientar a estudiantes y familias sobre el registro a las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

Por su parte, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro beneficia a estudiantes de educación superior que cursan la universidad en instituciones públicas prioritarias. Se trata de un apoyo fundamental para garantizar que más jóvenes concluyan su formación profesional y tengan mejores oportunidades laborales en el futuro.

Orientación paso a paso

Durante las asambleas informativas, personal de la SEP y de Becas para el Bienestar ofrecerá una guía detallada sobre:

  • Requisitos de inscripción para cada nivel educativo.
  • Documentación necesaria para el registro.
  • Fechas clave de registro y entrega de tarjetas bancarias.
  • Respuesta a dudas frecuentes de estudiantes y familias.

Con este mecanismo, las autoridades educativas buscan acercar la información de manera clara y accesible, evitando confusiones y asegurando que los beneficiarios realicen correctamente su registro en las plataformas oficiales.

Fechas clave del proceso

Tras las asambleas, el registro oficial para ambas becas se abrirá del 1 al 15 de octubre de 2025. Posteriormente, la entrega de tarjetas bancarias se llevará a cabo entre el 18 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025, con lo que los beneficiarios podrán recibir sus apoyos antes de que concluya el año.

La SEP y Becas Benito
La SEP y Becas Benito Juárez realizarán asambleas informativas del 21 al 30 de septiembre de 2025 en todo el país, para orientar a estudiantes y familias sobre el registro a las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

Compromiso con los estudiantes

El anuncio de estas actividades confirma el compromiso de la SEP y de Becas para el Bienestar de recorrer el país para estar cerca de los jóvenes, una estrategia que refuerza la política educativa de inclusión y permanencia escolar.

En un contexto donde la deserción educativa sigue siendo un reto, estos programas federales se consolidan como un pilar de apoyo económico y social, respaldando a estudiantes de bajos recursos para que concluyan su formación académica.

Temas Relacionados

Becas Benito JuárezJóvenes Escribiendo el Futuroestudiantes de bachilleratoestudiantes universitariosmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

Giovani Martínez, estudiante del IPN de 17 años, falleció tras explosión en el puente de la Concordia

Hasta el momento van 26 personas que muerion tras el accidente donde explotó una pipa de gas

Giovani Martínez, estudiante del IPN

Raúl Araiza revela si corrió a su hija de su casa luego de que Pati Chapoy lo ventaneó

El conductor de ‘Hoy’ confirmó que habló con la periodista de espectáculos, pero aclaró qué fue lo que le contó

Raúl Araiza revela si corrió

“Cuida a tu mamá”: Emiliano Aguilar sorprende al revelar que es padrastro y envía emotivo mensaje

El hijo de Pepe Aguilar desató una ola de reacciones en redes

“Cuida a tu mamá”: Emiliano

Julieta Fierro: quién fue su esposo, cuántos hijos tuvo la científica de la UNAM y a qué se dedican

Julieta Fierro, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y ganadora del Premio Kalinga de la UNESCO, murió el 19 de septiembre

Julieta Fierro: quién fue su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

Raúl Araiza revela si corrió a su hija de su casa luego de que Pati Chapoy lo ventaneó

“Cuida a tu mamá”: Emiliano Aguilar sorprende al revelar que es padrastro y envía emotivo mensaje

Emiliano Aguilar deja atrás polémicas y sigue los pasos de su familia: así suena su debut en el regional mexicano

“Yo no estaba antes”: El Temach discute con Adela Micha por acusaciones de fomentar violencia de género

DEPORTES

Asesinan a exjugador del Club

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round

Quién es Alan David Picasso, boxeador mexicano que peleará contra Inoue por el campeonato indiscutido supergallo

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?