México

¿Cuánto tiempo debes esperar si te rechazaron la visa? Excónsul da esta recomendación

El exfuncionario señaló que no es cuestión de tiempo, sino de cambios en la solicitud

Por Jorge Contreras

Guardar
Tiempo de espera para realizar
Tiempo de espera para realizar por segunda vez tu solicitud de visa americana (crédito Colprensa)

Durante su participación en el programa Doble G, el ex cónsul estadounidense Brent Hanson compartió consejos prácticos para que los solicitantes de visa a Estados Unidos aumenten sus posibilidades de éxito en la entrevista consular.

Con base en su experiencia, advirtió que muchos aspirantes cometen errores al volver a aplicar de manera inmediata tras un rechazo, lo cual, lejos de ayudar, puede generar una impresión negativa.

Hanson explicó que, aunque no existe ninguna restricción oficial para volver a solicitar la visa inmediatamente después de una negación, lo recomendable es no apresurarse y esperar un año para volver aplicar.

“Puede aplicar mañana si quiere, no hay ninguna prohibición. Sin embargo, los consejos que a veces reciben, como esperar tres meses, seis meses o un año, no son reglas oficiales. No se trata de tiempo, sino de que existan cambios en la solicitud”, señaló.

Atención en la frecuencia de solicitud

Visa entrevista consular Embajada de
Visa entrevista consular Embajada de EU (usembassymex/Instagram)

El exfuncionario detalló que los oficiales consulares prestan atención a la frecuencia con que una persona intenta obtener la visa.

“Si alguien ya vino dos veces en un año, o cuatro veces en tres años, se puede ver como desesperación por entrar a Estados Unidos. Esa insistencia genera desconfianza, especialmente cuando la única intención aparente es viajar a ese país”, subrayó.

En contraste, Hanson apuntó que los llamados “viajeros legítimos” —aquellas personas que han realizado viajes a diferentes destinos internacionales— suelen tener mayor facilidad para obtener la aprobación de su visa.

La evidencia de haber visitado otros países demuestra arraigo, solvencia y un interés genuino en la movilidad internacional, factores que los consulados valoran positivamente.

El ex cónsul también recomendó evitar inventar viajes o dar información dudosa durante la entrevista. Recordó que los oficiales consulares están entrenados para detectar contradicciones y cualquier intento de engaño puede cerrar la puerta a futuras solicitudes.

Finalmente, Hanson destacó que la entrevista consular debe afrontarse con honestidad y preparación. Más que memorizar respuestas, aconsejó a los solicitantes presentar con claridad su situación laboral, familiar y económica, ya que estos son elementos determinantes para que los oficiales confirmen que el interesado no tiene intención de permanecer de manera ilegal en territorio estadounidense.

“Lo importante es mostrar consistencia, credibilidad y evidencia de que se tiene una vida sólida en el país de origen”, concluyó Hanson, al tiempo que recordó que cada oficial tiene la facultad de aprobar o negar la visa con base en la impresión que obtenga en la ventanilla.

Temas Relacionados

Visasolicitudentrevista consularmexico-noticias

Más Noticias

David Zepeda se defiende de la prensa que busca verlo fuera de Televisa y sus telenovelas: “Son chingaquedito”

El actor confrontó a un reportero que aseguró que en redes sociales los mexicanos piden que ya no haga proyectos en la televisora de San Ángel

David Zepeda se defiende de

La mañanera de hoy 17 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 17

Horacio García Rojas responde a acusaciones de ‘hispanofobia’ en Batman Azteca-Choque de Imperios: “No somos culpables de lo que pasó hace 500 años”

El actor mexicano da voz a ‘Yohualli Coatl’ y explicó que el filme busca reinterpretar la historia prehispánica y combatir estereotipos, no generar confrontación cultural

Horacio García Rojas responde a

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben 3 mil pesos hoy el miércoles 17 de septiembre?

Conoce el calendario de pagos, cómo consultar tu saldo y las consideraciones importantes para recibir este apoyo económico

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Quiénes son Los Rusos y

¿Quiénes son Los Rusos y cómo se convirtieron en el brazo armado de La Mayiza?

De ‘El Soviético’ a ‘Me dicen El Ruso’: qué revelan los corridos del líder del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece 5 mdd

Kate del Castillo revela que la DEA la vigiló tras su encuentro con El Chapo: “No sabíamos si me iban a arrestar o no”

Hallan seis cuerpos en Ojuelos: Fiscalía de Jalisco dice que los mataron en Zacatecas y gobierno de Monreal niega versión

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

ENTRETENIMIENTO

“Son chingaquedito”: David Zepeda se

“Son chingaquedito”: David Zepeda se defiende de la prensa que busca verlo fuera de Televisa y sus telenovelas

Horacio García Rojas responde a acusaciones de ‘hispanofobia’ en Batman Azteca-Choque de Imperios: “No somos culpables de lo que pasó hace 500 años”

Emiliano Aguilar lanza indirecta contra su padre y hermanos en pleno Grito de Independencia; todos estaban en Jalisco

Quién es Carlo Verdone, el hombre que le da una segunda oportunidad a Karla Sofía Gascón con ‘Escuela de seducción’

“La corona cae donde tiene que caer”: Ximena Navarrete respalda a Fátima Bosch tras polémica en Miss Universo 2025

DEPORTES

CMLL 92 Aniversario en vivo:

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”