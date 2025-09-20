SEP anuncia asambleas para orientar sobre becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez anunciaron la realización de asambleas informativas a nivel nacional, con el propósito de orientar a estudiantes y padres de familia sobre los requisitos y procedimientos para acceder a los programas Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.
De acuerdo con la información oficial, las asambleas se llevarán a cabo del 21 al 30 de septiembre de 2025, periodo en el que los interesados podrán acudir a puntos estratégicos en escuelas e instituciones educativas.
La intención es brindar acompañamiento directo a quienes buscan incorporarse a estos apoyos económicos que representan una oportunidad vital para la continuidad académica de miles de jóvenes.
Becas con impacto social
La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de educación media superior inscritos en preparatorias y bachilleratos públicos. Su objetivo es contribuir a que los jóvenes en esta etapa crucial no abandonen sus estudios por falta de recursos.
Por su parte, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro beneficia a estudiantes de educación superior que cursan la universidad en instituciones públicas prioritarias. Se trata de un apoyo fundamental para garantizar que más jóvenes concluyan su formación profesional y tengan mejores oportunidades laborales en el futuro.
Orientación paso a paso
Durante las asambleas informativas, personal de la SEP y de Becas para el Bienestar ofrecerá una guía detallada sobre:
- Requisitos de inscripción para cada nivel educativo.
- Documentación necesaria para el registro.
- Fechas clave de registro y entrega de tarjetas bancarias.
- Respuesta a dudas frecuentes de estudiantes y familias.
Con este mecanismo, las autoridades educativas buscan acercar la información de manera clara y accesible, evitando confusiones y asegurando que los beneficiarios realicen correctamente su registro en las plataformas oficiales.
Fechas clave del proceso
Tras las asambleas, el registro oficial para ambas becas se abrirá del 1 al 15 de octubre de 2025. Posteriormente, la entrega de tarjetas bancarias se llevará a cabo entre el 18 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025, con lo que los beneficiarios podrán recibir sus apoyos antes de que concluya el año.
Compromiso con los estudiantes
El anuncio de estas actividades confirma el compromiso de la SEP y de Becas para el Bienestar de recorrer el país para estar cerca de los jóvenes, una estrategia que refuerza la política educativa de inclusión y permanencia escolar.
En un contexto donde la deserción educativa sigue siendo un reto, estos programas federales se consolidan como un pilar de apoyo económico y social, respaldando a estudiantes de bajos recursos para que concluyan su formación académica.