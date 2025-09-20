México

Detienen a “El Chuky” y al “Gordo” tras cateo en CDMX: los vinculan a robos a casa habitación en dos alcaldías

En el sitio fueron aseguradas placas de vehículos y documentación diversa de autos con reporte de robo

Por Ale Huitron

Su detención se llevó a cabo luego de investigaciones por una denuncia de robo a un domicilio. Foto: SSC

Dos hombres apodados “El Chuky” y “Gordofueron detenidos tras un cateo en un domicilio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, por su presunta participación en diversos robos a casa habitación.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la detención de los sujetos se realizó en seguimiento a una denuncia por el robo a una casa habitación ocurrido el pasado 24 de agosto en la colonia Jardines del Pedregal de la alcaldía Álvaro Obregón.

Las indagatorias establecen que ese día varias personas ingresaron al domicilio, forzaron el portón de acceso principal y sustrajeron las pertenencias.

Derivado de lo anterior, los oficiales llevaron a cabo trabajos de investigación que les permitió identificar a dos probables responsables del hecho, por lo que en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN), se ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia San Diego Ocoyoacac.

Foto: SSC

Al detectar la zona de movilidad de los hombres, un Juez de Control libró el mandamiento ministerial para intervenir el domicilio, ubicado en la calle Cañito, en la Unidad Habitacional Torre H, en la que fueron aseguradas placas de circulación y documentación diversa de vehículos con reporte de robo.

Como resultado de la acción se localizó una orden de servicio de un vehículo con reporte de robo, una factura vehicular de un auto con reporte de robo, así como dos placas de circulación del Estado de México también con reporte.

Además, fueron aseguradas una tarjeta de circulación expedida en la entidad mexiquense, cuatro placas de circulación con reporte de robo, una lámina metálica, un teléfono celular y se detuvo a dos hombres de 31 y 28 años de edad.

Objetos asegurados por las autoridades capítalinas. Foto: SSC

Infobae México pudo conocer que los hombres capturados son Edwin “N”, alias “El Chuky” y Benjamín Paul “N”, alias “Gordo”, quienes son vinculados a diversos robos a casa habitación en las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

Además, se tuvo conocimiento de que en el inmueble fueron localizados diversos altares y figuras que también se aseguraron y se presentaron ante las autoridades ministeriales.

Tanto los sujetos como los objetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

“Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera el compromiso de trabajar en coordinación con otras instituciones de la Ciudad y del Gobierno de México para combatir la impunidad y detener a los generadores de violencia”, detalló la Secretaría en un comunicado.

