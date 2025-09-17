¿Cuánto tiempo debes esperar si te rechazaron la visa? Excónsul da esta recomendación

Tiempo de espera para realizar por segunda vez tu solicitud de visa americana (crédito Colprensa)

Durante su participación en el programa Doble G, el ex cónsul estadounidense Brent Hanson compartió consejos prácticos para que los solicitantes de visa a Estados Unidos aumenten sus posibilidades de éxito en la entrevista consular.

Con base en su experiencia, advirtió que muchos aspirantes cometen errores al volver a aplicar de manera inmediata tras un rechazo, lo cual, lejos de ayudar, puede generar una impresión negativa.

Hanson explicó que, aunque no existe ninguna restricción oficial para volver a solicitar la visa inmediatamente después de una negación, lo recomendable es no apresurarse y esperar un año para volver aplicar.

“Puede aplicar mañana si quiere, no hay ninguna prohibición. Sin embargo, los consejos que a veces reciben, como esperar tres meses, seis meses o un año, no son reglas oficiales. No se trata de tiempo, sino de que existan cambios en la solicitud”, señaló.

Atención en la frecuencia de solicitud

Visa entrevista consular Embajada de EU (usembassymex/Instagram)

El exfuncionario detalló que los oficiales consulares prestan atención a la frecuencia con que una persona intenta obtener la visa.

“Si alguien ya vino dos veces en un año, o cuatro veces en tres años, se puede ver como desesperación por entrar a Estados Unidos. Esa insistencia genera desconfianza, especialmente cuando la única intención aparente es viajar a ese país”, subrayó.

En contraste, Hanson apuntó que los llamados “viajeros legítimos” —aquellas personas que han realizado viajes a diferentes destinos internacionales— suelen tener mayor facilidad para obtener la aprobación de su visa.

La evidencia de haber visitado otros países demuestra arraigo, solvencia y un interés genuino en la movilidad internacional, factores que los consulados valoran positivamente.

El ex cónsul también recomendó evitar inventar viajes o dar información dudosa durante la entrevista. Recordó que los oficiales consulares están entrenados para detectar contradicciones y cualquier intento de engaño puede cerrar la puerta a futuras solicitudes.

Finalmente, Hanson destacó que la entrevista consular debe afrontarse con honestidad y preparación. Más que memorizar respuestas, aconsejó a los solicitantes presentar con claridad su situación laboral, familiar y económica, ya que estos son elementos determinantes para que los oficiales confirmen que el interesado no tiene intención de permanecer de manera ilegal en territorio estadounidense.

“Lo importante es mostrar consistencia, credibilidad y evidencia de que se tiene una vida sólida en el país de origen”, concluyó Hanson, al tiempo que recordó que cada oficial tiene la facultad de aprobar o negar la visa con base en la impresión que obtenga en la ventanilla.