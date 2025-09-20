México

¿Por qué niegan más visas a EEUU? Excónsul revela la principal causa

Las entrevistas consulares duran en promedio menos de dos minutos

Por Jorge Contreras

La falta de arraigo al país de origen es la principal causa por la que se niega la visa estadounidense, aseguró Brent Hanson, excónsul de Estados Unidos, durante una entrevista en el pódcast Al Tanto TV.

De acuerdo con el especialista, el oficial consular evalúa si el solicitante tiene más probabilidades de regresar a su país después del viaje o, por el contrario, quedarse de manera irregular en Estados Unidos.

“El oficial determina si es muy probable que la persona va a volver a su país o si va a quedarse y trabajar allá”, explicó.

Hanson destacó que uno de los factores que puede ayudar a reforzar la confianza es demostrar que el solicitante ha viajado a otros países previamente.

“Eso demuestra que eres un viajero seguro, que tienes los recursos para regresar a tu país de origen y que no pretendes quedarte en Estados Unidos”, señaló.

Se busca inconsistencias en la entrevista

El exfuncionario consular también reveló que los oficiales están capacitados para detectar inconsistencias en la información que se proporciona, tanto en el formulario como en las respuestas durante la entrevista.

“Nos enseñan a buscar cualquier inconsistencia y es ahí donde encontramos mentiras. Si encuentro una contradicción, hago más preguntas, y si no queda claro, simplemente niego la solicitud”, comentó.

Otro aspecto que resaltó es la rapidez con la que se realizan las entrevistas, las cuales están diseñadas para durar de uno a dos minutos.

“Un oficial con mucha experiencia puede concluir en menos de dos minutos, incluso minuto y medio. Si se alargan es porque el oficial es nuevo o está indeciso y requiere más información”, puntualizó.

Respecto a la documentación, Hanson recomendó acudir con todos los papeles de respaldo, aunque aclaró que en la mayoría de los casos no se solicitan. “Lo que realmente interesa son las respuestas que se den en la entrevista”, subrayó.

Finalmente, enfatizó que la conducta del solicitante debe ser transparente y congruente en todo momento, ya que cualquier inconsistencia puede bastar para que la visa sea rechazada.

